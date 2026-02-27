Những không gian nghĩa tình làm nên sức hút của du lịch TP Hồ Chí Minh

Ảnh: Phạm Bằng

Việc ưu tiên nhường chỗ cho mảng xanh và các giá trị tinh thần ngay trên những mảnh "đất vàng" trung tâm đã phác họa chân dung một đô thị phát triển nhưng luôn dành chỗ cho sự thấu hiểu và sẻ chia.

Khi "đất vàng" thay áo mới

Điểm nhấn khác biệt nhất của mùa Tết năm nay là sự xuất hiện của những không gian xanh ngay tại các khu vực trung tâm đắc địa. Quyết định tháo bỏ các rào chắn tạm thời tại các khu đất dự án chậm triển khai để biến thành công viên là bước đi sáng suốt, vừa cải thiện mỹ quan đô thị, vừa tạo thêm điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Tiêu biểu là việc khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ ngay trước thềm năm mới. Với diện tích hơn 4,3ha, đây là một công viên cây xanh quy mô, nơi đặt tượng đài Tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Thiết kế hình Giọt nước tinh tế biến không gian này thành điểm đến của sự tri ân, mang lại cảm giác bình yên và sự gắn kết kỳ lạ giữa nhịp sống hối hả.

Tượng đài Giọt nước tại công viên Lý Thái Tổ biểu tượng của sự chia sẻ, đồng lòng hướng tới tương lai (Ảnh: Hương Huyền)

Sự nghĩa tình còn hiện hữu qua cách thành phố trân trọng và làm mới các giá trị di sản. Năm nay, những biểu tượng như Chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa… được thay "áo mới" với những gam màu tươi tắn tô điểm thêm diện mạo trẻ trung, năng động của một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh nhờ đột phá công nghệ hiện đại cùng thiết kế đậm chiều sâu bản sắc. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại tạo nên không gian nghệ thuật sang trọng, tôn vinh những giá trị cốt lõi của dân tộc trong dòng chảy thời đại mới.

Một trong những công viên được dựng lên từ khu "đất vàng" của thành phố (Ảnh: Hương Huyền)

Dấu ấn nhân văn còn nằm ở quyết định lưu giữ cổng chào và cổng kết của Đường hoa đến 21h ngày 22/3/2026. Việc duy trì các đại cảnh này thêm một tháng thể hiện sự thấu hiểu đối với những người chưa kịp thưởng ngoạn trong những ngày Tết giúp mọi người đều có cơ hội lưu giữ khoảnh khắc xuân.

Hai đại cảnh chính của Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được giữ lại thêm một tháng để người dân và du khách lưu lại những khoảnh khắc xuân (Ảnh: Thu Trang)

Du lịch "chạm cảm xúc"

Thực tế thị trường cho thấy du khách ngày nay đã thay đổi tư duy: họ tìm kiếm những trải nghiệm thay vì chỉ tìm điểm tham quan thuần túy. Sự thành công của du lịch Tết Bính Ngọ đến từ việc bắt kịp xu hướng "du lịch chậm" và "chạm sâu vào cảm xúc". Du khách năm nay thay vì chạy theo những lịch trình dày đặc đã chọn ở lại lâu hơn để trải nghiệm "hồn cốt" Sài Gòn qua các hoạt động kết nối cộng đồng.

Chợ Bến Thành được thay áo mới thể hiện sự năng động, trẻ trung của một thành phố đang phát triển mạnh mẽ (Ảnh: Phạm Bằng)

Dọc theo các khu phố, không khí Tết nghĩa tình lan tỏa qua những gian hàng ẩm thực dân gian, nơi du khách có thể cùng người dân bản địa tham gia làm bánh chưng, viết thư pháp hay trải nghiệm các trò chơi dân gian đa sắc màu. Những Phiên chợ nghĩa tình hay các Góc không gian văn hóa Xuân không còn gói gọn trong mục đích an sinh mà đã trở thành điểm đến văn hóa trải nghiệm thú vị. Tại đây, du khách được thực sự hòa mình vào nếp sống hào sảng, cảm nhận sự nồng hậu của con người thành phố qua từng lời chào, cử chỉ sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Tại khu vực ngoại thành và các điểm đến xa hơn như đặc khu Côn Đảo, các khu phố ẩm thực vui xuân cũng được trang hoàng rực rỡ, kết nối hài hòa giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng và giá trị lịch sử. Các doanh nghiệp lữ hành nhanh chóng bắt nhịp nhu cầu này bằng các sản phẩm "Tết Việt trong lòng đô thị", thu hút 170.000 lượt khách quốc tế, tăng đến 51,7%. Họ đến để cảm nhận hơi ấm của một thành phố biết trân trọng quá khứ và luôn rộng mở lòng hiếu khách ở hiện tại.

Những góc phố xuân không chỉ thể hiện tinh thần nghĩa tình của thành phố mà còn mang lại những trải nghiệm đầy cảm xúc cho du khách quốc tế (ảnh: Thu Trang)

Con số doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng là một thành công về kinh tế, nhưng giá trị lớn hơn cả là hình ảnh một TP Hồ Chí Minh an toàn, văn minh và tràn đầy sự tử tế đã được định vị rõ nét. Những không gian nghĩa tình tạo nên từ sự thấu hiểu và sẻ chia chính là thỏi nam châm bền vững nhất, đưa du lịch Thành phố vươn tầm và chạm đến trái tim mọi du khách.