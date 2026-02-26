Tổ chức kỷ lục thế giới sang Việt Nam xác nhận điều chưa từng có: "Cú đúp" trao ngay ngày khai trương

Ngày 12/2, phân khu công viên nước Aqua Adventure thuộc Sun World Vũng Tàu đi vào vận hành sau hơn 7 tháng thi công. Sự kiện thu hút sự chú ý khi đại diện Liên minh Kỷ lục Thế giới WorldKings có mặt tại Việt Nam để công bố và trao chứng nhận hai kỷ lục thế giới ngay tại lễ khai trương. Theo đại diện WorldKings, đây là lần đầu tiên một công viên giải trí đạt "cú đúp" kỷ lục ngay ngày khai trương, điều chưa từng được ghi nhận trước đó.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu Aqua Adventure do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại phường Phước Thắng, TP.HCM xác lập 2 kỷ lục thế giới do WorldKings ghi nhận. (Ảnh: Tiền Phong)

"Chúng tôi đã trao nhiều kỷ lục cho các công viên giải trí trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một công viên đạt hai kỷ lục ngay trong ngày mở cửa chính thức," Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury – Chủ tịch WorldKings nhấn mạnh. Theo ông, hai hạng mục được ghi nhận không chỉ mang tính độc đáo về ý tưởng mà còn thể hiện trình độ công nghệ và quy mô đầu tư của dự án.

2 kỷ lục thế giới được trao ngay ngày khai trương

Hạng mục đầu tiên thuộc về Aqua Warriors Battle được chứng nhận là "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới". Thiết kế 10 làn trượt song song cho phép nhiều người chơi xuất phát cùng lúc và thi đấu tốc độ trong một lượt, tạo nên trải nghiệm mang tính cạnh tranh cao, hiếm thấy tại các công viên nước hiện nay.

Hạng mục thứ hai là Adventure Oasis được ghi nhận là "Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới". Công trình này hướng tới nhóm khách gia đình và trẻ nhỏ nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiều dài, cấu trúc và an toàn vận hành.

Hạng mục đầu tiên thuộc về Aqua Warriors Battle được chứng nhận là "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới". (Ảnh: Sun Group)

Ngoài hai trò chơi xác lập kỷ lục, Aqua Adventure còn sở hữu hàng loạt hạng mục quy mô lớn như tàu lượn nước siêu tốc dài 348 m thuộc nhóm dài nhất châu Á; dòng sông thử thách dài 400 m; sông lười 650 m; tổ hợp Ridehouse quy mô lớn và bể tạo sóng rộng 6.000 m² được giới thiệu là lớn nhất trong hệ thống Sun World.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, toàn bộ hệ thống trò chơi được cung cấp và hợp tác vận hành bởi các thương hiệu quốc tế như ProSlide, WhiteWater West và Mack Rides. Đây là những đơn vị có nhiều thập kỷ kinh nghiệm thiết kế, chế tạo thiết bị giải trí cho các công viên nổi tiếng thế giới, trong đó có hệ thống của Disneyland và Universal Studios.

Quy mô 15 ha và tham vọng mới của du lịch biển phía Nam

Công viên nước rộng khoảng 15 ha, gồm 20 trò chơi với gần 100 làn trượt nước. Không gian được chia thành 4 phân khu chủ đề, tái hiện các lớp trầm tích văn hóa – lịch sử Đông và Tây, từ hình ảnh chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ đến những mảng ký ức văn hóa Óc Eo – Phù Nam.

Hơn 10.000 gốc dừa và 10.000 cây hoa được trồng khắp khuôn viên, tạo cảnh quan nhiệt đới đặc trưng. Song song hệ thống trò chơi là chuỗi nhà hàng buffet trong nhà, ngoài trời, các outlet ẩm thực và quầy dịch vụ, hướng tới mô hình tổ hợp vui chơi – giải trí trọn gói.

Vượt qua rất nhiều công viên giải trí nổi tiếng thế giới, Aqua Adventure chính thức trở thành công viên nước đẳng cấp quốc tế, công nghệ hiện đại bậc nhất toàn cầu. (Ảnh: Tiền Phong)

Dự án nằm trong tổng thể khu đô thị biển Blanca City quy mô 97 ha và được định hướng vận hành cả ngày lẫn đêm. Theo chủ đầu tư, công viên phục vụ du khách xuyên Tết Nguyên đán, kỳ vọng trở thành điểm đến mới của khu vực Đông Nam Bộ, thu hút dòng khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Việc tổ chức kỷ lục thế giới trực tiếp sang Việt Nam trao hai chứng nhận ngay ngày khai trương được xem là dấu mốc đáng chú ý của ngành giải trí trong nước. Không chỉ dừng lại ở các con số kỷ lục, sự kiện còn cho thấy xu hướng đầu tư mạnh vào hạ tầng giải trí quy mô lớn, áp dụng công nghệ quốc tế nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch nội địa trong giai đoạn mới.