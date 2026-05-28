Mang mô tô lòng chảo cùng ký ức thót tim hội chợ quê ra quốc tế, chỉ Sơn Tùng M-TP mới dám làm!

Giữa hàng loạt biểu tượng văn hoá Việt xuất hiện trong Come My Way, chi tiết khiến nhiều khán giả thích thú nhất lại là màn “mô tô lòng chảo” đầy mạo hiểm.

MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP cùng rapper tỷ view nước Mỹ Tyga đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Tối 28/5, màn collab quốc tế được xem là đáng chú ý bậc nhất Vpop năm nay chính thức lên sóng và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phần âm nhạc thời thượng cùng hệ thống hình ảnh đậm tính biểu tượng văn hoá Việt.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, Sơn Tùng M-TP cho thấy sự đầu tư mạnh tay về mặt thị giác khi đưa hàng loạt chất liệu văn hoá dân gian và ký ức Việt vào MV. Sản phẩm được ghi hình tại quần thể Chùa Bái Đính, Tràng An (Ninh Bình) với những đại cảnh mang màu sắc điện ảnh. Bên cạnh đó là loạt chi tiết giàu tính biểu tượng như hình tượng mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian Múa trò Xuân Phả, hình ảnh Chim Lạc xuất hiện trên trang phục của nam ca sĩ và cả mô hình Chim Lạc khổng lồ đặt giữa không gian downtown Los Angeles, hay lễ hội đua bò An Giang được tái hiện đầy hiện đại.

Mô hình Chim Lạc khổng lồ đặt giữa không gian downtown Los Angeles trong MV Come My Way

Đáng chú ý nhất trong số đó là sự xuất hiện của nghệ thuật biểu diễn mô tô bay, loại hình xiếc từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Không chỉ được đưa vào như một chi tiết thoáng qua, mô tô bay xuất hiện xuyên suốt MV với nhiều góc quay khác nhau, trở thành một trong những điểm nhấn thị giác ấn tượng nhất.

Nghệ thuật biểu diễn mô tô bay được Sơn Tùng khéo léo đưa vào MV Come My Way

Trong phân đoạn này, Sơn Tùng diện outfit đỏ nổi bật với áo khoác da, quần biker, xuất hiện giữa lòng chảo gỗ khổng lồ. Xung quanh nam ca sĩ là những chiếc mô tô liên tục lao vun vút trên vách gỗ dựng đứng, tạo nên cảm giác choáng ngợp và căng thẳng thị giác. Các tay lái mặc jumpsuit ánh đỏ cùng mặt nạ trắng càng khiến tổng thể mang màu sắc vừa hoài cổ vừa siêu thực.

Loại hình xiếc này từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam

Đạo diễn liên tục thay đổi góc máy: từ góc quay từ dưới lên tạo cảm giác tốc độ áp sát, góc top shot nhìn thẳng xuống lòng chảo, đến những cú lia cận cảnh đầy chóng mặt khi các mô tô lao vòng quanh nhân vật chính. Việc lặp lại phân đoạn này nhiều lần khiến mô tô bay không chỉ là một chi tiết trang trí mà thực sự trở thành một phần ngôn ngữ hình ảnh của MV.

Loạt phân cảnh này khiến khán giả không khỏi ấn tượng

Xiếc mô tô bay, hay còn gọi là mô tô lòng chảo hoặc xiếc xe bay, là loại hình biểu diễn mạo hiểm từng rất phổ biến tại Việt Nam vào thập niên 1980-1990. Các nghệ sĩ điều khiển xe máy chạy trên thành gỗ dựng đứng cao khoảng 5 mét bằng lực ly tâm, tạo nên những màn trình diễn nghẹt thở. Đây từng là “đặc sản” của các hội chợ lưu động, lễ hội làng hay công viên tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Sàn diễn của mô tô bay có cấu tạo đặc biệt như một chiếc lòng chảo khổng lồ đặt vuông góc với mặt đất, đường kính khoảng 5 mét, bên trong ghép từ những tấm gỗ dày chắc chắn. Để xe có thể bám vào thành chảo và chạy liên tục quanh vòng tròn, người biểu diễn phải giữ tốc độ từ 40-45 km/h, vận dụng nguyên lý lực ly tâm.

Nghe có vẻ đơn giản về mặt lý thuyết nhưng để biểu diễn thành thạo, nghệ sĩ thường phải mất nhiều năm khổ luyện. Không chỉ có một xe chạy đơn lẻ, nhiều tiết mục còn có hai đến ba mô tô cùng lao vòng quanh lòng chảo cùng lúc, thậm chí các tay lái còn nắm tay nhau hoặc thực hiện động tác buông tay khi xe vẫn di chuyển ở tốc độ cao.

Những chiếc xe dùng cho mô tô bay cũng được cải tiến riêng biệt: bình xăng thu gọn, khung xe gia cố, lốp luôn được thay mới để tăng độ bám. Trọng lượng xe có thể lên tới hơn 100 kg nên đòi hỏi người biểu diễn phải có thể lực, khả năng giữ thăng bằng và tâm lý cực kỳ vững vàng.

Với nhiều khán giả, mô tô bay từng là tiết mục “thót tim” nhất mỗi dịp hội chợ. Có người không dám cúi xuống nhìn vì cảm giác xe có thể lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, theo chia sẻ từ các nghệ sĩ biểu diễn, khi đã đạt đủ tốc độ và kỹ thuật, tiết mục này thực chất vận hành dựa trên nguyên lý vật lý khá ổn định.

Hiện nay, mô tô bay đang dần mai một do tính chất nguy hiểm, thời gian đào tạo kéo dài, chi phí vận hành cao và sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại. Nhiều đoàn xiếc lưu động đã giải thể, khiến loại hình này chỉ còn xuất hiện lác đác ở một vài hội chợ địa phương.

Chính vì vậy, việc Sơn Tùng M-TP đưa mô tô bay vào MV không đơn thuần là một lựa chọn hình ảnh mang tính thị giác. Sự xuất hiện của bộ môn xiếc từng gắn liền với hội chợ, lễ hội làng quê và ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ đã góp phần gợi nhắc một lát cắt văn hoá đại chúng rất đặc trưng của Việt Nam. Từ những chiếc mô tô lao vun vút trên thành gỗ dựng đứng đến không khí nghẹt thở từng khiến khán giả “không dám cúi nhìn”, mô tô lòng chảo từng là một phần ký ức khó quên của thời kỳ giải trí lưu động trước đây.

Trong bối cảnh bộ môn này đang dần mai một vì tính chất nguy hiểm và thiếu người kế thừa, việc hình ảnh mô tô bay xuất hiện trong một MV hiện đại, mang tính toàn cầu như Come My Way cũng phần nào khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú khi một loại hình biểu diễn từng rất quen thuộc của Việt Nam được tái hiện theo cách mới mẻ, điện ảnh hơn.