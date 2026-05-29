Tour-de-Bảo tàng: Đi qua 9 cánh cửa thời gian để thấy Sài Gòn đang cất giấu vạn trầm tích và cả một “vũ trụ” nghệ thuật đồ sộ

Sống ở Sài Gòn đã hai mươi năm hơn, tôi rành rẽ những con hẻm nhỏ cắt tắt từ Quận 1 sang Quận 3, biết quán cà phê xập xệ nào bắt đầu pha phin lúc 5 giờ sáng, và thuộc lòng thói quen của những cơn mưa tháng Năm thường ập đến lúc 4 chiều. Nhưng hóa ra, thành phố này còn những chiều sâu thăm thẳm mà mình chưa từng chạm tới.

Giữa một Sài Gòn vội vã cuốn mọi thứ trôi đi, vẫn có những nơi thành phố này chọn một cách khác: kiên nhẫn giữ lại, cẩn thận xếp vào tủ kín, trang trọng treo lên tường và ghi chú thật tỉ mỉ bên cạnh. Chúng nằm lặng lẽ phía sau những cánh cửa im lìm vào sáng sớm, giấu mình trong các căn phòng phảng phất mùi thời gian, nơi ánh đèn vàng hắt lên những kỷ vật từ hằng thế kỷ trước.

Dấu vết chiến tranh - Những ký ức không thể quên

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Tôi đã đặt chân đến đây ba lần trong đời. Lần đầu tiên khi còn là một đứa trẻ đi theo Đoàn trường, tôi chẳng đọng lại gì ngoài cái nắng gắt và đôi chân rã rời. Lần thứ hai dẫn một người bạn ngoại quốc ghé thăm, tôi bắt đầu nhìn thấy những điều khác biệt, không phải vì hiện vật đã rời chỗ, mà vì tôi đã đủ trưởng thành để dũng cảm đứng lại trước chúng.

Khu vực ngoài trời trưng bày trực diện dàn khí tài quân sự hạng nặng với những cái tên từng gây ám ảnh một thời: trực thăng UH1, tiêm kích F5A, xe tăng M48 Patton hay máy bay cường kích A1 Skyraider. Lên đến lầu hai, bộ ảnh phóng sự tước đi của bạn mọi khoảng cách an toàn để chối bỏ hay trốn tránh. Điểm nhất định phải xem là khu trưng bày "Hồi niệm" (Requiem) do hai phóng viên chiến trường Tim Page và Horst Faas thực hiện. Cụm không gian này tập hợp hàng trăm bức ảnh chụp khoảnh khắc khốc liệt cuối cùng từ chính những nhiếp ảnh gia đã ngã xuống trên chiến trường.

Bước qua khỏi những khung hình ám ảnh ấy là căn phòng tĩnh lặng nhất nhưng lại gào thét dữ dội nhất trong tâm can người xem: khu trưng bày hậu quả Chất độc Da cam. Những bào thai biến dạng, những di chứng dị tật nối dài qua nhiều thế hệ phơi bày một chân lý tàn khốc rằng chiến tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc vào ngày tàn cuộc. Bên cạnh đó, mô hình "Chuồng cọp" Côn Đảo được phục dựng theo đúng kích thước thực cùng các dụng cụ tra tấn đã phơi bày chân thực môi trường giam giữ khắc nghiệt. Những chứng tích cụ thể ấy đè nặng lên ngực trái người xem suốt cả ngày dài.

Nếu bạn muốn thấu hiểu tại sao thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta ở thành phố này đôi khi lại mang một ánh mắt thâm trầm, trĩu nặng và khó đọc đến thế, hãy bước vào đây và dành trọn vẹn hai tiếng đồng hồ. Không cần buông lời bình phẩm gì cả. Bạn chỉ cần đứng lặng im, nhìn thật sâu vào quá khứ để thấy bình yên của ngày hôm nay đã từng phải đánh đổi bằng những gì.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Được khánh thành vào đầu năm 2025 như một công trình trọng điểm chào mừng nửa thế kỷ Ngày Giải phóng miền Nam, nơi đây chính là minh chứng rực rỡ nhất cho thấy bảo tàng về một nhân vật lịch sử hoàn toàn không nhất thiết phải mang dáng vẻ khô khan hay cứng nhắc. Toàn bộ không gian trưng bày rộng gần hai nghìn mét vuông đã được ứng dụng công nghệ kể chuyện hiện đại để khắc họa chân thực và sinh động cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua năm chủ đề xuyên suốt.

