Đoàn tàu bất ngờ mất điện giữa nắng nóng: Không có điều hòa, khách phải xuống tàu giữa đường

Sự cố xảy ra còn khiến đoàn tàu về ga chậm hơn nhiều giờ so với dự kiến.

Một sự cố trên tuyến đường sắt cao tốc ở Pháp đang thu hút sự chú ý lớn sau khi nhiều hành khách phải rời tàu giữa đường trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo TF1 Info, sự việc xảy ra vào chiều 25/5 tại khu vực Montanay, phía bắc thành phố Lyon, khi hai tàu TGV Paris - Nice bị dừng trên đường ray do sự cố nguồn điện. Vì mất điện, hệ thống điều hòa trên tàu không thể hoạt động, khiến hành khách phải chờ đợi trong không gian nóng bức và ngột ngạt.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm Pháp đang trải qua một trong những đợt nóng đáng chú ý nhất trong tháng 5. Những hành khách có mặt trên tàu mô tả khoảnh khắc chờ đợi là vô cùng khó chịu. Một số người bắt đầu lo lắng, đặc biệt là các gia đình đi cùng trẻ nhỏ, khi nhiệt độ trong toa tăng cao trong lúc tàu vẫn chưa thể tiếp tục hành trình.

Theo TF1 Info, hành khách ban đầu phải chờ trong tàu vì lý do an toàn. Nhà chức trách cần bảo đảm các đoàn tàu khác trên cùng tuyến được chuyển hướng trước khi cho người trên tàu ra ngoài. Sau hơn một giờ ở trong các toa không điều hòa, cửa tàu được mở để hành khách ra ngoài hít thở không khí. Lực lượng bảo vệ dân sự sau đó có mặt để hỗ trợ và cung cấp nước uống cho những người đang chờ trên đường ray.

Hành khách được cấp nước, đầu máy diesel được điều đến cứu hộ

Le Parisien dẫn thông tin từ SNCF cho biết sự cố liên quan đến nguồn điện tại Montanay cũng khiến nhiều chuyến tàu trên trục Đông Nam bị ảnh hưởng. Tàu khởi hành từ ga Paris Gare de Lyon lúc 14h10 để đi Nice, hành khách dự kiến đến nơi lúc 20h04 nhưng sau đó phải chờ đến rạng sáng mới có thể hoàn tất hành trình.

Trong thông báo gửi tới hành khách, SNCF cho biết cửa tàu được mở ở phía an toàn nhằm cải thiện điều kiện chờ đợi, đồng thời lực lượng bảo vệ dân sự được điều đến để hỗ trợ và phát nước. Một đầu máy diesel cũng được yêu cầu tới hiện trường để kéo đoàn tàu ra khỏi khu vực mất điện, giúp hành trình có thể tiếp tục.

Theo TF1 Info, hai đoàn tàu cuối cùng về đến nơi trong đêm, muộn khoảng 7 giờ so với lịch trình ban đầu. Với nhiều hành khách, đó không chỉ là một chuyến tàu bị chậm, mà còn là trải nghiệm mệt mỏi khi phải mắc kẹt giữa nắng nóng, thiếu điều hòa và phải chờ phương án cứu hộ trong nhiều giờ.

Rủi ro khi mắc kẹt trong không gian kín

Sự cố của các chuyến TGV xảy ra trong bối cảnh Pháp đang trải qua một đợt nóng được cơ quan khí tượng nước này mô tả là “chưa từng có, mang tính lịch sử và bất thường” đối với tháng 5. Météo-France cho biết một “vòm nhiệt” hình thành trên khu vực Tây Âu đã khiến nền nhiệt tại nhiều vùng của Pháp tăng mạnh, cao hơn mức trung bình cuối tháng 5 từ 10-15 độ C.

Theo Météo-France, ngày 26/5 là ngày nóng nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 tại Pháp, với chỉ số nhiệt trung bình toàn quốc tạm tính đạt 24,8 độ C vào lúc 17h. Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt tối đa trên 35 độ C, như La Roche-sur-Yon 35,8 độ C, Niort 35,6 độ C, Bergerac 35,2 độ C và Poitiers-Biard 35,1 độ C.

Từ một sự cố giao thông, câu chuyện trên cho thấy rủi ro sức khỏe có thể tăng nhanh khi con người mắc kẹt trong không gian kín, thiếu thông gió và không có điều hòa giữa thời tiết nắng nóng. Météo-France cảnh báo các vấn đề thường gặp trong nắng nóng gồm đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, chuột rút, mất nước; nguy hiểm hơn là sốc nhiệt, tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.