19 năm sau bức ảnh trong chậu tắm: Yamal nâng cúp vàng ngay trước mắt Messi

Năm 2007, trong một buổi chụp ảnh từ thiện tại Camp Nou, người ta ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi, khi ấy 20 tuổi, cúi xuống tắm cho một em bé vài tháng tuổi trong chiếc chậu nhựa. Em bé đó tên là Lamine Yamal.

Rạng sáng nay, ở trận chung kết World Cup 2026, em bé trong chậu tắm năm nào mặc chiếc áo số 19, vừa tròn 19 tuổi, đứng ở phần sân đối diện với người đàn ông 39 tuổi đeo băng đội trưởng Argentina. 120 phút sau, Yamal nâng cúp vàng. Messi đứng nhìn từ phía bên kia hàng rào danh dự, chuẩn bị nhận tấm huy chương bạc cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của mình.

Tây Ban Nha thắng 1-0. Nhưng con số ấy chưa kể hết câu chuyện của đêm qua.

Chương cuối kiêu hãnh của Lionel Messi

Ở tuổi 39, Lionel Messi bước vào trận chung kết World Cup cuối cùng trong cuộc đời với một tâm thế rất khác bốn năm trước. Người ta không còn được thấy một "El Pulga" với những bước chạy xé gió, những pha đi bóng qua năm, sáu cầu thủ như thời thanh xuân trai trẻ. Thay vào đó là một người đàn ông lùi sâu, chơi bóng bằng sự tĩnh lặng của lý trí và một ý chí kiên cường thuần túy để kéo một Argentina đang chịu gánh nặng của sự già cỗi đi tiếp. Anh giống như một vị tướng già dốc cạn những giọt năng lượng cuối cùng cho trận đánh lớn nhất cuộc đời.

Cơ hội rõ nhất của Messi đến ngay phút thứ 5. Julián Álvarez chọc khe, trước mặt Messi chỉ còn thủ môn Unai Simón. Anh chạy. Và Simón đến trước.

Đó gần như là tất cả những gì Argentina có được trong đêm nay. Cả trận, đội bóng của Scaloni tung ra đúng 2 cú dứt điểm, không cú nào trúng đích. Messi chạm bóng 15 lần - ít hơn cả số lần chạm bóng của Yamal bên kia chiến tuyến trong riêng hiệp một. Không phải vì anh trốn tránh. Mà vì Tây Ban Nha đơn giản là không cho bóng đến chân anh: 60% thời lượng kiểm soát, 20 cú sút, và một hệ thống pressing khiến Argentina không có nổi một pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương suốt 45 phút đầu.

Argentina trụ được đến phút 90+3, khi Enzo Fernández nhận thẻ vàng thứ hai. Mười người còn lại chống đỡ thêm được nửa hiệp phụ. Rồi 37 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, Ferran Torres sút tung lưới Emiliano Martínez - người trước đó đã cứu thua xuất sắc nhiều lần để giữ Argentina ở lại trận đấu lâu hơn mức các con số cho phép.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Messi đứng im giữa sân, mắt đỏ hoe. Anh đã nói trước giải rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng. Đến năm 2030, anh sẽ 43 tuổi.

Người ta sẽ còn tranh cãi dài về việc cái kết này có công bằng với Messi hay không. Nhưng có lẽ chính anh cũng hiểu: sự nghiệp của anh đã đi qua ranh giới mà một chiếc cúp có thể thay đổi được điều gì, từ rất lâu rồi. Đêm nay anh thua, và vẫn rời sân với tư cách cầu thủ vĩ đại nhất mà giải đấu này từng chứng kiến. Hai điều đó không hề mâu thuẫn.