Hành trình tham quan được dàn dựng vô cùng khéo léo, dắt tay người xem đi từ hình ảnh người thợ máy Ba Son can trường, lội qua mười lăm năm lao tù Côn Đảo tối tăm, cho đến khi trở thành vị Chủ tịch nước vĩ đại. Mỗi giai đoạn lịch sử đều được bao bọc trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt với sự tính toán tinh tế về ánh sáng, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và luôn chừa lại những khoảng lặng vừa đủ để người ta chùn bước đứng nhìn.

Nhưng có lẽ, điều cắm rễ sâu nhất vào trí nhớ tôi sau chuyến đi không nằm ở những tấm ảnh ngả màu thời gian, mà lại nằm ở căn phòng tái hiện những tháng ngày tù đày tại Côn Đảo. Không gian ấy ép người ta vào một cảm giác ngột ngạt đến mức bức bối khó tả, để rồi ngay khoảnh khắc bước ra ngoài và phóng tầm mắt về phía bến Bạch Đằng lộng gió chỉ cách đó chưa đầy vài bước chân, bạn sẽ chợt thấu hiểu tận cùng lý do vì sao có những sự hy sinh vĩnh viễn không bao giờ được phép lãng quên.

Ký ức văn hóa - Những di sản dệt nên hình hài đất nước

Bảo tàng Phở

Thú thật, tôi bước qua cánh cửa này với một chút hoài nghi…

Thậm chí đến tận bây giờ, nơi này vẫn luôn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi bởi không ít người vẫn cho rằng đây rốt cuộc chỉ là một dự án marketing khôn ngoan thay vì một công trình bảo tồn di sản đúng nghĩa.

Sự khắt khe ấy hoàn toàn có lý do của nó, nhưng trải nghiệm của bạn chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và thú vị hơn rất nhiều nếu chúng ta tự đặt cho mình một lăng kính phù hợp ngay từ lúc bước vào.

Thay vì cố công tìm kiếm một viện nghiên cứu học thuật khô khan, hãy mở lòng đón nhận nơi này như một không gian nghệ thuật sắp đặt. Bạn sẽ bắt gặp ngay mô hình "gánh phở mộc" truyền thống của những năm giữa thế kỷ 20, kế bên là chiếc nồi đồng cỡ đại chuyên dụng để ninh xương bò ròng rã hàng chục giờ.

Không gian dẫn dắt bạn lội ngược dòng để chứng kiến cuộc tranh luận bất tận về phong vị Bắc Nam thông qua các gian trưng bày gia vị. Các lọ thủy tinh lớn chứa đầy hoa hồi, thảo quả, quế chi, đinh hương được sắp xếp để du khách trực tiếp ngửi và phân biệt. Tại khu vực phở Nam, rổ rau thơm ngò gai cùng tương đen tương đỏ được đặt ở vị trí trung tâm, đối lập với bát phở Bắc chú trọng vào nước dùng trong veo và vị ngọt từ sá sùng. Điểm nhấn neo lại cảm xúc vào phút cuối chính là một tô phở nóng hổi được bưng ra tận bàn, nơi bạn có thể áp dụng ngay những kiến thức vừa thu nạp để tự mình thẩm định hương vị với đầy sự trân trọng.

Nếu hỏi nơi này có thực sự đáng để đánh đổi trọn vẹn một buổi dạo chơi hay không, câu trả lời của cá nhân tôi chắc chắn là có, nhưng những cảm nhận chân thật và trọn vẹn nhất thì tôi xin phép được nhường lại cho chính trải nghiệm của riêng bạn.

