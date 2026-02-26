100 tấn cá lóc đổ bộ TP.HCM, thủ phủ cá nướng đỏ lửa xuyên đêm nướng 5.000 con ngày vía Thần Tài

Hôm nay là ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với giới kinh doanh và các gia đình Việt. Bên cạnh việc đi mua vàng cầu may, mâm cúng Thần Tài của người dân phương Nam luôn có sự xuất hiện đặc biệt của cá lóc nướng. Hình ảnh những hàng dài người xếp hàng chờ mua cá từ tờ mờ sáng đã trở thành nét đặc trưng, minh chứng cho sức mua khổng lồ của thị trường thực phẩm trong ngày này.

Hàng trăm con cá lóc được nước sẵn để phục vụ nhu cầu mua của khách hàng. Ảnh: Uyên Phương

Theo quan niệm dân gian, cúng cá lóc nướng là phong tục gắn liền với thời kỳ khai hoang mở cõi ở Nam Bộ. Cá lóc vốn là loài vật có sức sống bền bỉ, tượng trưng cho sự nỗ lực và vươn lên. Điểm đặc biệt là cá phải được để nguyên vảy, nguyên đuôi khi nướng nhằm thể hiện sự trân trọng nguồn cội và cầu mong một năm mới tài lộc vẹn tròn, công việc "xuôi chèo mát mái" như cá gặp nước. Sự hiện diện của con cá lóc trên mâm cúng chính là lời gửi gắm ước nguyện về sự hanh thông và sung túc của gia chủ.

Để phục vụ nhu cầu cúng lễ tăng đột biến, tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng cá lóc từ các tỉnh miền Tây đổ về trong đêm qua đạt con số kỷ lục gần 100 tấn (theo Dân Trí). Các tiểu thương tại đây đã phải thức trắng đêm để phân phối hàng đi khắp các chợ lẻ và cửa hàng chuyên doanh trong thành phố. Dù lượng hàng nhập về cực lớn nhưng không khí mua bán vẫn vô cùng nhộn nhịp, các xe tải nối đuôi nhau xuống hàng liên tục để kịp cung ứng cho thị trường ngay từ rạng sáng mùng 10.

Gần 100 tấn cá lóc đổ bộ chợ Bình Điền. Ảnh: Dân Trí

Tại "thủ phủ" cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý (Quận Tân Phú cũ), không khí thậm chí còn hối hả hơn với hàng trăm bếp than đỏ lửa xuyên đêm. Các chủ tiệm tại đây cho biết đã phải huy động toàn bộ nhân lực, người thân trong gia đình lên đến 20 - 30 người để kịp sơ chế và nướng cá. Nhiều cửa hàng dự kiến bán ra từ 1.000 đến hơn 3.000 con cá chỉ trong ngày hôm nay. Mùi khói thơm nồng của cá lóc quyện với mỡ hành, đậu phộng rang tạo nên một khung cảnh đặc trưng chỉ có vào dịp vía Thần Tài.

Nhiều cửa tiệm thậm chí dự kiến bán 1000 - 3000 cá lóc nướng chỉ trong hôm nay. Ảnh: Uyên Phương

Về giá cả, do chi phí nhập hàng và công nhân tăng cao, giá mỗi con cá lóc nướng kèm đầy đủ rau sống, bún, nước chấm năm nay dao động phổ biến từ 180.000 đến 250.000 đồng tùy theo kích cỡ. Một số loại cá lớn, đẹp mã có thể lên tới gần 300.000 đồng/con. Dù mức giá này cao hơn đáng kể so với ngày thường, nhưng đa số người dân vẫn vui vẻ chi tiền để chọn được con cá ưng ý nhất đặt lên mâm cúng, gửi gắm niềm tin vào một năm mới đại cát đại lợi.