Sự tiếc nuối tại New Jersey rạng sáng nay không hề làm giảm đi sự vĩ đại của anh, mà trái lại, nó khiến cho cuộc đời bóng đá của số 10 huyền thoại trở nên "người" hơn, mang đậm tính điện ảnh hơn. Một chương cuối không trọn vẹn đôi khi lại là chất xúc tác để một huyền thoại trở nên bất tử trong lòng người hâm mộ. Messi từ lâu đã không cần thêm bất kỳ một danh hiệu nào nữa để chứng minh vị thế của mình. Anh đã bước qua ranh giới của một cầu thủ thông thường để trở thành một hệ quy chiếu, một tượng đài vĩnh cửu của bóng đá thế giới. Vũ điệu cuối cùng của vị thần có thể đã khép lại trong nước mắt, nhưng di sản mà anh để lại sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho tất cả những thế hệ bóng đá sau này.

Lamine Yamal và thế hệ Gen Z không biết sợ hãi

Điều đáng sợ nhất về chức vô địch của Tây Ban Nha là: Họ đăng quang trong một giải đấu mà ngôi sao lớn nhất của họ còn chưa đạt phong độ cao nhất. Yamal bước vào World Cup với chấn thương gân kheo chưa hồi phục hẳn từ cuối mùa giải, và suốt một tháng ở Bắc Mỹ, cậu chưa có trận nào bùng nổ đúng nghĩa. Vậy mà chính pha đi bóng qua hai người và cứu bóng ở sát biên ngang của cậu đã mở ra tình huống dẫn đến sức ép nghẹt thở cuối trận.

Phần còn lại là một cỗ máy vận hành gần như không có khe hở. Tây Ban Nha đi hết giải với thành tích bất bại và chỉ thủng lưới đúng 1 bàn - ít hơn cả chính họ ở kỳ vô địch 2010. Dưới thời Luis de la Fuente, đội tuyển này đã chơi 15 trận chính thức và chưa thua trận nào. Ở tuổi của mình, ông cũng trở thành HLV lớn tuổi nhất từng vô địch World Cup - một chi tiết thú vị cho đội bóng trẻ nhất giải.

Ở trung tâm của cơn bão hoàng kim đó là Lamine Yamal. Bước vào trận chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh khi vừa tròn 19 tuổi, cái độ tuổi mà nhiều đồng trang lứa còn đang loay hoay tìm định hướng cuộc đời, Yamal cùng những người đồng đội Gen Z của mình như Gavi hay Pau Cubarsí chơi bóng với tâm thế của những kẻ đi chinh phục. Trên đôi chân của những chàng trai trẻ này, người ta hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của nỗi sợ hãi hay bóng ma áp lực từ lịch sử. Họ không đá bóng để gánh vác quá khứ, họ đá bóng để tận hưởng và định nghĩa lại tương lai.

Chức vô địch của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 cũng là lời khẳng định đanh thép cho sự lên ngôi của một triết lý bóng đá hoàn toàn mới dưới kỷ nguyên của HLV Luis de la Fuente.Và đó không còn là tiki-taka. Tây Ban Nha 2026 chuyền ít hơn, đoạt bóng cao hơn, chuyển trạng thái nhanh hơn nhiều so với thế hệ 2010. Nếu đội bóng của Xavi và Iniesta ru ngủ đối thủ, thì đội bóng của Yamal, Gavi và Cubarsí bóp nghẹt đối thủ. Khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở tâm thế: những cầu thủ sinh sau năm 2004 này không phải gánh ký ức thất bại nào cả. Họ vào trận chung kết World Cup theo đúng cái cách người ta vào một trận đấu tập có khán giả.

Còn một chi tiết dễ quên: Tây Ban Nha mở màn giải đấu này bằng trận hòa trước Cape Verde - đội lần đầu dự World Cup. Từ điểm xuất phát bị nghi ngờ ấy đến chức vô địch, họ không thay đổi lối chơi. Họ chỉ chơi tốt dần lên, đều đặn, cho đến khi không còn ai bắt kịp. Khoảnh khắc Lamine Yamal kiêu hãnh nâng cao chiếc cúp vàng danh giá dưới màn mưa pháo hoa rực rỡ không chỉ là một cột mốc cá nhân, mà nó giống như một lời tuyên cáo chính thức gửi đến toàn cầu: Kỷ nguyên thống trị của những cầu thủ mười chín, đôi mươi đã thực sự bắt đầu. Sự tiếp nối ở đây diễn ra một cách hoàn hảo và tự nhiên như một quy luật của tạo hóa.