Bảo tàng Áo dài

Nơi đây tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống vội vã của trung tâm đô thị. Không gian mang đậm dáng dấp của một làng quê Nam Bộ truyền thống với những nếp nhà rường bằng gỗ cổ kính, chiếc cầu mộc mạc vắt ngang hồ nước hoa súng và những mảng xanh rợp bóng mát. Giữa khung cảnh êm đềm ấy, hàng trăm hiện vật bên trong không đơn thuần là vải vóc vô tri. Chúng là những lát cắt lịch sử sống động, ghi dấu sự biến thiên của tà áo quốc hồn quốc túy qua từng thời kỳ. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng tận mắt áo dài tứ thân thế kỷ 19, sự lột xác táo bạo của áo dài Le Mur thập niên 1930, cho đến tà áo nhuốm màu bom đạn của các nữ chiến sĩ kiên trung.

Đặc biệt, khu vực trưng bày trang phục của các nghệ sĩ gạo cội thực sự là một điểm nhấn rực rỡ. Những bộ áo dài lộng lẫy từng theo chân các nữ tài danh bước lên thánh đường nghệ thuật, mang đậm âm hưởng của các loại hình diễn xướng truyền thống, thực sự tạo nên một góc nhìn đầy chiều sâu về di sản. Chuyến đi xa xôi từ trung tâm bỗng trở nên vô cùng xứng đáng khi bạn được đắm mình trong một không gian bảo tồn văn hóa trọn vẹn. Nơi đây không chỉ giữ lại những thước lụa ươm màu thời gian mà còn cất giữ cả phần hồn cốt thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ.

Địa chỉ: 202 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Giờ mở cửa: T2 - CN (Sáng: 07:30 – 11:30 | Chiều: 13:30 – 17:00).

Giá vé: Hoàn toàn miễn phí.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Nằm khuất bóng cây trên con đường một chiều Võ Thị Sáu lúc nào cũng rộn rã dòng xe, nhìn từ bên ngoài, nơi này dễ khiến người ta nhầm tưởng là một cơ quan hành chính nhà nước bình thường với bức tượng đài uy nghi trang trọng phía trước. Có lẽ vì dáng vẻ tĩnh lặng ấy mà nó thường bị lướt qua, vô tình bị lãng quên bởi phần lớn người Sài Gòn.

Tôi ghé nơi này lần đầu từ thời còn là học sinh, và ký ức rõ rệt nhất đọng lại đến tận bây giờ là một sự choáng ngợp. Bước qua ngưỡng cửa, sự trầm mặc vắng lặng lập tức nhường chỗ cho một không gian kiến trúc đồ sộ và cách sắp đặt rất ấn tượng. Bằng trải nghiệm cá nhân, tôi luôn đánh giá đây là bảo tàng bị "underrated" nhất ở Sài Gòn về mặt kiến trúc và trưng bày, so với những giá trị vĩ đại mà nó đang cất giữ.

Sở dĩ nơi này ít được truyền thông rầm rộ là bởi cái tên gọi dễ tạo cảm giác mang tính chất hàn lâm, cộng với thiết kế khuôn viên bên ngoài vuông vức khiến đại đa số người trẻ mặc định đây là một chốn tham quan khô khan. Thế nhưng ít ai biết rằng, ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là một không gian thưởng lãm rộng đến hơn 5.400 mét vuông với kết cấu hành lang mở tuyệt đẹp. Những năm gần đây, khu vực trưng bày đã được lột xác ngoạn mục khi ứng dụng hệ thống đánh sáng hiện đại cùng công nghệ trình chiếu 3D Hologram, biến việc quan sát các hiện vật lịch sử trở thành một trải nghiệm thị giác rực rỡ và đầy lớp lang nghệ thuật.

Hơn 31.000 hiện vật nằm ẩn mình trong không gian rộng lớn ấy. Gian trưng bày áo dài ở tầng một mang đến cảm giác như bạn đang lật giở một cuốn biên niên sử thầm lặng. Lịch sử tại đây được kể lại rành mạch qua những hiện vật mang tính biểu tượng của phụ nữ Nam Bộ: chiếc rương gỗ hai đáy từng được ngụy trang khéo léo để giấu tài liệu mật qua mắt giặc, chiếc máy khâu quay tay đã may hàng ngàn bộ quân phục cho bộ đội, hay chiếc áo bà ba sờn chỉ của những nữ du kích "Đội quân tóc dài".

