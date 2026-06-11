Kylie Jenner và "chàng thơ" Timothée Chalamet chăm đi xem bóng rổ không ai bằng!

Nếu có một giải thưởng cho "cặp đôi chịu khó check-in tại các khán đài NBA nhất", thì danh hiệu này chắc chắn gọi tên Kylie Jenner và Timothée Chalamet.

Vào tối ngày 10/6 (giờ Mỹ), cặp đôi hot nhất Hollywood Kylie Jenner - Timothée Chalamet khiến dân tình “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện tại Madison Square Garden. Cặp đôi đến để theo dõi trận đấu thứ 4 của loạt trận chung kết NBA giữa New York Knicks và San Antonio Spurs. Không chỉ là khán giả, Kylie Jenner và Timothée Chalamet còn biến sân bóng rổ thành sàn diễn thời trang và “chốn hẹn hò” lãng mạn bậc nhất.

Cặp đôi lên đồ đồng điệu hoàn hảo với phong cách denims đầy cá tính. Kylie Jenner chọn set đồ tôn dáng, kết hợp phụ kiện nổi bật, trong khi “chàng thơ” Timothée Chalamet cũng phối đồ ăn ý không kém. Họ nắm tay tình tứ, trao đổi ánh mắt ngọt ngào khi di chuyển từ khách sạn đến sân vận động, thu hút mọi ánh nhìn từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Hình ảnh hai người cùng nhau cổ vũ đội Knicks ngay lập tức lan tỏa khắp mạng xã hội.

Cặp đôi lên đồ đồng điệu hoàn hảo, nắm tay nhau cùng đi xem bóng rổ. Clip: Instagram

Kylie Jenner - Timothée Chalamet tình tứ cả ở ngoài sân...

... lẫn trong sân. Ảnh: Page Six

Cặp đôi lên đồ đồng điệu. Ảnh: Page Six

Kylie Jenner - Timothée Chalamet vui vẻ trò chuyện trong trận đấu. Ảnh: Page Six

Tài tử hào hứng trước 1 pha bóng. Ảnh: Page Six

Kylie Jenner nổi bật với vẻ gợi cảm. Ảnh: Page Six

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi chọn sân bóng rổ làm địa điểm hẹn hò. Nếu có một giải thưởng cho "cặp đôi chịu khó check-in tại các khán đài NBA nhất", thì danh hiệu này chắc chắn gọi tên Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Timothée Chalamet vốn là fan ruột của New York Knicks và Kylie Jenner đã dần hòa vào niềm đam mê của bạn trai, biến việc xem bóng rổ thành hoạt động hẹn hò thường xuyên và ngọt ngào

Không cần đến những thảm đỏ xa hoa hay các sự kiện thời trang đình đám, sân bóng rổ giờ đây đã trở thành "chốn hẹn hò quen thuộc" của cả hai trong suốt 2 năm qua. Mỗi lần xuất hiện, họ đều thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông. Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau bước vào khán đài, trao cho nhau những nụ hôn tình tứ và cùng thảo luận sôi nổi về diễn biến trận đấu đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Dù xung quanh là hàng ngàn khán giả và tiếng hò reo cổ vũ, cặp đôi vẫn tạo nên một không gian riêng tư đầy ngọt ngào. Đối với họ, bóng rổ không chỉ là đam mê thể thao, mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vô cùng hạnh phúc.

Ảnh: Page Six

Sân bóng rổ thành nơi hẹn hò thường xuyên của Kylie Jenner - Timothée Chalamet. Ảnh: Page Six

Kylie Jenner sinh năm 1997, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới giải trí và mạng xã hội. Cô được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế của gia đình Keeping Up with the Kardashians trước khi xây dựng đế chế kinh doanh mỹ phẩm riêng. Với thương hiệu Kylie Cosmetics cùng sức ảnh hưởng khổng lồ trên các nền tảng số, Kylie Jenner đã trở thành tỷ phú và nhiều năm liền nằm trong nhóm những ngôi sao có sức hút hàng đầu thế giới.

Sinh năm 1995, Timothée Chalamet được xem là một trong những nam diễn viên tài năng nhất thế hệ trẻ của Hollywood. Anh gây tiếng vang với các tác phẩm như Call Me by Your Name, Little Women, Wonka và loạt phim Dune. Sở hữu ngoại hình lãng tử cùng phong cách nghệ thuật đặc trưng, Timothée Chalamet được người hâm mộ ưu ái gọi là "chàng thơ" của màn ảnh Hollywood.

Ảnh: Page Six

Nếu có một giải thưởng cho "cặp đôi chịu khó check-in tại các khán đài NBA nhất", thì danh hiệu này chắc chắn gọi tên Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Ảnh: Page Six

Tin đồn hẹn hò giữa Kylie Jenner và Timothée Chalamet xuất hiện từ đầu năm 2023 trước khi cả hai dần công khai mối quan hệ thông qua những lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn. Dù không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn cho thấy sự gắn bó khi đồng hành trong nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc và điện ảnh.

Sau hơn ba năm bên nhau, Kylie và Timothée được đánh giá là một trong những cặp đôi quyền lực và được quan tâm nhất Hollywood hiện nay. Và nếu có một nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của họ nhất, thì đó chắc chắn là những khán đài NBA – nơi tình yêu của cặp sao dường như ngày càng thăng hoa qua từng trận đấu.

Ảnh: Page Six