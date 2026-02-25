Khánh Hòa - Điểm đến của du lịch tàu biển Việt Nam.

Những chuyến tàu du lịch quốc tế liên tiếp cập cảng trong những ngày đầu năm 2026 tạo không khí nhộn nhịp cho thành phố biển và cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Khánh Hòa trong bản đồ du lịch tàu biển Việt Nam. Từ thực tiễn Khánh Hòa, có thể nhìn thấy xu hướng phát triển của loại hình du lịch đặc thù này: phục hồi ổn định, chuyển từ số lượng sang chất lượng và hướng tới vai trò điểm đến chiến lược trong khu vực.

Lợi thế điểm đến và giá trị kinh tế của du lịch tàu biển

Khánh Hòa có lợi thế tổng hợp mà không nhiều địa phương ven biển hội tụ cùng lúc. Vị trí nằm trên trục hàng hải quốc tế, vịnh nước sâu thuận lợi cho tàu lớn, cùng hệ thống điểm tham quan đa dạng giúp địa phương trở thành điểm dừng trải nghiệm. Du khách có thể tiếp cận di sản văn hóa như Tháp Bà Pô Nagar, không gian đô thị du lịch tại Nha Trang, cũng như đời sống sinh hoạt truyền thống tại các khu chợ và vùng ven đô. Sự kết hợp giữa biển đảo, di sản và đô thị tạo nên cấu trúc sản phẩm phù hợp với đặc thù của du lịch tàu biển: thời gian lưu trú ngắn nhưng yêu cầu trải nghiệm đa dạng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 10 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 18.000 du khách lên bờ tham quan.

Từ góc độ kinh tế du lịch, tàu biển mang lại dòng khách có mức chi tiêu cao hơn so với khách đại trà. Mỗi chuyến tàu cập cảng tạo doanh thu cho ngành du lịch, kích hoạt chuỗi dịch vụ liên quan như vận chuyển, hướng dẫn viên, mua sắm, ẩm thực và điểm tham quan. Điều quan trọng hơn là khả năng quảng bá hình ảnh điểm đến ở quy mô quốc tế. Một thành phố xuất hiện thường xuyên trên hải trình của các hãng tàu lớn đồng nghĩa với việc tên tuổi của điểm đến được lặp lại trong hệ thống phân phối du lịch toàn cầu.

Du lịch tàu biển và bài toán tổ chức, quản lý điểm đến

Thực tế tại Khánh Hòa cho thấy, du lịch tàu biển không thể phát triển tự phát mà đòi hỏi năng lực tổ chức cao. Việc đón cùng lúc hàng nghìn du khách trong vài giờ đặt ra yêu cầu về điều phối giao thông, an ninh, môi trường và chất lượng tour. Đây chính là thước đo năng lực quản lý điểm đến.

Khánh Hòa tiếp tục được các hãng tàu quốc tế lựa chọn là điểm dừng thường xuyên.

Những kết quả tích cực trong thời gian qua phản ánh bước tiến về tính chuyên nghiệp của ngành du lịch địa phương, đồng thời tạo tiền đề để Khánh Hòa tiếp tục được các hãng tàu quốc tế lựa chọn là điểm dừng thường xuyên.

Từ Khánh Hòa đến tầm nhìn du lịch tàu biển Việt Nam

Từ Khánh Hòa nhìn rộng ra, bức tranh du lịch tàu biển Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn “thử nghiệm” sang giai đoạn “định hình”. Việt Nam không chỉ là điểm ghé ngắn trong hành trình khu vực mà đang hướng tới xây dựng chuỗi điểm đến liên kết từ Bắc vào Nam. Trong chuỗi đó, Khánh Hòa giữ vai trò trung tâm ở khu vực Nam Trung Bộ, kết nối với các cảng khác để hình thành tuyến du lịch ổn định. Vai trò này không chỉ mang ý nghĩa địa phương mà còn góp phần định vị thương hiệu du lịch tàu biển quốc gia.

Một điểm đáng chú ý là xu hướng chuyển dịch từ đón khách đại trà sang thu hút phân khúc khách có yêu cầu cao về dịch vụ và trải nghiệm văn hóa. Điều này buộc điểm đến phải nâng chuẩn sản phẩm: tham quan nhanh mà phải kể được câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc địa phương. Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn nếu biết khai thác sâu hơn giá trị văn hóa biển, văn hóa Chăm và không gian đô thị du lịch để tạo dấu ấn khác biệt so với các điểm đến khác trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh Khánh Hòa như một điểm đến của du lịch tàu biển trở thành một cấu phần quan trọng của chiến lược phát triển du lịch dài hạn. Những chuyến tàu cập bến đầu xuân mở đầu cho một mùa du lịch mới, phản ánh năng lực hội nhập của địa phương vào mạng lưới du lịch quốc tế.

Có thể thấy, du lịch tàu biển Việt Nam đang bước vào giai đoạn cần sự đầu tư bài bản hơn về quản lý điểm đến, liên kết vùng và xây dựng thương hiệu. Khi những điều kiện đó được củng cố, Khánh Hòa không chỉ là nơi tàu ghé lại, mà sẽ trở thành một điểm đến có vai trò dẫn dắt trong hành trình nâng tầm du lịch tàu biển Việt Nam.