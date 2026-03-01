Nữ ca sĩ sở hữu tòa nhà 70 tỷ đồng mà khốn khổ, muốn bán đi vì 1 lý do

Lee Hae In từng là cựu idol kém tiếng của nhóm GANGKIZ, nay đổi đời nhờ những màn ăn mặc "mát mẻ" chơi nhạc cụ trên YouTube. Nhờ vậy, cô đã mua được tòa nhà trị giá 4 tỷ won (70 tỷ đồng). Tuy nhiên, tòa nhà này cũng khiến mỹ nhân sinh năm 1986 phải khổ tâm suy nghĩ ngày đêm.

Cụ thể trong video YouTube mới nhất, cô tiết lộ tòa đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách thuê nhà. Điều này khiến Lee Hae In gặp áp lực tài chính vì tiền lãi vay mua nhà đã lên đến 12 triệu won (210 triệu đồng). "Thành thật mà nói, tôi không ngờ lại nhiều đến vậy. Hiện tại, chỉ có khoảng một nửa số căn phòng được cho thuê… Tiền thuê nhà thu được hàng tháng chỉ là 6 triệu won (105 triệu đồng). Tôi phải làm gì đây? Giữ tòa nhà lại? Hay là bán đi?" - Lee Hae In than thở.

Tuy nhiên, cô kết thúc bằng một lời nhắn nhủ lạc quan: “Hiện có 6 căn phòng trống. Thành thật mà nói, điều đó thật đáng sợ. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ cho các bạn thấy cách tôi lấp đầy những chỗ trống này”. Có thể thấy rằng dù đã giàu có dư dả nhưng Lee Hae In cũng gặp không ít áp lực, quả là "người giàu cũng khóc".

Lee Hae In là chủ tòa nhà trị giá 70 tỷ đồng nhưng than thở vì còn trống nhiều chỗ, không hút đủ người thuê nhà. Ảnh: Koreaboo

Lee Hae In sinh năm 1986, tốt nghiệp khoa Sân khấu và Nhạc kịch Đại học Quốc gia Nghệ thuật Seoul và khoa Piano trường Đại học Seowon. Cô ra mắt với tư cách người mẫu quảng cáo vào năm 2005 và xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Hit, Man's Manual, Golden Fish, Five Fingers, Vampire Idol... Lee Hae In tiếp tục sự nghiệp âm nhạc bằng cách ra mắt trong nhóm Gangkiz năm 2012.

Tuy nhiên, cô gái đa tài này chỉ thực sự nổi lên sau những màn trình diễn táo bạo không giống ai: ăn mặc "thiếu vải" và chơi piano. Kenh YouTube của cô nhanh chóng thu hút đến 1 triệu người theo dõi. Khán giả nghe Lee Hae In chơi piano thì ít mà mải ngắm thân hình mướt mát sexy của người đẹp này là nhiều. Nhờ lượt view khủng, Lee Hae In nhanh chóng đổi đời. Cô nổi tiếng hơn, tiền bạc cũng liên tục chảy vào túi. Tuy nhiên, về sau YouTube đã xóa kênh của cô do những clip quá hở hang phản cảm.

Lee Hae In nổi lên nhờ những clip mặc thiếu vải chơi nhạc cụ.

Nhờ ý tưởng diện bikini chơi piano, Lee Hae In đã kịp nổi tiếng để có được tiền tài, danh vọng như ý muốn. Trên kênh Mnet, người đẹp này tự tin tuyên bố: "Lương hàng năm của tôi là 100 triệu won (1,75 tỷ đồng) và tài sản của tôi khoảng 1 tỷ won (17,5 tỷ đồng)".

Vào cuối năm ngoái, Lee Hae In đã đăng tải vlog hành trình mua tòa nhà trị giá 4 tỷ won (khoảng 70 tỷ đồng) ròng rã 5 tháng. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên so sánh quá trình mua nhà với 1 cuộc hôn nhân và đặt tên video là "Tôi đã cưới một người đàn ông 4 tỷ won". Cô bày tỏ sự biết ơn đối với chuyên gia bất động sản, đồng thời chia sẻ niềm vui khi giờ đây đã có khối tài sản vững chắc.

Dù đi lên bằng con đường khoe thân tai tiếng, nữ ca sĩ kiêm diễn viên này đã tích lũy được khối tài sản cực khủng. Giờ đây ở tuổi 40, Lee Hae In có nhan sắc trẻ trung "hack tuổi", cũng đã thay đổi phong cách, theo xu hướng thanh lịch, kín đáo chứ không còn "thiếu vải" như trước.

Ảnh: Koreaboo

Ảnh: Koreaboo

Ảnh: Koreaboo

Lee Hae In giờ đây đã kín đáo, thanh lịch hơn.

Nguồn: Koreaboo