Thậm chí, bạn có thể tìm thấy những món đồ trang sức thô sơ mà các nữ tù chính trị tự mài giũa từ mảnh xác máy bay trong chốn lao tù. Mọi thứ ở đây thì thầm vào tai tôi rằng lịch sử không chỉ được viết lên bởi mồ hôi hay máu nơi chiến trận, mà còn đan dệt bởi sự mưu trí và sức chịu đựng phi thường của những người phụ nữ ở lại.

Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh

Nằm khuất bóng ngay cạnh Thảo Cầm Viên, tòa nhà mang đậm dấu ấn Đông Dương được xây dựng từ năm 1929 này có lẽ là nơi tôi đã đi ngang qua hàng trăm lần nhưng chưa một lần thực sự dừng chân bước vào. Trong suốt một thời gian dài, tôi cứ đinh ninh nó chỉ là một khối kiến trúc đứng im lìm gom nhặt bụi thời gian, và tôi đã vô tình lướt qua nó nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ tháng 8 năm 2024.

Tôi thực sự bất ngờ khi lần đầu tiên quyết định tự mình đẩy cửa bước vào trong, không phải vì một sự kiện to tát nào, mà vì sự chuyển mình quá đỗi rực rỡ của nơi này. Đứng sau bộ nhận diện thương hiệu đánh thức cả tòa nhà là Zám Studio, một nhóm mười hai bạn trẻ Gen Z với hai nhà sáng lập sinh năm 2000. Họ đã lấy cảm hứng từ chính họa tiết hoa chanh trên những ô cửa sổ cổ kính. Qua lăng kính của người trẻ, những bông hoa ấy biến thành hàng nghìn tia sáng lóe lên đầy bí ẩn. Tất cả chỉ để gửi gắm một thông điệp vô cùng uy lực: lịch sử không bao giờ là cũ.

Và kết quả là, một thế hệ người trẻ đã thức dậy từ tinh mơ, chạy xe từ tận đầu kia thành phố sang Quận 1 chỉ để tận mắt nhìn ngắm sự đổi thay ấy. Trái ngược với chiếc áo mới mang nhịp đập thời đại bên ngoài, không gian bên trong vẫn vẹn nguyên là dòng chảy của năm trăm nghìn năm lịch sử dồn nén vào một buổi chiều. Những di tích của nền văn hóa Champa, Óc Eo hay gian trưng bày xác ướp Xóm Cải từ thế kỷ 19 vẫn hiên ngang đứng đó.

Nơi đây không có những màn hình tương tác chớp tắt, không cần hiệu ứng kỹ xảo cầu kỳ. Chỉ khác một điều là giờ đây, nhờ bộ nhận diện mới, bảo tàng cổ kính này không còn là một nơi chốn khô khan khó gần nữa. Nó đã biết cách "bắt chuyện" khiến những người trẻ như tụi mình tò mò bước hẳn vào bên trong khám phá thay vì chỉ dửng dưng chạy xe lướt qua rầm rập như trước kia.

Ký ức nghệ thuật và tri thức - Những kiệt tác từ bàn tay con người

Bảo tàng Nghệ thuật Quang San

Cái tên "Quang San" vốn dĩ không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên mà được ghép lại đầy trân trọng từ tên của người sáng lập là ông Nguyễn Thiều Quang cùng người mẹ kính yêu của mình là bà Nguyễn Thị San. Trong lớp nghĩa sâu xa của từ Hán Việt, cụm từ này mang ý nghĩa là một ngọn núi tỏa sáng.

Cách mà không gian nghệ thuật này ra đời cũng mang trọn vẹn tinh thần tỏa sáng ấy khi suốt hơn hai mươi năm ròng rã, vợ chồng ông Quang đã âm thầm rong ruổi gom góp từng bức tranh từ những họa sĩ vẽ ngoài phố cho đến các phòng tranh hay qua vô số mối quan hệ trong giới nghệ sĩ. Để rồi khi bộ sưu tập cá nhân chạm mốc hơn một ngàn kiệt tác, họ đã quyết định mở rộng cánh cửa để chia sẻ khối tài sản tinh thần vô giá này với tất cả công chúng yêu cái đẹp.

