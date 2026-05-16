Hé lộ nơi Sơn Tùng MTP quay MV mới: Chọn di sản 200 năm tuổi hay hay vùng đất “địa linh nhân kiệt” để quảng báo văn hoá Việt?

20 giờ tối ngày 15/5, Sơn Tùng M-TP đã chính thức khiến đường đua âm nhạc Vpop chao đảo khi tung ra poster dự án mới mang tên Come My Way. Đây là sản phẩm đánh dấu màn trở lại được chờ đợi suốt 2 năm qua, ngay lập tức trở thành tâm điểm bùng nổ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Sức nóng của nam ca sĩ gốc Thái Bình một lần nữa được minh chứng qua những con số biết nói khi chỉ sau 2 giờ đăng tải, tấm poster đã xác lập thành tích ấn tượng với nửa triệu lượt tương tác. Với tốc độ lan tỏa chóng mặt, trung bình mỗi phút có hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận, cho thấy sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của cái tên Sơn Tùng M-TP. Visual sắc lạnh cùng phong cách bí ẩn trong khung hình lần này chính là ngòi nổ khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao.

Cũng chỉ hơn một tiếng sau khi nhá hàng hình ảnh đầu tiên, các thám tử mạng đã nhanh chóng vào cuộc để giải mã bối cảnh núi non hùng vĩ phía sau. Tọa độ này được phỏng đoán có thể là địa điểm gần ruộng bậc thang Hồng Thái hoặc Thông Nguyên thuộc tỉnh Tuyên Quang, hoặc Cố đô Ninh Bình. Tất cả đều là những vùng đất mang vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam thuần túy và hoang sơ nhất.

Nếu đáp án là Tuyên Quang thì đây tuyệt nhiên không phải một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Tuyên Quang vốn là căn cứ địa cách mạng, nơi những con người kiên cường viết nên lịch sử dân tộc. Nổi bật trong khung hình phỏng đoán chính là ruộng bậc thang Hồng Thái trải dài hơn 82 héc ta, hình thành gần 200 năm và là di sản sống của đồng bào vùng cao.

Nằm trên độ cao 1.287 mét so với mực nước biển, nơi đây sở hữu không khí mát lành quanh năm cùng những cánh đồng lúa uốn lượn mềm mại bên sườn núi. Bức tranh thiên nhiên thay màu theo từng mùa, từ sắc trắng hoa lê mùa Xuân đến biển mây bồng bềnh mùa Đông. Đỉnh điểm của vẻ đẹp ấy là khi Thu sang vào tháng 9 và tháng 10, từng dải sóng lúa chuyển vàng rực rỡ như mời gọi bước chân lữ khách.

Bên cạnh đó, ruộng bậc thang Thông Nguyên với những ngôi nhà sàn Dao Tiền ẩn hiện trong sương cũng là một tọa độ hoang sơ khoáng đạt hiếm có. Sự kết hợp giữa núi đá, ruộng tầng, mây trắng và bản làng dân tộc khiến Tuyên Quang trở thành một bối cảnh hùng tráng và thấm đẫm hồn Việt.

Tuy nhiên một luồng ý kiến khác lại đặt nghi vấn sâu sắc về phía Ninh Bình. Nhiều khán giả tinh mắt phân tích rằng việc kết hợp bối cảnh núi non cùng họa tiết chim lạc trên trang phục là một ẩn ý rõ nét về việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào âm nhạc hiện đại. Ninh Bình từ lâu đã được ngợi ca là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có Cố đô Hoa Lư hào hùng.

Vùng đất thiêng này là kinh đô của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên, gắn liền với trang sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lập ra nước Đại Cồ Việt. Nơi đây từng là trung tâm quyền lực của ba triều đại Đinh, Tiền Lê và Lý, sản sinh ra vô số anh hùng hào kiệt. Việc mượn sức nặng của nghìn năm văn hiến để làm bệ phóng cho MV chắc chắn là một tọa độ được nam ca sĩ chọn mặt gửi vàng cho sự trở lại này.

Hiện tại phía Sơn Tùng MTP vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào. Sự bí ẩn vốn là đặc sản của nam ca sĩ và điều này càng khiến sức nóng của Come My Way tăng lên từng giờ. Nhưng dù là vùng đất di sản Tuyên Quang hay chốn địa linh nhân kiệt Ninh Bình, quyết định mang cảnh sắc quê hương hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại chính là một bản tuyên ngôn đầy tự hào, hứa hẹn một màn đổ bộ chấn động đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới.