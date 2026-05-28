Khách xếp hàng chật kín thưởng thức không khí cà phê vỉa hè Sài Gòn trên đất Mỹ

Khách xếp hàng kín cả khu phố, chờ hàng giờ chỉ để mua một ly cà phê phin Việt Nam. Trên vỉa hè, những bộ bàn ghế nhựa thấp được xếp san sát, tiếng nhạc vang lên, từng giọt cà phê vẫn chậm rãi nhỏ xuống chiếc phin inox. Khung cảnh đậm chất đời sống ấy khiến nhiều người ngỡ như đang ở một góc Sài Gòn thay vì giữa

Đó là hình ảnh đang gây sốt tại Nâu Coffee, mô hình cà phê pop-up Việt Nam thu hút đông đảo bạn trẻ Mỹ và cộng đồng người Việt mỗi lần mở bán.

Menu (thực đơn) của quán vô cùng đơn giản, chỉ là những món đồ uống mang đậm chất cà phê Việt: Saigon coffee, Pandan coffee, Egg coffee và Salted coffee, giá dao động từ 6-7 USD (khoảng 156.000-182.000 VNĐ). Không trà sữa, không frappe, cũng chẳng chạy theo xu hướng đồ uống nhiều topping, Nâu chỉ tập trung vào cà phê phin robusta đậm vị. Nhưng chính những hương vị đậm đặc, béo thơm quen thuộc ấy lại khiến hàng trăm thực khách sẵn sàng xếp hàng dài chỉ để được thử một ly cà phê mang tinh thần Sài Gòn giữa lòng nước Mỹ.

nau-coffee-5-160826.jpg

nau-coffee-1-160826.jpg

Theo chia sẻ với truyền thông, Nâu Coffee được sáng lập bởi hai người Việt trẻ là Hân Trần và Kiên Nguyễn. Cả hai lớn lên ở TP. HCM trước khi sang Mỹ học tập tại Đại học Cal Poly. Dù sống giữa một trong những trung tâm cà phê nổi tiếng nhất nước Mỹ, hai bạn trẻ vẫn luôn cảm thấy thiếu hương vị cà phê Việt đúng nghĩa.

Nhớ hương vị cà phê quen thuộc ở quê nhà Việt Nam, hai người từng lái xe hàng giờ quanh vùng Bay Area để tìm một ly cà phê đúng chất Sài Gòn nhưng càng tìm, họ càng nhận ra cà phê Việt tại Mỹ vẫn chưa thực sự bước vào làn sóng specialty coffee hiện đại.

Ý tưởng về Nâu Coffee ra đời từ đó. Ban đầu chỉ là một mô hình pop-up nhỏ, Nâu nhanh chóng tạo nên sức hút nhờ cách tái hiện gần như nguyên vẹn văn hóa cà phê Việt Nam. Quán sử dụng hạt robusta từ Buôn Ma Thuột, pha hoàn toàn bằng phin truyền thống và tập trung vào những hương vị đậm, mạnh, béo đặc trưng của cà phê Việt.

nau-coffee-7-160911.jpg

nau-coffee-6-160740.jpg

Các món đồ uống tại đây cũng mang đậm tinh thần Việt Nam như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê lá dứa,... Thay vì biến tấu theo khẩu vị phương Tây, Nâu cố gắng giữ nguyên tinh thần cà phê Sài Gòn nhưng trình bày theo phong cách hiện đại hơn.

Không chỉ bán cà phê, Nâu còn bán cả cảm giác hoài niệm về văn hóa cà phê vỉa hè Việt Nam. Rất nhiều thực khách tỏ ra thích thú với trải nghiệm có 1 không 2 này. Những chiếc ghế nhựa thấp đặt tràn ra vỉa hè, khách ngồi sát nhau giữa không khí đông đúc và tiếng trò chuyện rôm rả, hình ảnh vốn quá quen thuộc tại TP. HCM nhưng lại trở thành điều mới lạ giữa San Francisco.

nau-coffee-3-160910.jpg

Sức hút của quán cũng nhanh chóng lan rộng trên Reddit, TikTok và Instagram. Dòng người xếp hàng kéo dài quanh khu phố mỗi lần Nâu mở bán. Có người phải chờ hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Nhiều thực khách đánh giá đây là một trong những nơi hiếm hoi tại San Francisco mang lại trải nghiệm specialty Vietnamese coffee đúng nghĩa, không chỉ ở đồ uống mà còn ở toàn bộ không khí văn hóa Việt Nam.

Sự thành công của Nâu phản ánh làn sóng mới của cà phê Việt tại Mỹ. Nếu trước đây cà phê Việt thường chỉ gắn với các quán ăn cộng đồng, thì nay thế hệ người Việt trẻ đang đưa nó trở thành một phần của văn hóa specialty coffee toàn cầu, nơi cà phê không chỉ là đồ uống, mà còn là ký ức, bản sắc và trải nghiệm văn hóa.