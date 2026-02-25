Biến căng cộng đồng trà sữa hôm nay: Quán in 10.286 cốc giấy có hình ảnh "ăn cắp" thiết kế từ nhà sách Phương Nam

Vừa mới đây, dân tình xôn xao trước bài đăng của một tác giả về việc tác phẩm minh hoạ của mình bị sử dụng trái phép bởi một thương hiệu trà sữa. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi phía bị nhắc tên là một thương hiệu trà sữa khá quen mặt tại Buôn Ma Thuột, còn tác phẩm liên quan lại đang thuộc quyền khai thác độc quyền của Nhà sách Phương Nam.

Liên hệ tác giả để mua bản quyền không được nhưng thương hiệu trà sữa vẫn cố tình sử dụng?

Thương hiệu được nhắc đến trong ồn ào lần này là Thái Phúc Tea - một chuỗi trà sữa được cho là khá "hot" tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Sự việc xoay quanh việc sử dụng mẫu thiết kế tương đồng với artwork "Nhong Nhong Nhong" (đã được tác giả ký hợp đồng độc quyền với nhà sách Phương Nam).

Thái Phúc Tea xác nhận đã đặt in tổng cộng 10.286 cốc giấy gồm 5.101 ly 500ml và 5.185 ly 700ml (in đa sắc), kèm 10.000 nắp tim. Đơn hàng được giao ngày 9/2/2026.

Hình ảnh cốc giấy trong vụ việc, hiện tại đã bị xoá toàn bộ khỏi các trang Facebook của quán và chủ quán (Ảnh: FBNV)

Phía quán cho biết trước đó đã chủ động liên hệ nhà thiết kế qua Instagram để hỏi mua bản quyền sử dụng artwork. Tuy nhiên, do tác phẩm đã được ký hợp đồng độc quyền với Nhà sách Phương Nam nên không thể thỏa thuận. Quán cho rằng mình đã hiểu sai khi nghĩ việc "tham khảo phong cách" là có thể chấp nhận, mà chưa nhận thức đầy đủ về phạm vi bảo hộ bản quyền.

Theo bài đăng của thương hiệu trà sữa, vụ việc diễn ra qua 3 lần liên hệ:

- Lần 1 (9/2): Sau khi nhận phản hồi từ nhà thiết kế về việc không thể bán bản quyền hình ảnh này, quán đã "hiểu sự việc theo hướng tham khảo phong cách thiết kế mang tính học hỏi cá nhân và chưa nhận thức đầy đủ về phạm vi bảo hộ bản quyền liên quan đến hình ảnh sáng tạo". Vì vậy, quán vẫn in cốc có hình ảnh trên.

- Lần 2 (18/2): Nhận phản hồi, quán thu hồi mẫu ly tại toàn hệ thống và chuyển sang mẫu mới.

- Lần 3 (22/2): Phát hiện vẫn còn tồn đọng ly vi phạm do sơ suất quản lý, quán trực tiếp kiểm tra và trong đêm tiến hành tiêu hủy toàn bộ số ly còn lại.

Thương hiệu lý giải việc mẫu ly vẫn xuất hiện là do "đứt gãy thông tin giữa các ca làm việc thời vụ dịp cao điểm Tết".

Thông báo xin lỗi và cam kết xử lý từ thương hiệu trà sữa

Vừa mới đây, ngày 24/2/2026, fanpage Thái Phúc Tea đăng tải thông báo xin lỗi chính thức, thừa nhận sai sót trong việc sử dụng artwork "Nhong Nhong Nhong".

Các biện pháp được đưa ra gồm: thu hồi toàn bộ ly liên quan tại tất cả cơ sở, tiêu hủy số ly còn lại (kèm hình ảnh), thay thế mẫu ly mới, rà soát lại quy trình kiểm soát in ấn và phổ biến lại quy định về quyền sở hữu trí tuệ cho toàn bộ nhân sự.

Hình ảnh tiêu huỷ số ly còn lại (Ảnh: Thái Phúc Tea)

Thương hiệu gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nhà thiết kế Trần Thành Đạt, đơn vị sở hữu tác phẩm và khách hàng, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm, bồi thường nếu có yêu cầu.

Trên Facebook cá nhân, vợ chồng chủ quán cũng đăng bài nhận lỗi, kèm hình ảnh cúi đầu xin lỗi. Bài viết thừa nhận 3 sai lầm chính: sử dụng trái phép hình ảnh, không khắc phục triệt để khi đã được cảnh báo và né tránh đối diện vì sợ hãi. Hai vợ chồng chủ quán cho biết sẽ trực tiếp làm việc với Nhà sách Phương Nam và mong được gặp tác giả để xin lỗi, bồi thường.

Vợ chồng chủ quán cúi đầu xin lỗi (Ảnh: FBNV)

Tác giả không chấp nhận lời xin lỗi, phía nhà sách Phương Nam cũng đã lên tiếng

Trước đó, tác giả của artwork "Nhong Nhong Nhong" đã đăng bài tố cáo, cho rằng quán "chép hoàn toàn" artwork chứ không phải chỉ "tham khảo phong cách". Anh cho biết đã nhiều lần nhắc nhở ngừng sử dụng với mục đích thương mại nhưng quán vẫn tiếp tục sử dụng trong suốt mùa Tết.

Sau khi phía quán đăng thông báo xin lỗi, tác giả tiếp tục bày tỏ bức xúc. Anh cho rằng lời xin lỗi là "muộn màng và đầy bao biện", đồng thời khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi vì cho rằng quán chỉ thực sự có động thái tiêu hủy sau khi sự việc bị công khai rộng rãi.

Đồng thời, tác giác cũng nhấn mạnh artwork "Nhong Nhong Nhong" hiện chỉ độc quyền với Nhà sách Phương Nam và cho biết sẽ xử lý theo pháp luật, không muốn tiếp tục tranh cãi trên mạng xã hội.

Bài đăng của tác giả, khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi (Ảnh chụp màn hình)

Về phía Nhà sách Phương Nam, đơn vị này cũng đăng thông báo khẳng định mình là bên sở hữu độc quyền có thời hạn đối với artwork. Đồng thời yêu cầu chấm dứt mọi hành vi sao chép, sử dụng trái phép và nhấn mạnh mọi hành vi xâm phạm bản quyền đều là trái pháp luật.

Bài đăng của nhà sách Phương Nam (Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc hiện vẫn đang tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng, đặc biệt xoay quanh câu chuyện bản quyền và ý thức tôn trọng chất xám sáng tạo. Một lần nữa, câu chuyện này gióng lên hồi chuông về việc sử dụng hình ảnh, thiết kế trong kinh doanh: chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ về pháp lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu.