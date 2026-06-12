Ồn ào tin tiểu thư Sooyoung (SNSD) và tài tử Jung Kyung Ho ráo riết chia tay để vội cưới người khác

“Nhất cử nhất động” của cặp đôi 1 thời Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho sau khi chia tay đã được công chúng dõi theo sát sao.

Thông tin “thiên kim tiểu thư Kbiz” Sooyoung (SNSD) xác nhận chia tay tài tử Jung Kyung Ho đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ trên khắp châu Á. Tới sáng 11/6, tờ Koreaboo tiếp tục gây xôn xao khi đăng tải bài viết liên quan tới động thái tiếp theo của cặp đôi 1 thời sau khi “đường ai nấy đi”. Theo đó, ký giả Koreaboo nêu ra nghi vấn Sooyoung hoặc Jung Kyung Ho hậu chấm dứt mối tình 14 năm có thể sẽ nhanh chóng tuyên bố kết hôn với đối tượng mới.

Bài báo cũng viện dẫn ra hàng loạt nghệ sĩ Kbiz từng nhanh chóng công khai kết hôn người mới sau khi tan vỡ mối tình lâu năm với đồng nghiệp cùng ngành giải trí, đơn cử như cặp đôi đình đám 1 thời Yoon Kye Sang - Honey Lee. Còn nhớ nam diễn viên kiêm ca sĩ Yoon Kye Sang và Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới Honey Lee chính thức xác nhận hẹn hò hồi năm 2013. Họ đã gắn bó bên nhau suốt 7 năm trước khi tuyên bố “đường ai nấy đi” hồi năm 2020 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Rồi không lâu sau đó, cả 2 ngôi sao đã lần lượt kết hôn với người mới, khiến công chúng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ngoài ra, cặp đôi 1 thời HyunA - DAWN cũng tương tự như vậy. HyunA - DAWN yêu nhau mặn nồng khoảng 6 năm trước khi cho nhau lối đi riêng. Và chỉ khoảng 1 năm sau đó, HyunA đã nhanh chóng xác nhận hẹn hò Yong Junhyung rồi chính thức kết hôn, về chung 1 nhà với nam ca sĩ này.

Từ hàng loạt trường hợp kể trên, 1 bộ phận khán giả tới nay bất ngờ đặt ra nghi vấn trong Sooyoung - Jung Kyung Ho nhiều khả năng sẽ có người nhanh chóng công khai tin tức hẹn hò, kết hôn với đối tượng mới trong tương lai gần. Thế nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là những suy đoán từ công chúng còn tương lai thế nào thì không ai có thể nói trước được.

1 bộ phận công chúng cho rằng Sooyoung hoặc Jung Kyung Ho sẽ nhanh chóng công bố tin hỷ sự trong tương lai gần. Ảnh: Naver

Honey Lee và Yoon Kye Sang từng là cặp đôi đình đám 1 thời ở Kbiz. Hậu chia tay, họ nhanh chóng tuyên bố kết hôn với người mới. Ảnh: Nate

HyunA - DAWN từng gắn bó bên nhau suốt 6 năm (ảnh trái). Sau khi cho nhau lối đi riêng, HyunA đã nhanh chóng tuyên bố hẹn hò, kết hôn với Yong Junhyung. Ảnh: X

Cách đây đúng 2 ngày, Sooyoung - Jung Kyung Ho xác nhận “đường ai nấy đi” trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Theo nguồn tin độc quyền từ My Daily, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả 2 là do lịch trình làm việc dày đặc. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Do mối quan hệ ngày càng xa cách, cả 2 quyết định chấm dứt chuyện tình cảm, trở về làm đồng nghiệp.

Sau khi tan vỡ, Sooyoung - Jung Kyung Ho đã thể hiện thái độ dứt khoát đến mức bỏ theo dõi tài khoản Instagram của nhau.

Bên cạnh các bài báo Hàn Quốc, ký giả Trung Quốc cũng đào sâu, “mổ xẻ” phân tích các nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho tan vỡ. Trong đó, tờ Sina đã gây chú ý với bài viết dài nêu ra quan điểm của mình. Đầu tiên, Sina dẫn lại câu nói “Yêu nhau quá 7 năm không cưới thì đa phần sẽ chia tay” từng gây bão cộng đồng mạng. Qua đó, ký giả xứ Trung nhận định, 14 năm chờ đợi đã khiến sự cuồng nhiệt thuở ban đầu của Sooyoung - Jung Kyung Ho bị tiêu hao dần, và cho đến nay nhiều khả năng đã xuất hiện sự nguội lạnh trong tình cảm giữa 2 người họ.

Ngoài ra, Jung Kyung Ho từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng anh hy vọng sẽ kết hôn sau khi giành được giải thưởng Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng truyền hình). Mục tiêu này thể hiện tham vọng nghề nghiệp của anh với tư cách 1 diễn viên, nhưng nó cũng vô tình đặt ra 1 chiếc đồng hồ đếm ngược mơ hồ và đằng đẵng cho chuyện tình của họ.

Suốt 14 năm ở bên Sooyoung, dù Jung Kyung Ho đã gặt hái được danh tiếng lớn qua nhiều tác phẩm ăn khách nhưng anh vẫn chưa chạm tay vào danh hiệu Thị đế của 3 đài lớn KBS, SBS và MBC. Trạng thái “chưa hoàn thành” trong sự nghiệp khiến nam nghệ sĩ liên tục trì hoãn kế hoạch kết hôn. Khi hôn nhân bị trói buộc với những điều kiện liên quan tới thành tựu, đối phương (Sooyoung) có thể sẽ tủi thân và cảm thấy rằng mình chưa đủ quan trọng so với sự nghiệp của đàng trai. Từ đó, Sooyoung có thể sẽ mất dần sự kiên nhẫn với anh người yêu theo thời gian. Ngoài ra, sự soi mói từ công chúng cũng được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho tan vỡ.

Truyền thông thi nhau mổ xẻ nguyên nhân khiến Sooyoung - Jung Kyung Ho chia tay. Ảnh: Nate

Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ hồi đầu năm 2014, nhưng cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò ngay từ năm 2012. Việc họ đặt dấu chấm hết cho mối tình kéo dài 14 năm đã gây ra cú sốc lớn cho nhiều khán giả.

Nguồn: Koreaboo