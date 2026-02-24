Không phải Phú Quốc, bãi biển hoang sơ này là “viên ngọc ẩn mình”, vừa có núi vừa có suối, ít bị thương mại hóa

Bãi biển vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ

Bãi Môn (Phú Yên) được nhiều người ví như viên ngọc ẩn mình giữa biển Đông, là lựa chọn lý tưởng cho những du khách muốn tìm về vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ. Nằm lọt giữa hai ngọn núi, khi nhìn từ xa, Bãi Môn hiện ra như một cánh cung lớn ôm trọn đường bờ biển. Mỗi khi sóng biển dồn vào bờ lại tạo nên những vòng xoáy nước độc đáo, làm tăng thêm sức hút cho khung cảnh nơi đây.

Điểm đến này gây ấn tượng bởi thiên nhiên trong trẻo với bãi cát dài trắng mịn uốn lượn theo bờ, làn nước biển xanh trong phản chiếu bầu trời lấp lánh. Khu vực xung quanh còn khá thưa dân cư, chỉ lác đác những con tàu neo đậu, mang đến không gian yên tĩnh để du khách thoải mái khám phá và tận hưởng.

Bãi Môn thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa - nắng rõ rệt. Mùa mưa thường ngắn, tập trung vào khoảng tháng 9 đến tháng 12, nhờ đó nơi đây đặc biệt phù hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng mùa hè.

Thời gian đẹp nhất để ghé thăm Bãi Môn là từ tháng 1 đến tháng 8. Khi ấy, nắng vàng trải dài trên bãi cát mịn, gió biển thổi nhẹ và sóng vỗ hiền hòa, tạo nên một điểm du lịch biển đầy cuốn hút mà du khách khó lòng bỏ qua.

Dù sở hữu cảnh quan ấn tượng, Bãi Môn không được xem là địa điểm lý tưởng cho hoạt động tắm biển. Nhiều du khách từng phản ánh khu vực này có đặt biển cảnh báo hạn chế xuống nước, nguyên nhân chủ yếu do địa hình và điều kiện tự nhiên khá phức tạp. Sóng biển tại đây thay đổi theo mùa, xuất hiện đá ngầm và các vùng nước xoáy khó lường. Bên cạnh đó, hệ thống cứu hộ và đảm bảo an toàn bãi tắm chưa được đầu tư đồng bộ, khiến mức độ rủi ro cao hơn so với nhiều bãi biển khác.

Trên thực tế, Bãi Môn được định hướng là điểm tham quan, ngắm cảnh và trải nghiệm thiên nhiên hơn là nơi dành cho bơi lội. Chính quyền địa phương cùng người dân bản địa cũng thường khuyến cáo du khách hạn chế xuống nước, đặc biệt trong mùa biển động từ tháng 9 đến tháng 12.

Trải nghiệm hấp dẫn tại bãi biển Bãi Môn

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ lay động lòng người

Bãi Môn được ví như bãi biển “nhỏ nhưng có võ”, nằm ngay dưới chân Mũi Điện của vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh”. Dù chiều dài chưa đến nửa kilomet, nơi đây vẫn hút đông du khách, đặc biệt là giới trẻ, nhờ vẻ đẹp nguyên sơ nhưng rất nên thơ và cuốn hút. Những đụn cát nhấp nhô liên tục thay đổi hình dạng theo gió biển, tạo nên khung cảnh sinh động, đầy sức sống.

Thả hồn giữa thiên nhiên, đắm mình trong làn nước mát

Với không gian vừa phải, vắng dân cư và chưa bị khai thác du lịch mạnh, Bãi Môn mang lại cảm giác riêng tư hiếm có. Du khách có thể thoải mái dạo bước trên bờ cát, thả dáng chụp ảnh hay hòa mình vào làn nước biển trong xanh mà không lo cảnh chen chúc.

Kết hợp tham quan hải đăng Mũi Điện

Ngay cạnh bãi biển là Hải đăng Đại Lãnh, một điểm check-in nổi tiếng. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm biển trời rộng mở và đón những tia bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam, trải nghiệm mà không phải bãi biển nào cũng có.

Cắm trại qua đêm, săn bình minh cực đông

Nhờ vị trí đón nắng sớm, Bãi Môn rất được ưa chuộng cho hoạt động cắm trại qua đêm. Dựng lều bên bờ biển, quây quần ăn uống và trò chuyện giữa không gian sóng gió sẽ mang lại một đêm đáng nhớ cho nhóm bạn hoặc gia đình.

Thưởng thức đặc sản và hải sản tươi

Hành trình sẽ trọn vẹn hơn khi bạn thử các món nổi tiếng của Phú Yên như bánh canh hẹ, bánh xèo, mắt cá ngừ đại dương hay chả dông. Hải sản tại khu vực này thường tươi, giá hợp lý, đủ sức làm hài lòng cả những thực khách khó tính.

Những lưu ý khi du lịch Bãi Môn

Bãi Môn hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ giữa không gian biển trời hoang sơ. Để chuyến đi trọn vẹn và an toàn hơn, du khách nên lưu ý một số điểm sau:

Trước hết, hãy chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân như nước uống, khăn, mũ, kính râm và các đồ cần thiết khác. Trang phục nên ưu tiên loại nhẹ, thoáng và dễ vận động để thuận tiện khi di chuyển trên cát và leo dốc.

Nếu kết hợp tham quan Hải đăng Đại Lãnh, du khách cần chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn với chó trông giữ khu vực.

Khi xuống biển, nên mang theo túi chống nước để bảo vệ điện thoại và thiết bị điện tử khỏi cát và nước biển.

Lưu ý an toàn: Hạn chế tắm biển, tuân thủ biển báo tại khu vực; nên đi cùng nhóm bạn hoặc người dân địa phương để được hỗ trợ khi cần thiết.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)