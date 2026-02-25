Đóng cửa sân bay Liên Khương: Khách hoàn vé ra sao, đi Đà Lạt thế nào?

Hủy toàn bộ chuyến bay từ ngày 4/3

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng , Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương sẽ tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 năm nay để phục vụ thi công Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng HKQT Liên Khương.

Liên quan đến việc này, Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo cho biết, trong thời gian sân bay Liên Khương tạm ngưng hoạt động, hãng sẽ dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Lạt, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác để duy trì kết nối khu vực.

Cụ thể, hãng tăng cường khai thác các đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách đến Lâm Đồng trong bối cảnh một đầu mối hàng không quan trọng tạm thời đóng cửa để nâng cấp hạ tầng.

Đối với hành khách đã mua vé trên hành trình đi, đến Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ 4/3 đến 25/8, Vietnam Airlines cho phép đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Trường hợp phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách thực hiện theo quy định hiện hành. Ngoài ra, hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm mà không mất phí. Chính sách hỗ trợ có hiệu lực đến hết ngày 31/8 năm nay.

Vietnam Airlines dừng toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Lạt từ ngày 4/3-25/8. Ảnh: VNA.

Hiện tại, các hãng hàng không nội địa Việt Nam bao gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đều đang khai thác các đường bay đến sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Các chuyến bay chủ yếu kết nối từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa và Cần Thơ, với nhiều lựa chọn mức giá và tần suất bay ổn định.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong , giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Lạt hạng phổ thông của Vietnam Airlines đang ở mức từ gần 6 triệu đồng/vé, hạng thương gia hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi. Đối với Vietjet, vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Lạt ở mức hơn 5 triệu đồng/vé khứ hồi với hạng phổ thông và từ gần 8 triệu đồng/vé khứ hồi hạng thương gia.

Đối với chặng TPHCM - Đà Lạt, giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines ở mức 3,2 triệu đồng/vé hạng phổ thông; từ hơn 4,8 triệu đồng/vé hạng thương gia. Nếu lựa chọn đi máy bay Vietjet, hành khách cần trả hơn 3 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông.

Liên Khương hiện là sân bay cấp 4D theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có công suất khoảng 2,5-3 triệu hành khách/năm, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay như B757, A300 và tương đương. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, phục vụ các chuyến bay nội địa, quốc tế thường lệ và không thường lệ.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Cảng HKQT Liên Khương sẽ được nâng lên cấp 4E, với công suất 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất dự kiến đạt 7 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn tới, sân bay giữ nguyên nhà ga T1 công suất 2 triệu khách mỗi năm, đồng thời quy hoạch xây dựng nhà ga T2 công suất khoảng 3 triệu khách mỗi năm, trước khi tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Đi Đà Lạt thế nào?

Trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, để đến Đà Lạt du khách có thể lựa chọn các phương án di chuyển thay thế bằng đường bộ và đường hàng không. Trong đó, du khách vẫn có thể bay đến các tỉnh gần Lâm Đồng, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ đến Đà Lạt.

Nếu lựa chọn đi đường hàng không, du khách có thể chọn chuyến bay đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) - cách Đà Lạt khoảng 105 km, sau đó di chuyển bằng ô tô khoảng 3 giờ qua đèo Khánh Lê để đến Đà Lạt; bay đến sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cách Đà Lạt khoảng 210 km; bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau đó đi xe khách hoặc xe cá nhân lên Đà Lạt.

Trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, để đến Đà Lạt du khách có thể lựa chọn phương án di chuyển thay thế bằng đường bộ và đường hàng không. Ảnh: GNT.

Ngoài ra, du khách có thể di chuyển bằng xe khách hoặc xe limousine để đến Đà Lạt. Cụ thể, từ TPHCM có rất nhiều hãng xe giường nằm và limousine cao cấp hoạt động liên tục 24/7 để đến Đà Lạt với thời gian di chuyển khoảng 6-8 giờ qua quốc lộ 20. Đối với hành khách đi từ các tỉnh miền Trung hay miền Bắc, du khách có thể chọn các tuyến xe khách liên tỉnh trực tiếp đến bến xe Đà Lạt.