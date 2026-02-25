3 trải nghiệm ẩm thực “Made in Singapore” mới lạ dành cho hội mê du lịch trải nghiệm

Từ lâu, Singapore đã chinh phục du khách bằng sự đa dạng trong ẩm thực, nhưng điều khiến thực khách ấn tượng còn nằm ở cách mỗi bữa ăn được "biến tấu" thành một trải nghiệm đáng nhớ. Đó có thể là khoảnh khắc dùng bữa trong cabin cáp treo lướt qua đường chân trời thành phố, quây quần bên mâm cơm Peranakan trong một căn shophouse di sản hay nhâm nhi cocktail giữa không gian giả tưởng đầy phép thuật. Chính những trải nghiệm độc đáo ấy đã tạo nên một Singapore rất đáng để khám phá bằng vị giác, nơi mỗi bữa ăn đều trở thành điểm nhấn, khiến chuyến đi không chỉ dừng lại ở check-in mà còn đọng lại thành những kỷ niệm để nhớ, để kể và để muốn quay lại.

Cable Car Sky Dining: Thưởng thức ẩm thực giữa khung cảnh ngoạn mục của Singapore

Nếu đã quá quen với việc thưởng thức ẩm thực trong các nhà hàng cao tầng, Cable Car Sky Dining sẽ nâng trải nghiệm đó lên một level hoàn toàn khác. Thay vì ngồi yên một chỗ, bữa ăn của bạn sẽ được diễn ra trong cabin cáp treo lơ lửng giữa không trung, chậm rãi trôi qua đường chân trời, cảng biển và những mảng xanh đặc trưng của Singapore. Cảm giác vừa ăn vừa "bay" đúng nghĩa, đủ để hội mê trải nghiệm phải cho ngay vào bucket list.

Điểm cộng lớn của Cable Car Sky Dining nằm ở phần thực đơn được đầu tư chỉn chu với nhiều lựa chọn. Nổi bật nhất là Heritage Peranakan Tingkat – mâm cơm truyền thống nhiều tầng, gợi nhắc văn hoá bữa ăn gia đình của cộng đồng người Peranakan, với thực đơn được xây dựng theo cấu trúc đầy đủ của một bữa ăn Peranakan, từ các món khai vị như kueh pie tee (bánh vỏ giòn nhân củ sắn và tôm), otah bun (chả cá nướng lá chuối) hay sambal belachan (mắm tôm cay đặc trưng), đến các món ăn kèm quen thuộc như nonya chap chye (rau hầm thập cẩm) và chicken satay (xiên gà nướng sốt đậu phộng).

Phần chính của thực đơn là "linh hồn" của trải nghiệm, với các món Peranakan đặc trưng như chicken pongteh (gà hầm tương đậu nành và khoai tây) hoặc ikan nanas (cá nấu chua ngọt với dứa), dùng cùng cơm dừa hoa đậu biếc, achars (dưa chua cay) và các món ăn kèm truyền thống. Kết thúc hành trình trên cao là những chiếc Nonya kueh - món bánh ngọt truyền thống và nước dừa mát lạnh, vừa đủ để khép lại bữa ăn trong cảm giác trọn vẹn, không bị quá nặng bụng.

Thưởng thức một mâm cơm Peranakan khi cabin vẫn đang di chuyển giữa không trung là cách Singapore kể câu chuyện di sản theo hướng rất hiện đại. Không cần cầu kỳ hoá ẩm thực, chỉ cần đặt nó vào đúng không gian, trải nghiệm đã đủ khác biệt để khiến người ta nhớ lâu và muốn thử ít nhất một lần trong đời.

Little Social và trải nghiệm "ăn cơm nhà" giữa lòng Singapore

Thay vì chỉ ghé ăn rồi rời đi, Little Social sẽ khiến thực khách "muốn quay lại" bởi trải nghiệm ẩm thực chậm rãi và riêng tư, gợi cảm giác thân mật như dùng bữa tại nhà. Bữa cơm Peranakan tại đây diễn ra trong một căn shophouse di sản thuộc Blair Plain Conservation Area – khu vực gắn liền với nhiều thế hệ gia đình Peranakan tại Singapore, tạo nên sự gần gũi và ấm áp ngay từ lúc bước vào.

Little Social được tổ chức theo hình thức private home dining, đặt sự kết nối giữa những người cùng bàn làm trọng tâm của trải nghiệm. Không gian quán ăn giữ trọn tinh thần nhà ở truyền thống, từ kiến trúc, nội thất đến cách bày trí, tạo cảm giác ấm cúng và thân quen. Nơi đây phục vụ những mâm cơm Peranakan nhiều món dùng chung để mọi người cùng chia sẻ, gắn kết, gợi nhắc tinh thần sum họp - giá trị cốt lõi của văn hoá ẩm thực Peranakan. Các món ăn được nấu theo công thức gia đình truyền qua nhiều thế hệ, mang đến hương vị mộc mạc, đậm chất di sản.

Điểm đặc biệt của Little Social còn nằm ở cách xây dựng trải nghiệm ẩm thực theo mùa. Mỗi giai đoạn, bữa ăn lại xoay quanh một chủ đề khác nhau, có thể là câu chuyện gia đình, ký ức Peranakan hay những lát cắt văn hoá cụ thể. Thực đơn, không khí và câu chuyện được kết nối liền mạch, giúp mỗi lần ghé thăm đều mang một màu sắc riêng, không trùng lặp.

The Wizard’s Brew: Thưởng thức cocktail giữa thế giới fantasy

Nếu đã chán những quán bar - dessert với concept "xinh xinh" đơn thuần,The Wizard’s Brew sẽ mang tới cho bạn một trải nghiệm siêu mới mẻ, đúng kiểu ẩm thực nhập vai. Tọa lạc tại khu phố Chinatown, quán được xây dựng như một thế giới phù thủy thu nhỏ, với không gian và thực đơn đặc sắc, góp phần dẫn dắt thực khách bước vào câu chuyện giả tưởng thú vị.

Ngay từ lúc đặt chân vào, không khí fantasy đã bao trùm toàn bộ không gian: giấy biết bay, chổi Nimbus 3000, lò sưởi và loạt đạo cụ quen thuộc gợi cảm giác phiêu lưu, kỳ ảo và đầy tò mò. Thực đơn cũng hòa vào mạch trải nghiệm ấy, với cocktail và món tráng miệng được đặt tên, tạo hình và trình bày như những món đồ phép thuật. Nổi bật nhất là Phoenix Fire (Phượng Hoàng Lửa) – ly cocktail bốc khói độc lạ, cùng Witches’ Hat (Mũ Phù Thủy), món tráng miệng signature khiến trải nghiệm thêm phần trọn vẹn.

Điều khiến The Wizard’s Brew ghi điểm với du khách còn nằm ở các trải nghiệm mang tính tương tác. Thực khách có thể tự tay pha chế cocktail theo chủ đề phép thuật, kết hợp nhiều nguyên liệu lạ, cảm giác vừa giống workshop nhỏ vừa giống trò chơi nhập vai. Xen kẽ là các màn trình diễn do đội ngũ vận hành thực hiện, giữ cho không khí luôn sống động và bất ngờ.

Ẩm thực tại Singapore là một bức tranh sống động, độc đáo. Mỗi điểm dừng là một câu chuyện, mỗi bữa ăn là một kỷ niệm đáng nhớ. Nếu đã lên lịch ghé Đảo quốc, đừng quên dành chỗ trong lịch trình của bạn cho những trải nghiệm ăn uống đáng nhớ này.