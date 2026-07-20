ĐT Tây Ban Nha vinh quang mang cúp vàng World Cup về nước, Lamine Yamal chiếm spotlight với phong cách "boy phố"

Không có những bữa tiệc thâu đêm ở New York, đội tuyển Tây Ban Nha chỉ dành ít giờ ăn mừng sau chức vô địch World Cup 2026 trước khi lên chuyến bay xuyên đêm trở về Madrid. Tại quê nhà, hàng nghìn CĐV đã sẵn sàng chờ đón những người hùng.

Video ĐT Tây Ban Nha mang cúp vàng về nước. Nguồn: 433

Chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút nghẹt thở trên sân MetLife đã giúp Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Thay vì tận hưởng bầu không khí sôi động tại New York, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente quyết định nhanh chóng trở về quê hương để chia vui cùng người hâm mộ.

Ngay sau lễ trao cúp, các cầu thủ lên xe buýt trở về khách sạn. Không khí ăn mừng bắt đầu ngay trên đường di chuyển khi đội trưởng Rodri - chủ nhân Quả bóng vàng World Cup 2026 - cầm đầu cả đội hát vang những bài ca chiến thắng.

Sau bữa ăn tối ngắn tại khách sạn, các tuyển thủ chuẩn bị hành lý để ra sân bay Newark. Dù không tổ chức tiệc linh đình, một số cầu thủ vẫn dành thời gian tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ theo cách rất riêng. Tiền vệ Marcos Llorente, người nổi tiếng có niềm đam mê với rượu vang, cùng Ferran Torres và Marc Pubill khui chai Chateau Rayas Châteauneuf-du-Pape Reserve 2014 có giá khoảng 1.009 bảng Anh (hơn 35 triệu đồng). Đây được xem là màn "ăn mừng sang chảnh" hiếm hoi của nhà vô địch trước khi lên đường về nước.

Trong khi đó, Lamine Yamal cũng bị bắt gặp thư giãn với một điếu xì gà khi đứng chờ thang máy tại khách sạn. Hình ảnh ngôi sao 19 tuổi phì phèo xì gà sau chức vô địch nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khoảng sau 2 giờ sáng theo giờ địa phương, toàn đội lên chiếc Airbus A350 mang màu sắc của đội tuyển Tây Ban Nha để bay thẳng về Madrid.

Ảnh: IGNV

Sau nhiều giờ di chuyển, chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Barajas vào khoảng 14h30 giờ địa phương. Đội trưởng Rodri là người đầu tiên bước xuống đường băng với chiếc cúp vàng World Cup trên tay, trong sự chào đón của đông đảo phóng viên và người hâm mộ. Thần đồng Lamine Yamal vẫn chiếm spotlight với chiếc kính râm, vòng cổ thời trang, đội mũ lệch chuẩn phong cách "boy phố" thường thấy.

Trước khi rời sân bay, toàn đội cùng HLV Luis de la Fuente chụp bức ảnh lưu niệm với chiếc cúp vô địch, đánh dấu khoảnh khắc khép lại hành trình lịch sử tại World Cup 2026.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, việc trở về ngay trong đêm nhằm giúp đội tuyển kịp tham dự lễ diễu hành mừng công tại quảng trường Plaza de Cibeles - địa điểm quen thuộc của những màn ăn mừng danh hiệu ở Madrid.

Chính quyền thành phố đã chuẩn bị kế hoạch an ninh quy mô lớn khi dự kiến hàng nghìn người hâm mộ sẽ đổ ra đường để chào đón các nhà vô địch. Đội tuyển sẽ di chuyển bằng xe buýt mui trần qua các tuyến phố trung tâm trước khi giao lưu với người hâm mộ.

Không khí trên chuyến bay trở về cũng tràn ngập niềm vui. Nhiều cầu thủ tranh thủ chụp ảnh cùng chiếc cúp vàng, trong đó Aymeric Laporte ôm chiếc cúp ngay trên ghế ngồi rồi hôn đầy trìu mến. Tiền vệ Alex Baena cũng hào hứng khoe bức ảnh bên danh hiệu lớn nhất sự nghiệp, đùa rằng đây chính là "món quà sinh nhật tuyệt vời nhất".

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Trước khi chia tay nước Mỹ, các cầu thủ Tây Ban Nha còn có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình ngay trên sân MetLife. Lamine Yamal ôm chầm em trai Keyne Yamal sau tiếng còi mãn cuộc, bế cậu bé lên cao rồi đội chiếc mũ in tên mình lên đầu em. Ngôi sao trẻ của Barcelona cũng không quên chụp bức ảnh ngọt ngào với bạn gái Ines Garcia.

Khung cảnh rộn ràng của các nhà tân vô địch tạo nên sự đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng sau trận đấu. Chung kết World Cup 2026 khép lại bằng vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội, với Leandro Paredes nhận thẻ đỏ trực tiếp, trong khi FIFA được cho là đã mở cuộc điều tra về những hành vi bạo lực sau tiếng còi mãn cuộc.

Dẫu vậy, khi trở về Madrid, điều chờ đợi Rodri và các đồng đội không còn là những tranh cãi, mà là màn chào đón của hàng nghìn người hâm mộ dành cho những người vừa mang chiếc cúp vàng World Cup trở lại Tây Ban Nha sau 16 năm.

Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.