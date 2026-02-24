Lý do không thể đặt được vé máy bay tới TPHCM

Không thể đặt vé

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, anh Nguyễn Thanh Minh (ở TP. Đà Nẵng) dự định trở lại TPHCM từ sáng 25/2 để kịp lịch làm việc đầu năm. Tuy nhiên, khi truy cập các ứng dụng đặt vé, hành khách này nhận được thông báo hết chỗ trong các ngày 25-26/2.

“Tôi kiểm tra nhiều khung giờ khác nhau, kể cả bay đêm nhưng vẫn không còn vé phù hợp. Do vậy, tôi phải xin công ty cho làm việc online thêm vài ngày và lùi lịch bay để đặt được vé. Do chủ quan nên tôi đặt vé khá sát ngày. Năm tới, tôi sẽ đặt vé sớm để không phải bị động như năm nay”, anh Minh bày tỏ.

Chặng Đà Nẵng -TPHCM ngày 24/2 của Vietjet hiện không còn vé.

Tình cảnh tương tự xảy ra với chị Trần Thị Ngọc Hương (quê Nghệ An). Chị dự định bay vào TPHCM ngày 26/2 nhưng không còn vé. Sau nhiều lần cân nhắc, để kịp trở lại xử lý công việc gấp, nữ hành khách quyết định “bấm bụng” mua vé hạng thương gia trên chuyến bay ngày 27/2 với giá gần 5 triệu đồng một chiều.

Ghi nhận trên các hệ thống đặt vé cho thấy nhiều chặng bay từ các địa phương về TPHCM gần như kín chỗ đến hết ngày 25/2. Cụ thể, các đường bay từ Chu Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột đi TPHCM hầu như không còn vé hạng phổ thông trong những ngày cao điểm. Trong trường hợp chấp nhận bay nối chuyến qua Hà Nội hoặc các điểm trung chuyển khác, với giá vé 9-10 triệu đồng mỗi lượt. Những ngày 26-27/2, tình trạng khan hiếm vẫn tiếp diễn, số vé còn lại chủ yếu rơi vào các chuyến bay đêm hoặc rạng sáng. Ở chiều Hà Nội - TPHCM, vé cũng khó mua vào những ngày sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu chỉ còn hạng thương gia.

Song song đó, những chặng được nhiều khách du lịch lựa chọn như Côn Đảo, Đồng Hới, Nha Trang về TPHCM cũng gần như kín chỗ đến ngày 26/2. Một số chuyến còn vé chủ yếu thuộc hạng thương gia, giá phổ biến 4-6 triệu đồng mỗi chiều. Ở chiều ngược lại, từ TPHCM đi các địa phương, giá vé lại giảm sâu do nhu cầu thấp. Đơn cử, chặng TPHCM - Hà Nội trong 2 ngày 25–26/2 chỉ còn hơn 1 triệu đồng một lượt.

Câu chuyện hành khách từ các tỉnh miền Nam ra Bắc trước Tết và từ miền Bắc vào Nam sau Tết không mua được mua vé máy bay không phải khó hiểu. Lý do là thực trạng bay lệch đầu (hành khách tập trung bay một chiều cùng một thời điểm khiến tình trạng khan hiếm vé diễn ra. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé sớm (vé khứ hồi) để chủ động với kế hoạch đi lại, không bị mua vé giờ chót giá cao...

Hành khách cao chưa từng có

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh những năm gần đây. Việc này thể hiện rõ tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nơi lượng khách lớn đổ về TPHCM sau mỗi kỳ nghỉ Tết. Trong kỳ nghỉ Tết 2026, số chuyến bay và hành khách đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất vượt dự báo ban đầu, đồng thời được xem là kỷ lục trong hơn 10 năm qua.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Riêng ngày 24/2, sân bay dự kiến phục vụ 1.058 chuyến bay với khoảng 169.366 hành khách. Trong đó, khách chiều đến chiếm ưu thế với khoảng 103.491 người (riêng khu vực quốc nội ghi nhận 73.290 hành khách đến), tạo áp lực lớn lên hạ tầng khai thác và khu vực nhà ga. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất khai thác trên 1.000 chuyến bay mỗi ngày.

Theo các hãng hàng không, nguyên nhân chính khiến giá vé tăng cao là do sự mất cân đối cung - cầu giữa hai chiều bay. Đặc thù “lệch đầu” sau Tết khiến giá vé nhiều chặng từ miền Trung, miền Bắc vào TPHCM trở nên khan hiếm và neo ở mức cao. Trước Tết, dòng khách chủ yếu di chuyển từ TPHCM ra các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung để sum họp gia đình, nhưng ngay sau kỳ nghỉ, nhu cầu lại đảo chiều mạnh mẽ về phía Nam để quay lại làm việc, học tập.

Sự chênh lệch cung - cầu này buộc nhiều hãng hàng không phải khai thác rỗng một chiều (ferry flight), làm gia tăng chi phí vận hành và đẩy giá vé ở chiều có nhu cầu cao tăng theo. Bên cạnh đó, nhu cầu tập trung trong thời gian ngắn khiến các khung giờ thuận lợi nhanh chóng kín chỗ, đẩy mặt bằng giá tăng cao.