Dưới bàn tay thiết kế tài hoa của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trên tổng diện tích hai ngàn mét vuông, nơi này được phân chia với tám mươi phần trăm dành cho không gian trưng bày và phần còn lại vẫn là tổ ấm sinh hoạt bình yên của gia đình. Chính vì thế, đây hoàn toàn không phải là một tòa nhà lạnh lẽo được xây cất chỉ để phô trương nghệ thuật, mà đúng hơn là một ngôi nhà ấm áp đang dang tay ôm ấp và sẻ chia nghệ thuật với mọi người. Sự khác biệt mang đầy hơi ấm gia đình ấy sẽ nhẹ nhàng chạm vào lòng bạn ngay từ khoảnh khắc bước chân qua ngưỡng cửa.

Xuyên suốt ba tầng trưng bày là một dòng chảy miên man của lịch sử hội họa Việt Nam, đưa người xem đi từ những nét cọ tài hoa của các khóa đầu tiên tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, bước qua những năm tháng kháng chiến rực lửa để rồi dừng chân tại nhịp đập của nghệ thuật đương đại. Thật khó để diễn tả cảm giác choáng ngợp khi những cái tên lẫy lừng mà bạn vốn chỉ từng được chiêm ngưỡng qua sách giáo khoa như Nguyễn Phan Chánh hay Nguyễn Gia Trí và cả Văn Cao bỗng hiện diện sống động ngay trước mắt, không hề có những lớp kính chắn ngăn cách hay những bục bệ cao xa vời.

Và sau khi đã để tâm hồn mình trôi lãng đãng cùng những mảng màu nghệ thuật, khu sân vườn rộng lớn rợp bóng cây xanh với tầm nhìn hướng thẳng ra dòng sông Sài Gòn êm đềm sẽ luôn ở đó chờ đón bạn. Khoảnh khắc thong thả đón gió sông hiu hiu thổi chính là một liều thuốc chữa lành tinh thần tuyệt diệu mà có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình đang khao khát sâu sắc đến thế cho đến khi thực sự thả mình ngồi xuống nơi đó.

FITO Museum (Bảo tàng Y học Cổ truyền)

Nằm lọt thỏm giữa phố thị sầm uất của Quận 10, tòa nhà gỗ 6 tầng này dễ dàng khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn vì lối kiến trúc hoài cổ hoàn toàn lạc lõng.



Không gian này ra đời từ hai mươi năm ròng rã sưu tầm trong âm thầm của ông Lê Khắc Tâm.

Xuất phát điểm là một người làm trong ngành dược, cứ mỗi lần nhìn thấy hiện vật y học cổ truyền nào có giá trị là ông lại tìm cách mua về, cứ thế gom góp cho đến khi bộ sưu tập đủ đồ sộ để dựng nên một bảo tàng. Những khung cửa gỗ nhuốm màu thời gian được tháo dỡ và chuyển thẳng từ tận đồng bằng Bắc Bộ vào lắp dựng, tạo nên một không gian vừa cổ kính lại vừa ấm cúng đến lạ kỳ. Ngay từ khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, mùi hương thảo mộc nồng đượm đã len lỏi qua từng thớ gỗ chạm khắc tinh xảo ôm trọn lấy tâm trí bạn.

Nơi đây đang gìn giữ và nâng niu gần bốn ngàn hiện vật quý giá, trong đó phải kể đến bộ dao cầu và thuyền tán dùng để bào chế thuốc có tuổi đời lên đến khoảng hai ngàn năm trăm năm. Một bức tranh chạm gỗ bề thế nặng nửa tấn khắc trọn vẹn tên tuổi của một trăm vị danh y Việt Nam từ thế kỷ mười hai đến thế kỷ mười chín bỗng hiện diện chân thực ngay trước mắt, thay vì chỉ nằm gọn lỏn trong vài dòng sách giáo khoa. Khi được tự tay trải nghiệm những động tác cắt thuốc hay giã dược liệu, ký ức trong tôi bỗng chốc ùa về với hình dáng hao gầy của bà nội trong gian bếp tấp nập năm xưa. Cảm giác ấy đã biến những kỷ vật ngàn năm tuổi thành một miền ký ức vô cùng sống động và thân thuộc đến mức nao lòng.

