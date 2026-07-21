Video: "Tóm dính" sao Tây Ban Nha lén lút chôn một vật xuống SVĐ trước trận thắng Argentina, hoá ra là cầu thủ từng bị Messi "mách lẻo"

Cầu thủ Tây Ban Nha bí mật chôn đồng xu xuống sân trước chung kết World Cup, hóa ra là "bùa may" từ nhà vô địch 2010.

Ngay trước khi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra, máy quay truyền hình đã ghi lại một khoảnh khắc khá lạ của Marc Cucurella. Trong lúc các đồng đội vẫn đang khởi động, hậu vệ của Tây Ban Nha lặng lẽ chạy đến một góc sân MetLife. Anh liên tục quan sát xung quanh như để chắc chắn không ai chú ý, rồi cúi xuống lấy một vật nhỏ từ trong tất, nhanh chóng chôn xuống mặt cỏ trước khi chạy trở lại.

Video Cucurella bí mật chôn đồng xu may mắn trước giờ đấu Argentina (Nguồn: Joan Capdevila)

Marc Cucurella lén chôn đồng xu may mắn trước trận gặp Argentina

Đoạn video khiến nhiều người tò mò. Chỉ sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 để lên ngôi vô địch, bí mật mới được hé lộ. Người giải thích chính là Joan Capdevila - thành viên đội tuyển Tây Ban Nha từng vô địch World Cup 2010.

Cựu hậu vệ 48 tuổi tiết lộ vật Cucurella chôn xuống sân là một đồng xu và đó là nghi thức may mắn mà ông từng thực hiện ở Nam Phi cách đây 16 năm. "Năm 2010, tôi cũng chôn một đồng xu xuống mặt cỏ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi đã kể câu chuyện này rất nhiều lần. Hôm qua, tôi bảo Cucurella hãy làm điều tương tự. Marc, tôi yêu cậu. Cậu là nhà vô địch thế giới!", Capdevila viết.

Ảnh: Marca

Ông cũng đăng kèm đoạn video ghi lại cảnh Cucurella lén thực hiện "nghi thức" này trong lúc khởi động. Đối với Capdevila, đây không đơn thuần là một trò mê tín mà là cách lưu giữ truyền thống của thế hệ từng giúp Tây Ban Nha lần đầu vô địch World Cup năm 2010.

Khi ấy, Capdevila đá chính cả bảy trận dưới thời HLV Vicente del Bosque và là cầu thủ duy nhất trong đội hình xuất phát trận chung kết không khoác áo Real Madrid hay Barcelona. Điều thú vị là chỉ vài ngày trước trận chung kết, Capdevila còn suýt không thể đến Mỹ để theo dõi đội tuyển thi đấu.

Ông tiết lộ đơn xin giấy phép nhập cảnh điện tử (ESTA) bị từ chối và thậm chí phải công khai nhờ cộng đồng mạng, Cơ quan Hải quan Mỹ, thậm chí cả Tổng thống Donald Trump hỗ trợ. "Tôi vừa được thông báo không thể sang Mỹ cùng các con để xem trận chung kết vì ESTA bị từ chối. Tôi thực sự không thể tin mình lại bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này".

Cuối cùng, mọi việc được giải quyết và cựu hậu vệ này vẫn kịp có mặt trên khán đài sân MetLife để chứng kiến Tây Ban Nha đăng quang. Sau khi đến New York, ông đăng dòng trạng thái đầy phấn khích: "Đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn thực sự muốn điều gì đó. Tiến lên Tây Ban Nha!".

Ở trận chung kết, La Roja phải trải qua 120 phút đầy khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của Argentina. Phải đến hiệp phụ, Ferran Torres mới ghi bàn thắng duy nhất, mang về chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bên cạnh câu chuyện về đồng xu may mắn, Marc Cucurella cũng trở thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất giải đấu. Hậu vệ 28 tuổi chơi nổi bật xuyên suốt World Cup và trước trận chung kết từng tuyên bố sẽ xăm hình HLV Luis de la Fuente nếu Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Đặc biệt ở trận Tây Ban Nha thắng 1-0 Argetina, Cucurella có tình huống che miệng khi nói chuyện với Messi, bị siêu sao tố cáo với trọng tài. Tuy nhiên, trọng tài đã không phạt thẻ đỏ gây nên nhiều tranh cãi.

Ảnh: Getty

Sau trận, anh xác nhận vẫn giữ lời hứa nhưng chưa quyết định sẽ xăm ở vị trí nào trên cơ thể. "Tôi cần suy nghĩ kỹ vì mọi người chắc chắn sẽ nhìn thấy nó", Cucurella hài hước chia sẻ.