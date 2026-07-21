Enzo Fernandez chính thức lên tiếng sau khi nhận thẻ đỏ nghiệt ngã ở chung kết World Cup 2026.

Một ngày sau tấm thẻ đỏ cay đắng khiến đội tuyển Argentina rơi vào thế thiếu người và chịu thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, tiền vệ Enzo Fernandez đã chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea đã gửi một tâm thư xúc động tới đông đảo người hâm mộ Argentina.

Mở đầu bài viết, Enzo nhìn lại hành trình gắn bó cùng đội tuyển quốc gia:

"Khi thời gian trôi qua, chúng ta mới nhận ra rằng có những điều mang giá trị lớn lao hơn nhiều so với một kết quả. Trong suốt nhiều năm qua, tập thể này đã đại diện cho đất nước theo cách tuyệt vời nhất. Chúng tôi chứng minh rằng thi đấu không chỉ đơn thuần là giành chiến thắng, mà là sự cống hiến trọn vẹn vì màu cờ sắc áo và không bao giờ đầu hàng".

Bức ảnh được Enzo đăng tải lên trang cá nhân (Ảnh: IGNV)

Enzo nhận 2 thẻ vàng trong trận chung kết tại sân MetLife (Mỹ). Thẻ vàng đầu tiên do lỗi phản ứng với trọng tài Slavko Vincic; thẻ vàng thứ hai đến từ pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ Pau Cubarsi cuối hiệp 2, khiến anh trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử bị truất quyền thi đấu ở một trận chung kết World Cup. Dù trải qua khoảnh khắc tồi tệ, Enzo khẳng định sự tự hào khi được chiến đấu bên cạnh các đồng đội:

"Tôi vô cùng tự hào khi là một phần của một tập thể luôn dũng cảm đối mặt với thử thách, chiến đấu tới cùng và bảo vệ những sắc áo này bằng lòng tự hào, sự khiêm nhường cùng tinh thần trách nhiệm cao nhất".

Bên cạnh đó, tiền vệ của ĐT Argentina cũng dành những lời tri ân sâu sắc tới làn sóng cổ động viên luôn biến mọi sân khách thành sân nhà: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể người hâm mộ Argentina. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành, tiếp sức cho chúng tôi trong từng trận đấu, dành trọn tình cảm cùng sự ủng hộ vô điều kiện, giúp chúng tôi luôn có cảm giác như đang thi đấu trên sân nhà ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới".

Khép lại tâm thư, Enzo khẳng định sẽ cống hiến lâu dài cho đội tuyển quốc gia: "Được khoác lên mình chiếc áo đấu của quốc gia là vinh dự lớn lao nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến tất cả những gì mình có mỗi khi có cơ hội ra sân bảo vệ nó".

Dẫu vậy, chia sẻ của Enzo đã khiến dân tình dậy sóng. Trong chia sẻ của cầu thủ này không có một lời nào hối lỗi. Bởi rõ ràng trong trận đấu với Tây Ban Nha, biết mình đã nhận 1 thẻ vàng nhưng Enzo vẫn chơi tiểu xảo và không ngại va chạm. Và sau cùng chiếc thẻ thứ 2 đã khiến Argentina rời vào cảnh khó càng thêm khó và thất bại trước Tây Ban Nha. Trước đó, cầu thủ này còn gây tranh cãi vì ăn mừng thái qua khi thắng tuyển Anh ở bán kết dù đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Chắc chắn, khoảng thời gian tới khi trở lại CLB Chelsea, Enzo sẽ phải dối diện với đầy những khó khăn.