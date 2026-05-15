Ít có nơi nào tại Thủ đô lại hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của lịch sử, kiến trúc và tâm linh như chùa Trấn Quốc. Với tuổi đời gần 1.500 năm, ngôi cổ tự linh thiêng này không chỉ đứng đầu trong danh sách những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam mà còn từng vinh dự được tạp chí National Geographic bình chọn vào danh sách 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới.

Trải qua bao thăng trầm từ thời Tiền Lý với tên gọi Khai Quốc cho đến nay, chùa Trấn Quốc đã trở thành một biểu tượng văn hóa rạng ngời, là điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương và đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia khi đặt chân tới Hà Nội.

Vào tháng 4 năm 2025, chùa Trấn Quốc một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Ethiopia đã có chuyến ghé thăm và chiêm bái tại đây. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao giữa không gian cổ kính đã khẳng định vị thế di sản của chùa Trấn Quốc. Nơi đây không chỉ là báu vật của riêng Việt Nam mà còn là biểu tượng kết nối văn hóa và tình hữu nghị quốc tế giữa lòng Thủ đô hiện đại.

Một trong những dấu ấn sâu đậm nhất tại đây chính là cây bồ đề đại thụ xanh mướt, tỏa bóng mát che phủ một khoảng sân chùa. Đây không chỉ là một loài cây quý mà còn là một chứng nhân ngoại giao đặc biệt, được chiết từ cây Đại bồ đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật Thích Ca ngồi hành đạo cách đây 2.500 năm.

Vào năm 1959 trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad đã tận tay trao tặng món quà quý giá này cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, và chính Bác đã cùng Tổng thống trồng cây tại khuôn viên chùa. Trải qua hơn 60 năm, cây bồ đề vẫn xanh tốt, tượng trưng cho tình hữu nghị bền chặt và là biểu tượng của trí tuệ cùng lòng nhân ái bao la.

Hằng năm, sức sống của ngôi chùa còn được thể hiện qua các lễ hội lớn, thu hút hàng vạn tăng ni Phật tử và du khách. Đáng chú ý nhất là lễ hội chùa Trấn Quốc được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng. Đây là dịp để người dân đi lễ cầu an, mong một năm mới tốt lành giữa không gian linh thiêng đầu năm.

Ngoài ra, các đại lễ của Phật giáo như Lễ Phật Đản vào tháng 4 âm lịch và Lễ Vu Lan vào tháng 7 âm lịch cũng được tổ chức vô cùng trang trọng với các nghi thức truyền thống như tụng kinh, thả đèn hoa đăng trên mặt nước Hồ Tây, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và xúc động.

Đến với Trấn Quốc, du khách còn được đắm mình trong không gian nghệ thuật Phật giáo tinh xảo qua hệ thống tượng pháp phong phú. Điểm nhấn nổi bật là tòa Bảo Tháp lục độ đài sen cao 11 tầng, nơi lưu giữ 66 pho tượng Phật A Di Đà bằng đá quý và tòa sen chín tầng nở rộ trên đỉnh tháp. Tại nhà Tiền đường, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng pho tượng Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn sơn son thếp vàng lộng lẫy, một trong những tuyệt tác điêu khắc của Phật giáo Việt Nam, cùng nhiều pho tượng đồng sáng lấp lánh khác.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa bề dày lịch sử ngàn năm, vẻ đẹp kiến trúc lọt top thế giới và những dấu mốc ngoại giao đương đại, chùa Trấn Quốc thực sự là một đóa sen ngát hương bên bờ Hồ Tây. Ngôi chùa không chỉ là chốn tìm về của những tâm hồn mong cầu sự bình an, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt Thăng Long, luôn mở rộng vòng tay đón chào bạn bè quốc tế đến với mảnh đất nghìn năm văn hiến.



