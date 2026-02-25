Nhóm khách Tây bỏ tiền triệu để đi “ở đợ” tại miền Tây

Đối với khách nước ngoài, khi đặt chân đến Việt Nam, ngoài việc thưởng thức những món ăn ngon hay chiêm ngưỡng những cảnh đẹp hùng vĩ, họ còn đặc biệt đam mê những trải nghiệm mang tính bản địa sâu sắc. Thay vì chọn những khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều du khách lại tìm thấy niềm vui bất tận trong việc hóa thân thành những người nông dân thực thụ giữa lòng miền Tây sông nước.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh nhóm khách Tây tại một khu du lịch cộng đồng miệt vườn Cần Thơ đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong không gian xanh mướt của vườn cây trái, những vị khách ngoại quốc không ngần ngại xắn tay áo để trải nghiệm quy trình làm bánh tráng truyền thống. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến việc khéo léo mang từng máng bánh đi phơi dưới cái nắng vàng ươm của miền Tây, tất cả đều được họ thực hiện với một sự niềm nở và hào hứng hiếm thấy.

Khách nước ngoài không ngại "lăn xả" làm việc ở miền Tây

Chứng kiến cảnh tượng những vị khách phương xa miệt mài làm việc như những "người ở đợ" chính hiệu, đoạn video đã thu hút hàng loạt bình luận thú vị và đầy hóm hỉnh từ cư dân mạng: "Vừa mất tiền còn được ở đợ nữa đã quá", "Quá đã tốn tiền cũng được, làm cực cũng được có kỷ niệm là được". Một số cư dân mạng cho biết đây là một hình thức du lịch thú vị có ở miền Tây: "Này là hình thức du lịch miệt vườn và cộng đồng nè. Ai muốn trải nghiệm đổi gió thì must try nhé”.

Cộng đồng mạng vô cùng thích thú trước hình ảnh khách Tây làm những công việc nhà ở miền Tây

Thực tế, đây chính là sự khác biệt thú vị phong cách du lịch giữa khách Tây và khách Việt. Trong khi khách Việt thường có xu hướng ưu tiên sự nghỉ dưỡng, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, thì khách Tây lại khao khát được dấn thân vào đời sống thực tế. Với họ, việc tự tay làm ra một chiếc bánh tráng hay đổ mồ hôi dưới nắng hè không phải là sự cực nhọc, mà là một kho báu về kỷ niệm và sự hiểu biết văn hóa.

Kiểu du lịch trái ngược này đang ngày càng trở thành một đặc sản thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam. Họ không chỉ đến để xem, mà đến để sống và để cảm nhận hơi thở của mảnh đất này qua từng nhịp làm việc đời thường. Chính sự niềm nở, không ngại khó của những vị khách Tây đã vô tình tạo nên một hình ảnh đẹp và gần gũi, khiến cho văn hóa Việt Nam ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và đầy thiện cảm trong mắt bạn bè thế giới.

Ảnh: @mekongsiltecologde_