Khép lại chuyến hành trình bằng việc áp hai tay vào ly trà thảo mộc nóng ấm, tôi chợt nhận ra cuộc đời này có những giá trị truyền thống tuyệt đẹp mà nhịp sống rộn rã ngoài kia vĩnh viễn không bao giờ thay thế được.

Địa chỉ: 41 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Giờ mở cửa: 08:30 – 17:00 (Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả Lễ/Tết).

Giá vé:

- Người lớn: 180.000 VNĐ/vé.

- Trẻ em (từ 2 - 15 tuổi) , HSSV, Người cao tuổi: 90.000 VNĐ/vé.

Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà này vốn không sinh ra ngay từ đầu để làm bảo tàng. Nó từng là dinh thự nguy nga của Chú Hỏa, một trong những người giàu có và quyền lực bậc nhất Sài Gòn xưa. Lịch sử truyền miệng kể lại rằng tòa kiến trúc này có đến 99 ô cửa, và mỗi khung cửa dường như đều cất giữ một phần vinh hoa của một thời vàng son.

Có lẽ vì mang trong mình hào quang của quá khứ huy hoàng ấy mà đến tận bây giờ, sức hút của nơi đây chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù bạn đến vào bất kỳ ngày nào, bảo tàng cũng tấp nập những bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài hay trang phục hoài cổ, rộn rã đến đây lưu lại những thước phim thanh xuân rực rỡ.

Nơi này mang vẻ đẹp tráng lệ của kiến trúc Art Deco hòa quyện cùng phong cách Đông Dương thời Pháp thuộc, vốn là dinh thự cũ của thương nhân Hứa Bổn Hòa. Lần đầu tiên tôi đến đây là thuở sinh viên, cứ ngỡ chụp ảnh xong bài thi sẽ về ngay, nhưng những dãy hành lang ươm nắng đã níu chân tôi nán lại thật lâu.

Khác hẳn với vẻ náo nhiệt bên ngoài, sâu trong các gian phòng tĩnh lặng là những kiệt tác nghệ thuật thực thụ. Đứng trước bức sơn mài Bảo vật Quốc gia "Vườn xuân Trung Nam Bắc" của danh họa Nguyễn Gia Trí, tôi thực sự bị choáng ngợp. Tác phẩm này là một bức bình phong khổng lồ gồm 9 tấm ghép lại, được họa sĩ dồn tâm huyết ròng rã suốt 20 năm (từ 1969 đến 1989). Bức tranh phô diễn kỹ thuật sơn mài đỉnh cao với sự kết hợp của vàng lá, bạc cẩn và vỏ trứng, khắc họa hình ảnh các thiếu nữ ba miền đan xen trong khung cảnh lễ hội mùa xuân tràn đầy sức sống. Không gian này thực sự đã cất giữ trọn vẹn một phần hồn cốt nghệ thuật rực rỡ nhất của đất nước.

Men theo những dải sáng rực rỡ ấy bước sang không gian của Tòa nhà số 3, nhịp đập nghệ thuật lại cất lên một khúc vĩ thanh hoàn toàn khác. Bỏ lại phía sau những mảng màu sơn dầu hay lụa là lấp lánh, nơi đây kéo người xem chìm đắm vào vẻ trầm mặc của bộ sưu tập điêu khắc đá Champa bí ẩn và gốm mỹ thuật Nam Bộ xưa. Sự xù xì của đất nung cùng đá sa thạch mang đến một nốt trầm hoàn hảo, phơi bày trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của lịch sử. Đặc biệt, mảng tranh ký họa chiến trường nằm khiêm tốn ở một góc trưng bày lại là cú chạm mạnh mẽ vào cảm xúc. Những bức phác họa vội vã bằng bút chì hay màu nước của các họa sĩ đi B, dù kích thước nhỏ gọn và nét vẽ có phần thô ráp, lại chứa đựng sức sống mãnh liệt, lưu giữ sự chân thực đến nhói lòng của một thời hoa lửa.

