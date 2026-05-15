Chỉ hơn 1 tháng nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án vượt biển chưa từng có hơn 92.000 tỷ đồng, đồng thời đề xuất điều chỉnh quy mô

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa có văn bản gửi UBND TP HCM và Sở Tài chính về việc cập nhật và điều chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Sau khi tiếp thu ý kiến các bên liên quan, nhà đầu tư đề xuất tổng chiều dài toàn tuyến vượt biển vẫn giữ khoảng 14,06 km. Điểm đầu kết nối đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị biển Cần Giờ, điểm cuối nối vào tuyến quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, thuộc TP Vũng Tàu cũ.

Tuy nhiên, so với đề xuất ban đầu, cấu phần kỹ thuật của dự án đã có nhiều điều chỉnh đáng chú ý nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Trong đó, phần hầm vượt biển được kéo dài từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm tăng từ 2,1km lên khoảng 3km. Ở chiều ngược lại, tổng chiều dài cầu vượt biển cũng được điều chỉnh tăng thêm khoảng 200m, nâng tổng quy mô lên hơn 8km, gồm hơn 5km phía Cần Giờ và gần 3km phía Vũng Tàu.

Đáng chú ý, phần đường dẫn hai đầu tuyến được rút ngắn đáng kể, từ gần 3km xuống còn khoảng 1,9km. Cụ thể, đoạn phía Cần Giờ dài khoảng 739m, trong khi phía Vũng Tàu hơn 1,1km. Việc điều chỉnh này được cho là nhằm tối ưu quỹ đất và giảm chi phí giải phóng mặt bằng.

Về quy mô thiết kế, tuyến đường được định hướng đầu tư với 6 làn xe cơ giới. Trong đó, hầm vượt biển có bề rộng 30,2m, gồm hai ống hầm, mỗi ống rộng 15,1m. Phần cầu vượt biển rộng 26,25m, còn các đoạn đường dẫn được thiết kế với bề rộng 34,5m, đáp ứng nhu cầu lưu thông lớn trong tương lai.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án ước tính khoảng gần 170 ha. Liên danh nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư lên tới hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 9.300 tỷ đồng. Cơ cấu vốn cho thấy vốn chủ sở hữu khoảng gần 14.000 tỷ đồng, phần còn lại hơn 79.000 tỷ đồng dự kiến huy động từ nguồn vay thương mại.

Nhà đầu tư đề xuất triển khai dự án theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), theo đó sẽ tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn, bao gồm cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đổi lại, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách tương đương giá trị công trình.

Theo lộ trình dự kiến, trong quý II/2026, dự án sẽ hoàn tất phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời tiến hành lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BT. Sang quý III/2026, công tác giải phóng mặt bằng và thi công sẽ được triển khai, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý III/2029.

Trước đó ﻿tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026, ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM thông tin cầu hầm vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu dự kiến khởi công trước ngày 2/7, nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Liên danh nhà đầu tư cũng kiến nghị UBND TP.HCM xem xét chấp thuận hồ sơ đã điều chỉnh để tổ chức thẩm định, trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư và thông qua phương thức triển khai PPP theo loại hợp đồng BT. Đồng thời, nhà đầu tư đề xuất được áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, cũng như chấp thuận nguyên tắc thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, tuyến đường vượt biển này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về kết nối giao thông khu vực phía Nam. Thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Vũng Tàu theo hướng ven biển có thể rút ngắn mạnh, từ mức 90–120 phút hiện nay xuống chỉ còn khoảng 15–20 phút.