Bóng đá thế giới từ nay sẽ không còn phải khắc khoải đi tìm những người thừa kế cho kỷ nguyên cũ, bởi thế hệ mới đã tự tay mở toang cánh cửa lịch sử bằng chính tài năng và sự tự ti của mình.

Vai chính đổi người

Nhìn lại, trận chung kết chỉ là cảnh cuối của một bộ phim đã chiếu suốt cả mùa hè. Trước Messi, người ta đã thấy Ronaldo lặng lẽ đi vào đường hầm sau trận bán kết - nơi Yamal chạy đến ôm anh. Đã thấy Modrić đứng giữa tiếng vỗ tay của bốn khán đài trong trận đấu cuối. Đã thấy De Bruyne rời giải mà không cần ai nói gì thêm. Cả một thế hệ định hình bóng đá suốt hai mươi năm cùng nói lời chia tay trong vòng một tháng.

Thế nhưng, sự kết thúc của một huyền thoại chưa bao giờ là dấu chấm hết.Nhưng khác với những kỳ chuyển giao trước, lần này không có khoảng trống. Mbappé rời giải với chiếc Giày vàng và 10 bàn thắng. Bellingham đã đá như một đội trưởng dù chưa đeo băng. Và Tây Ban Nha thì có cả một đội hình mà 5 năm nữa vẫn chưa ai chạm ngưỡng 30 tuổi. Thế hệ mới không cần được trao lại điều gì. Họ đã tự giành lấy.

Cuộc dịch chuyển này không chỉ diễn ra ở những cái tên, mà nó là sự tiến hóa toàn diện về mặt triết lý. Bóng đá hiện đại của kỷ nguyên mới đòi hỏi một nền tảng thể chất tiệm cận giới hạn của con người, một tư duy chiến thuật đồng bộ như những lập trình máy tính, và một tốc độ luân chuyển bóng nhanh đến mức chóng mặt. Bức tranh toàn cảnh của bóng đá thế giới giờ đây đã đổi màu: sắc sảo hơn, dồn dập hơn, và sẵn sàng cho những đỉnh cao chưa từng có ai khai phá.

Trận chung kết tại MetLife đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha, nhưng khi những ánh đèn sân vận động dần tắt và lớp pháo hoa vương vãi trên mặt cỏ, người ta chợt nhận ra người chiến thắng lớn nhất sau đêm huyền diệu ấy chính là bóng đá. Trận cầu lịch sử này không chỉ phân định nhà vua mới, mà đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một thánh đường nghệ thuật: tôn vinh những giá trị cũ và mở đường cho những khát vọng mới. Gió đã chính thức đổi chiều trên bản đồ túc cầu giáo.

Trận đấu khép lại, Yamal đi tìm Messi trước tiên. Cậu ôm lấy anh, ghì đầu anh vào vai mình - em bé trong chậu tắm năm 2007 giờ đã cao hơn người từng tắm cho mình. Vài ngày trước, cũng chính vòng tay ấy dành cho Ronaldo trong đường hầm.

Đối thủ lớn nhất của thế hệ Messi hóa ra không phải là chính họ, mà là thời gian. Và khi vai chính buộc phải đổi người, điều an ủi lớn nhất cho những ai trót yêu thế hệ cũ là điều này: người kế nhiệm đã sẵn sàng từ rất lâu trước khi bước ra sân khấu lớn. Sẵn sàng từ tận năm 2007, trong một chiếc chậu nhựa ở Camp Nou.