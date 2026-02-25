Chán cảnh check-in đền chùa, dàn nàng thơ xắn áo dài lội đá để chụp với thuyền buồm đỏ rực tại Hạ Long sau 10 năm

Hạ Long từ lâu đã được biết đến là hòn ngọc quý của du lịch Việt Nam, nơi sở hữu Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới với hàng ngàn đảo đá vôi kỳ vĩ. Không chỉ có những hang động huyền bí hay những du thuyền sang trọng, vùng đất này luôn biết cách làm mới mình trong mắt du khách thập phương bằng những nét chấm phá đầy hoài niệm.

Tuy nhiên, mới đây, giới trẻ đã thực sự ngất ngây và đổ xô về phía bờ vịnh không phải để ngắm những tòa nhà cao tầng, mà là để săn tìm hình ảnh những chiếc thuyền buồm cánh dơi màu nâu đỏ rực rỡ. Sự xuất hiện của đội tàu này đã tạo nên một cơn sốt check-in mạnh mẽ, làm sống dậy một biểu tượng tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng.

Thuyền buồm đỏ tái xuất Hạ Long khiến nhiều người bồi hồi. Ảnh: Mai Hương

Đối với nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh con thuyền với cánh buồm nâu đỏ no gió, lướt đi giữa những núi đá nhấp nhô của Vịnh Hạ Long là một ký ức vô cùng quen thuộc. Hình ảnh này từng xuất hiện trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 (bộ cũ) và là biểu tượng in đậm trên nhiều ấn phẩm quảng bá du lịch Việt Nam những thập niên trước. Sau một thời gian dài vắng bóng do sự thay đổi của công nghệ đóng tàu và quy định an toàn, việc đội thuyền buồm gỗ "tái xuất" không chỉ là một hoạt động du lịch đơn thuần mà còn là sự phục dựng một nét văn hóa đặc trưng. Điều này giúp những người trưởng thành tìm lại tuổi thơ và giới trẻ lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng huyền thoại bước ra từ trang sách ngay giữa đời thực.

Để mang hình ảnh mang tính biểu tượng này trở lại, Sở Du lịch Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng đã thực hiện những cải tiến và quản lý bài bản nhằm thay đổi diện mạo cho di sản. Đội thuyền khoảng 10 chiếc thuyền gỗ gắn buồm cánh dơi đã chính thức được cấp phép hoạt động trở lại, tạo nên một điểm nhấn thẩm mỹ mới lạ trên mặt vịnh. Các cánh buồm được thiết kế lại với sắc đỏ nổi bật hơn trên nền nước xanh, giúp tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và biến mỗi góc nhìn thành một bức tranh nghệ thuật. Không chỉ phục vụ mục đích tham quan, sự hiện diện của đội thuyền còn gắn liền với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về hồn cốt của vùng vịnh di sản.

Thuyền buồm đỏ là background check-in nổi tiếng với giới trẻ dạo gần đây. Ảnh: Mai Hương

Sức hút của những chiếc thuyền buồm này lớn đến mức khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long những ngày qua luôn trong tình trạng đông đúc. Hiện nay, vị trí cực thuận lợi để săn ảnh chính là khu vực dọc đường Trần Quốc Nghiễn, đặc biệt là đoạn gần Vincom Plaza Hạ Long. Du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô theo trục đường ven biển để tiếp cận bãi đá sát mép nước.

Nhiều nàng thơ tìm được góc chụp đẹp cùng với thuyền buồm. Ảnh: @thaoph_1309, @homie.9.5, @hilananhh, @_huenxink.123

Một bí kíp quan trọng từ các nàng thơ đã check-in tại đây là bạn nên canh lúc thủy triều xuống để các bãi đá nhô lên, giúp bạn có thể đứng sát mép nước và thực hiện những khung hình kiểu "chạm tay vào huyền thoại". Ngược lại, khi nước dâng cao, bạn sẽ chỉ có thể đứng từ trên bờ kè để lấy toàn cảnh từ xa.

Khi thuỷ triều dâng, du khách có thể chọn góc sát bờ kè để có ảnh đẹp. Ảnh: @lequynhh, @ngocmin.97

Việc đưa thuyền buồm trở lại là cách để Quảng Ninh khẳng định giá trị khác biệt của Vịnh Hạ Long. Giữa một rừng những chiếc tàu sắt hiện đại, sự mộc mạc của cánh buồm gỗ như một nốt trầm sâu lắng, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp nguyên bản của di sản. Sự kiện này đang nhận được đông đảo sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội, chứng minh rằng những giá trị truyền thống nếu được khai thác đúng cách sẽ luôn có sức sống bền bỉ và sức hút mãnh liệt với cộng đồng.