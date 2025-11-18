Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn

Cảnh đẹp Việt Nam từ lâu không chỉ chinh phục du khách quốc tế mà còn trở thành “điểm sáng” trong mắt nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim nước ngoài. Những bờ biển trải dài, đô thị hiện đại xen lẫn di sản cổ kính khiến Việt Nam liên tục xuất hiện trong các dự án truyền hình lớn của Hàn Quốc, Mỹ hay Ấn Độ. Mới đây nhất, bộ phim Hàn Quốc As You Stood By đã bất ngờ đưa bãi biển Đà Nẵng và phố cổ Hội An vào bối cảnh quan trọng, khiến khán giả châu Á phát sốt vì những thước phim đẹp như mơ.

Biển Đà Nẵng và Hội An xuất hiện trong bộ phim gây sốt gần đây (Ảnh chụp màn hình)

Đà Nẵng – Hội An: Từ điểm đến du lịch nổi bật đến bối cảnh phim Hàn gây sốt

Trong As You Stood By, hai nhân vật nữ rời bỏ cuộc sống bế tắc để tìm đến Đà Nẵng như một nơi “chữa lành”. Vì vậy, ê-kíp đã dành thời lượng lớn cho khung cảnh miền Trung Việt Nam: Bãi biển trong vắt với góc quay flycam bao trọn đường cong của biển Mỹ Khê, khu chợ Cồn nhộn nhịp cùng giọng nói đặc trưng của người Đà Nẵng, hay những dãy phố trung tâm rực rỡ ánh sáng. Buổi tối, không gian lung linh của phố cổ Hội An, nơi đèn lồng phản chiếu xuống sông Hoài, tạo nên một trong những phân cảnh ấn tượng nhất của bộ phim.

Việc Đà Nẵng – Hội An xuất hiện trong phim Hàn không phải chuyện hiếm. Trước đó, phim Taxi Driver 2 từng gây chú ý khi quay nhiều cảnh quan trọng tại Đà Nẵng, trong đó có cầu Rồng – biểu tượng của thành phố. Cảnh rượt đuổi trên nền đô thị hiện đại khiến nhiều khán giả Hàn Quốc ngạc nhiên vì “Đà Nẵng đẹp và hiện đại hơn tưởng tượng”, theo Vietnam Times.

Đường phố Đà Nẵng và chợ Cồn xuất hiện trong phim As You Stood By (Ảnh chụp màn hình)



Không chỉ điện ảnh, các chương trình thực tế Hàn Quốc cũng nhiều lần “chọn mặt gửi vàng” cho hai điểm đến này. Nhóm TWICE từng ghi hình tại Đà Nẵng trong Carefree Travellers; chương trình Are You Sure? với hai thành viên BTS được ghi hình tại Việt Nam và dự kiến phát sóng vào cuối năm nay. Năm 2023, phim Mỹ trên Netflix A Tourist’s Guide to Love cũng đưa nhiều khung cảnh Hội An lên màn ảnh quốc tế. Một số dự án hợp tác Việt – Ấn như Love in Vietnam tiếp tục khẳng định sức hút của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh khu vực.

Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, việc thường xuyên xuất hiện trong các dự án quốc tế giúp thành phố “tăng mạnh nhận diện điểm đến, tạo cảm xúc tích cực cho khán giả và kích thích nhu cầu trải nghiệm thực tế”. Khi mỗi thước phim đều là một tấm postcard sống động, Đà Nẵng – Hội An càng củng cố vị thế “phim trường mở” của mình trong khu vực.

Đà Nẵng nhiều lần xuất hiện trên các bộ phim hay chương trình truyền hình thực tế nước ngoài (Ảnh chụp màn hình)

Lý do bãi biển Đà Nẵng hút khách Hàn Quốc, chiếm gần 50% tổng khách quốc tế

Không chỉ quen mặt trên phim ảnh, Đà Nẵng và Hội An còn là điểm nghỉ dưỡng hàng đầu với du khách Hàn Quốc. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đón hơn 822.000 khách Hàn, chiếm trên 41% tổng khách quốc tế, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Đến tháng 7/2025, Đà Nẵng đã đón vị khách Hàn thứ 1 triệu, theo Tuổi Trẻ, khẳng định Hàn Quốc là thị trường quan trọng nhất của thành phố nhiều năm liền.

Các báo cáo ngành du lịch cho thấy tại những điểm đến biển quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Hội An, khách Hàn thường chiếm từ 35–50% tổng khách quốc tế. Riêng Đà Nẵng, tỷ trọng này luôn ở mức cao nhất cả nước. Hàn Quốc cũng là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam nói chung, với 4,6 triệu lượt khách trong năm 2024 – chiếm gần một nửa lượng khách Hàn tới ASEAN, theo số liệu từ Vietnam News.

Ảnh Báo Lao Động

Lý giải sức hút này, các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng sở hữu ưu thế “đẹp – gần – chi phí hợp lý”. Từ Seoul hay Busan, du khách chỉ mất 4–5 giờ bay; đường bay kết nối giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng thuộc loại dày đặc nhất trong cả nước. Chi phí nghỉ dưỡng lại “mềm” hơn nhiều điểm đến châu Á khác, khi theo Vietnam News, một kỳ nghỉ tại Đà Nẵng chỉ tốn khoảng 60–70% chi phí so với du lịch Nhật Bản hay Thái Lan.

Không thể không nhắc đến hệ sinh thái dịch vụ “chuẩn Hàn” tại Đà Nẵng: từ nhà hàng, khách sạn, bảng hiệu đến nhân viên nói tiếng Hàn, đặc biệt tại khu vực An Thượng – Mỹ An, vốn được du khách Hàn gọi vui là “tiểu Seoul”. Dòng khách chơi golf cũng tăng mạnh: năm 2024, có hơn 400.000 khách Hàn sang Việt Nam để chơi golf, với Đà Nẵng – Hội An là cụm sân được lựa chọn nhiều nhất.

Trong khi đó, Hội An hấp dẫn du khách Hàn nhờ vẻ đẹp di sản và loạt trải nghiệm đậm tính bản địa như làm đèn lồng, nấu ăn, thả đèn hoa đăng. Chosun Ilbo từng mô tả Hội An là “một trong những địa điểm người Hàn muốn ghé thăm ít nhất một lần trong đời”.

Ảnh Báo Lao Động

Từ phim ảnh đến đời thực, Đà Nẵng và Hội An đang chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình, không chỉ với du khách mà còn với cả thế giới làm phim. Khi những bãi biển xanh mướt, những dãy phố cổ vàng ruộm và nhịp sống thân thiện liên tục xuất hiện trên màn ảnh quốc tế, đó cũng là lúc du lịch Việt Nam bước thêm một bước dài trên hành trình khẳng định vị thế trên bản đồ châu Á.



