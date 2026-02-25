Từ 4/3, 1 sân bay nối thẳng tới điểm du lịch hot sẽ đóng cửa tạm thời, khách đã mua vé lo sốt vó

Giữa lúc nhiều người đang rục rịch lên kế hoạch du lịch đầu năm, thông tin một sân bay cửa ngõ dẫn thẳng tới điểm đến hot của giới trẻ sẽ tạm đóng cửa gần 6 tháng khiến không ít hành khách giật mình. Đặc biệt, những ai đã nhanh tay săn vé từ sớm lại càng thêm phần thấp thỏm vì lo lịch trình bị xáo trộn.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0 giờ ngày 4/3/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/8/2026. Việc tạm ngưng khai thác nhằm phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, một phần quan trọng trong kế hoạch nâng cấp hạ tầng.

Đây là sân bay cửa ngõ hàng không chính kết nối Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế lớn trên cả nước, đồng thời là điểm trung chuyển quen thuộc của du khách khi đến thành phố du lịch nổi tiếng của vùng cao nguyên. Vì vậy, thông tin đóng cửa kéo dài gần nửa năm lập tức thu hút sự quan tâm lớn.

(Ảnh: ACV)

Đáng chú ý, thời điểm thông báo được đưa ra khi không ít hành khách đã mua vé cho các chuyến bay sau ngày 4/3. Nhiều người đặt kế hoạch du lịch, công tác, thậm chí chuẩn bị cho mùa hè 2026, nay phải đối mặt với khả năng thay đổi lịch trình.

Trên các nền tảng MXH, nhiều ý kiến bày tỏ sự "lo sốt vó" vì sợ mất vé, phát sinh chi phí hoặc phải hủy toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, các hãng hàng không cũng nhanh chóng đưa ra phương án xử lý.

Trong thời gian sân bay tạm đóng cửa, các hãng, trong đó có Vietnam Airlines, sẽ dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Liên Khương. Đồng thời, hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại và duy trì kết nối hàng không khu vực.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ tăng cường khai thác các đường bay lân cận như: Thành phố Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh - Pleiku, Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột.

Việc điều chỉnh này nhằm duy trì khả năng kết nối giữa Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng phải tạm ngưng hoạt động để nâng cấp.

Với những hành khách đã mua vé trên hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ 4/3/2026 đến 25/8/2026, Vietnam Airlines triển khai chính sách hỗ trợ đáng chú ý.

Theo đó, hành khách được: Đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí; Lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm miễn phí nếu không còn nhu cầu bay; Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí khi đổi hành trình, hành khách sẽ thực hiện theo quy định hiện hành của hãng.

Chính sách hỗ trợ này có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2026, giúp hành khách có thêm thời gian cân nhắc và sắp xếp lại kế hoạch.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động cập nhật thông tin qua website chính thức, liên hệ chi nhánh, phòng vé, đại lý chính thức hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời. Hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để theo dõi tiến độ thi công và sẵn sàng khôi phục khai thác ngay khi sân bay đủ điều kiện hoạt động trở lại.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Đối với các hãng hàng không khác, hành khách nên thường xuyên theo dõi thông báo cập nhật hoặc liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể về chính sách đổi, hoàn vé.

Việc tạm đóng cửa một sân bay quan trọng chắc chắn gây ra những ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, đây là bước đi cần thiết để nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an toàn và chất lượng khai thác lâu dài. Trong lúc chờ đợi, hành khách được khuyến khích theo dõi sát thông tin từ hãng bay để chủ động điều chỉnh kế hoạch, tránh những phát sinh không mong muốn.