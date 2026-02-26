Cảnh tượng phi thường nhìn từ máy bay hóa ra là đặc sản Việt Nam!

Khi những chuyến bay bắt đầu hạ độ cao để chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào ban đêm, hành khách thường bị thu hút bởi một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra bên dưới cánh máy bay. Giữa vùng tối mênh mông của những cánh rừng và đồi núi, bỗng xuất hiện từng cụm ánh sáng rực rỡ, vuông vức như những quân cờ lung linh trải dài đến tận chân trời.

Nhiều người lần đầu chứng kiến thường lầm tưởng đó là một khu đô thị mới quy hoạch hay một khu công nghiệp hiện đại, nhưng thực chất đó là hình ảnh đặc trưng của những vườn thanh long tại vùng đất Bình Thuận.

Những ô vuông sáng màu khi nhìn từ trên cao. Ảnh: @kyubichann

Nguyên nhân của hiện tượng "đêm trắng" này xuất phát từ đặc tính sinh học của cây thanh long. Đây là loài cây vốn ưa sáng và thường chỉ ra hoa vào mùa hè khi thời gian chiếu sáng trong ngày kéo dài. Để kích thích cây ra hoa trái vụ và nâng cao năng suất, người nông dân nơi đây đã áp dụng kỹ thuật chong đèn suốt đêm.

Hệ thống đèn LED và đèn compact được lắp đặt dày đặc, biến những khu vườn trở thành một nguồn sáng khổng lồ. Việc thắp sáng liên tục giúp đánh lừa thị giác của cây, khiến cây không rơi vào trạng thái nghỉ ngơi mà tiếp tục tích lũy nhựa sống để đơm hoa kết trái.

Nhiều hành khách bay ngang Bình Thuận đã ghi lại khoảnh khắc này. Ảnh: Viet Bui, Ksor Nguyễn Yến Nhi



Ngay cả nhiều hành khách trên chuyến bay cũng bị thu hút bởi cảnh tượng này và lấy điện thoại ghi lại những dải sáng hình chữ nhật. Ngoài ra, nhiều hành khách khi đi ngang khu vực này vào ban đêm cũng công nhận rằng: “Mình từng đi xe khách ngang qua Bình Thuận vào đêm. Thật sự là cái vườn thanh long đèn đóm sáng trưng đẹp lắm luôn”, “Mình được trải nghiệm cả 2 đường hàng không và cao tốc, nhìn rực rỡ đã mắm lắm” hay “Khoảng năm 2021-2023 bay hơn trăm chuyến/năm nên thấy hoài luôn ý, nó sáng mà nó đẹp kiểu long lanh ý”.

Thậm chí có một số hành khách còn từng chứng kiến cảnh tượng này khi đi tàu: “Đợt đi tàu ngang khu này buổi tối phải nói là đẹp mê luôn, ai hạn chế thời gian thì đi máy bay từ Nam ra Bắc chứ nếu không gò bó thời gian thì đi tàu từ Nam ra Bắc phải nói cảnh Việt Nam đẹp không thua nước nào”.

Vườn Thanh Long ở Bình Thuận khi tàu sắt đi ngang. Ảnh: VNR

Cảnh tượng này không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ từ độ cao hàng nghìn mét mà còn tạo nên một trải nghiệm thị giác khó quên đối với những ai di chuyển trên tuyến cao tốc băng qua khu vực này. Nhìn từ xa, những ô sáng hình chữ nhật nằm san sát nhau tạo thành một tấm thảm lụa phát sáng khổng lồ, chia cắt không gian thành những mảng miếng hình học hoàn hảo. Dưới mặt đất, ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp các hàng cây, tạo nên một không gian vừa kỳ ảo vừa ấm áp, minh chứng cho sự cần cù và sáng tạo của con người trong việc chinh phục thiên nhiên.