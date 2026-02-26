Rẻ bằng 1/6 giá chợ, đại gia bán lẻ tung ra cá lóc nướng trui 49.000 đồng: Toan tính thực sự phía sau mức giá rẻ mạt?

Mùng 10 tháng Giêng hàng năm, mâm cúng Thần Tài của người Nam Bộ hiếm khi vắng bóng món cá lóc nướng trui. Phong tục này bắt nguồn từ thời kỳ cha ông đi mở cõi, khai khẩn đất phương Nam, khi con cá lóc vốn là loài vật sinh tồn mạnh mẽ vùng sông nước đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, sung túc và mong cầu mưa thuận gió hòa.

Theo quan niệm dân gian, cá dâng lên thần linh phải được nướng nguyên con, xuyên bằng mía lau, tuyệt đối không cạo vảy hay cắt vây đuôi nhằm giữ lại trọn vẹn tài lộc cho gia chủ.

Theo nhiều tiểu thương, giá cá lóc nướng năm nay sẽ tăng hơn năm trước vì giá cá nhập vào từ các thương lái tăng. Giá bán năm trước từ 150 - 250 nghìn đồng/con thì năm nay giá tăng lên đến gần 300 nghìn đồng/con tùy vào trọng lượng cá (giá đã bao gồm rau cùng bún ăn kèm). Ảnh: Báo Lao Động

Nhu cầu văn hóa đặc thù này khiến giá cá lóc nướng tại các chợ truyền thống TP.HCM luôn neo ở mức cao, dao động từ 180.000 đến 300.000 đồng mỗi con, buộc các tiểu thương phải nổi lửa từ 2-3 giờ sáng nhưng vẫn thường xuyên rơi vào cảnh cháy hàng trước buổi trưa.

Nhìn thấy sức cầu lớn từ thị trường, hệ thống Bách Hóa Xanh đã thực hiện một bước đi vận hành đáng chú ý khi đưa trực tiếp mặt hàng tươi nóng này lên kệ tại hơn 100 siêu thị trong khu vực TP.HCM ngay ngày 26/02. Mức giá niêm yết được thiết lập ở mức 49.000 đồng một con, chỉ bằng khoảng 1/4 đến 1/6 so với mặt bằng giá ngoài chợ dân sinh.

Dưới góc độ kinh doanh, mức giá này đóng vai trò như một sản phẩm phễu, doanh nghiệp chấp nhận làm mỏng biên lợi nhuận ở một mặt hàng đơn lẻ để giải quyết bài toán lôi kéo khách hàng bước vào không gian mua sắm trong dịp cao điểm.

Toan tính thương mại của chuỗi siêu thị bộc lộ rõ nét hơn qua chiến lược bán chéo các mặt hàng thiết yếu đi kèm trong một mâm cúng. Doanh nghiệp thiết kế chương trình giảm 10.000 đồng cho khách mua hai con cá kèm hóa đơn từ 0,5kg tôm tươi, đồng thời bố trí sẵn vàng mã, thịt heo luộc và trái cây liền kề.

Vàng mã được bố trí ngay bàn thanh toán. Ảnh: FB Bond Deng

Khách hàng ban đầu có thể bước qua cửa vì con cá lóc 49.000 đồng, nhưng giỏ hàng thanh toán cuối cùng sẽ được lấp đầy bởi chuỗi sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao hơn.

Việc mạnh dạn đưa một món ăn đòi hỏi tính thời vụ và độ nóng sốt vào chuỗi phân phối không chỉ minh chứng cho năng lực logistics của hệ thống mà còn cho thấy sự nhạy bén khi biến văn hóa bản địa thành đòn bẩy tối ưu hóa doanh thu.