Rời khỏi gian phòng tĩnh lặng của những sắc đỏ son và vàng lá lộng lẫy, bước chân vô định sẽ dẫn bạn lang thang dọc theo các dãy hành lang ngập nắng của dinh thự họ Hứa. Điểm nhấn kiến trúc khiến bất kỳ ai cũng phải khựng lại ngắm nhìn chính là chiếc thang máy buồng gỗ cổ kính bậc nhất Sài Gòn. Từng đường nét chạm trổ tinh xảo trên mặt gỗ nhuốm màu thời gian như đang kể lại câu chuyện về một thời kỳ hưng thịnh của giới thương nhân đầu thế kỷ 20. Ngay vị trí buồng cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp, ánh sáng mặt trời rọi qua những ô cửa kính hoa đồng sặc sỡ, tạo thành vô số vệt màu rực rỡ hắt xuống nền gạch bông cổ điển. Khung cảnh ấy mang đậm chất điện ảnh, một sự lãng mạn vô giá và tĩnh tại ẩn mình trọn vẹn giữa lòng thành phố nhộn nhịp ngoài kia.

Ký ức thiên nhiên

Bảo tàng Địa chất

Nơi đây chỉ mở cửa đón khách vào các ngày trong tuần và lại còn hoàn toàn miễn phí. Có lẽ cũng chính vì thế mà không gian này luôn khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Phần lớn các mẫu vật trưng bày ở đây đã được người Pháp cất công thu thập tại Đông Dương từ gần một thế kỷ trước. Trải qua bao nhiêu thăng trầm chia cắt đất nước, đi qua những năm tháng bom đạn chiến tranh và qua biết bao nhiêu lần đổi tay người quản lý, chúng vẫn kiên gan nằm lại ngay vị trí đó. Hơn hai mươi ngàn mẫu đá cùng năm mươi bộ sưu tập cổ sinh vật và vô số khoáng sản từ các mỏ đặc trưng của Việt Nam lẫn thế giới đều được sắp xếp vô cùng lặng lẽ trong một tòa nhà ba tầng không hề có biển hiệu phô trương.

Điểm nhấn khiến người ta khó lòng quên được nhất chính là khối đá kết tinh cổ xưa được tìm thấy ở vùng đất Kon Tum mang tuổi đời rơi vào khoảng 1,6 tỷ năm. Đây cũng chính là một trong những loại đá lâu đời nhất từng được phát hiện tại nước ta. Không dừng lại ở đó, khu vực trưng bày khoáng vật với những viên ruby rực lửa hay thạch anh tím óng ánh luôn tỏa ra một vẻ đẹp ma mị đầy lôi cuốn. Những phiến thân cây hóa thạch vân gỗ mang hàng triệu năm tuổi cất giấu một nét lộng lẫy đến vô thực, khiến tôi cứ mãi mơ hồ tự hỏi đâu là ranh giới giữa bàn tay nhào nặn của tự nhiên và nghệ thuật tạo tác của con người.

Đứng lặng im trước những công cụ bằng đá thô sơ của người tiền sử và phóng tầm mắt qua khung cửa sổ nhỏ nhìn về phía thành phố mười triệu dân đang cuồn cuộn ồn ào ngoài kia, tôi bỗng cảm nhận được một sự rung cảm vô cùng kỳ lạ về dòng chảy miên viễn không ngừng nghỉ của thời gian.

Đi qua ròng rã chín không gian ấy, tôi không dám nhận mình đã "khám phá" trọn vẹn Sài Gòn. Ngược lại, tôi càng thấm thía rằng mảnh đất này là một cuốn sách đồ sộ mà cả đời người có lẽ cũng chẳng lật hết trang.

Mỗi một nơi chốn này đều đóng vai trò như một mảnh ghép tuyệt đẹp, góp phần phác họa nên linh hồn thẳm sâu của Sài Gòn.

Sài Gòn không chỉ có những toà nhà cao tầng hay dòng người vội vã. Phía dưới mặt đường rải nhựa kia là hàng triệu năm trầm tích địa chất, hàng nghìn năm văn hoá và hàng trăm năm máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Nhận ra điều đó, tự nhiên thấy mình nhỏ bé lạ thường, nhưng cũng gắn kết với nơi này sâu sắc và bền chặt hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là điều tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy, khi tự mình đẩy cánh cửa bước vào những không gian ký ức này.