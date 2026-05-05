Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Người Việt đi ít hơn, nhưng sâu hơn

Slow travel & Micro-holiday: Đi ít điểm hơn, trải nghiệm sâu hơn

Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch là một chuyển dịch đáng chú ý trong hành vi của du khách Việt. Không chỉ đi nhiều hơn, người Việt đang thay đổi căn bản cách đi, từ lựa chọn điểm đến đến cách trải nghiệm.

Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, xu hướng nổi bật trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là “micro-holiday” - những chuyến đi ngắn ngày nhưng giàu trải nghiệm, thay cho các hành trình dài với lịch trình dày đặc điểm đến.

Nhóm khách gia đình và các nhóm bạn nhỏ tăng mạnh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ ngày càng rõ nét. Thay vì đi theo tour đoàn cố định, du khách chủ động đặt homestay, tự xây dựng lịch trình và tìm đến những điểm đến còn hoang sơ, tránh xa đám đông và sự ồn ào quen thuộc của du lịch đại trà. Song song đó, “slow travel” - du lịch chậm, ưu tiên cảm nhận hơn là di chuyển đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ.

Khảo sát mới nhất của Traveloka cho thấy, xu hướng “micro-holiday” với thời gian từ 2-3 ngày đã tăng gần 40% trong dịp lễ năm nay. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt: hành trình ngắn hơn nhưng được đầu tư kỹ lưỡng hơn, ưu tiên chất lượng trải nghiệm thay vì khoảng cách di chuyển.

Dữ liệu cũng ghi nhận lượng tìm kiếm các điểm đến gần, thời gian di chuyển ngắn tăng mạnh. Các chặng bay nội địa dưới 2 giờ tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ, trong đó nổi bật là các tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc hay Hà Nội - Huế. Bên cạnh đó, các điểm đến gắn với thiên nhiên, nghỉ dưỡng như Ninh Bình, Nha Trang hay Vũng Tàu cũng thu hút lượng lớn du khách tìm kiếm.

Không chỉ thay đổi về độ dài chuyến đi, xu hướng “du lịch chậm” cũng ngày càng được ưa chuộng. Thay vì chạy theo lịch trình dày đặc để check-in, nhiều du khách lựa chọn ở lại lâu hơn tại một điểm đến, dành thời gian khám phá văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực và lắng nghe câu chuyện của vùng đất. Với không ít người trẻ, đây còn là cách để tái tạo năng lượng, tạm rời nhịp sống hối hả thường nhật.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu hướng tới trải nghiệm sâu và bền vững, nền tảng Agoda mới đây đã công bố danh sách các điểm đến “du lịch chậm” hàng đầu châu Á. Đáng chú ý, Hội An đứng đầu danh sách nhờ không gian cổ kính, nhịp sống chậm rãi và trải nghiệm văn hóa đặc trưng.

Với những con phố nhỏ, phù hợp để đi bộ hoặc đạp xe, cùng loạt trải nghiệm như may đo trang phục, học nấu ăn hay khám phá làng quê, Hội An mang đến cho du khách cơ hội sống chậm và kết nối sâu hơn với đời sống địa phương. Bên cạnh đó, các điểm đến khác trong danh sách gồm Ubud (Bali, Indonesia); Kyoto (Nhật Bản); Galle (Sri Lanka); Luang Prabang (Lào); Chiang Mai (Thái Lan); Kerala (Ấn Độ).

Việc một điểm đến của Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt trên bản đồ khu vực, mà còn phản ánh sự phù hợp với xu hướng phát triển bền vững, lấy trải nghiệm văn hóa làm trung tâm.

Thực tế cho thấy, lựa chọn các hành trình ngắn không đồng nghĩa với việc du khách “đi đơn giản hơn”, mà là đi có chọn lọc hơn. Những điểm đến được quan tâm nhiều hiện nay đều có điểm chung: cảnh quan giàu cảm hứng, bản sắc rõ nét và khả năng mang lại trải nghiệm có chiều sâu.

Cùng với đó, cách lên kế hoạch du lịch cũng đang thay đổi. Du khách chủ động hơn, lên lịch sớm hơn và ưu tiên những hành trình thực sự có giá trị. Từ các chuyến nghỉ dưỡng gần, trải nghiệm thiên nhiên đến các sản phẩm thiết kế linh hoạt, thị trường đang dịch chuyển theo hướng tinh gọn nhưng giàu trải nghiệm.

Trong bối cảnh đó, “micro-holiday” và “slow travel” không còn là xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành lời giải cân bằng giữa thời gian, chi phí và chất lượng trải nghiệm - những yếu tố cốt lõi của du lịch hiện đại.

Du lịch lịch sử dịp 30/4: “Về nguồn” trở thành lựa chọn của người trẻ

Không chỉ các điểm check-in “hot”, những di tích lịch sử cũng ghi nhận sức hút mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, đặc biệt với giới trẻ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng vạn du khách đã xếp hàng tham quan Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi… tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp tại các điểm đến văn hóa - lịch sử. Hoạt động du lịch của thành phố ghi nhận sự phục hồi tích cực, với lượng khách tăng cao, tập trung tại các di tích, khu vui chơi và không gian công cộng, đặc biệt trong những ngày cao điểm.

Các sản phẩm du lịch cũng được làm mới theo hướng tăng trải nghiệm, gắn với chủ đề lịch sử - văn hóa nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, qua đó thu hút cả khách nội địa và quốc tế. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp tục là điểm đến nổi bật khi triển khai nhiều hoạt động mới, trong đó có trải nghiệm tham quan bằng công nghệ thực tế ảo VR360. Với công nghệ này, du khách có thể khám phá các địa danh quen thuộc như Bến Nhà Rồng, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hay Chợ Bến Thành dưới góc nhìn đa chiều, sống động.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 ngày từ 25/4 đến 3/5/2026, thành phố ước đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, không khí du lịch cũng sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ. Là trung tâm văn hóa – lịch sử lớn của cả nước, Thủ đô tiếp tục là điểm đến hàng đầu với lượng khách tăng mạnh tại các di tích như Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam… Riêng sáng 30/4, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hơn 20.000 lượt người vào viếng, trong đó có hơn 4.000 khách quốc tế.

Tại Nhà tù Hỏa Lò, ngay từ sáng sớm đã xuất hiện hàng dài du khách xếp hàng chờ vào tham quan. Dòng người có thời điểm kéo dài khoảng 130m, mỗi lượt khách phải chờ từ 15-20 phút. Riêng ngày 30/4, di tích đón khoảng 7.800 lượt khách, tăng gấp 3 lần ngày thường.

Xu hướng “về nguồn” cũng lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương. Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, lượng khách tăng cao với hơn 18.000 lượt tham quan trong dịp lễ, trong đó có cả khách quốc tế. Đây là địa danh gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang giá trị đặc biệt trong giáo dục truyền thống.

Bên cạnh đó, Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Chiến thắng Biên giới 1950 cũng thu hút hàng trăm lượt khách. Tổng lượng khách đến các di tích quốc gia đặc biệt tại Cao Bằng trong dịp này đạt hơn 19.000 lượt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các “địa chỉ đỏ”.

Tại khu vực phía Nam, Đồi Tức Dụp (An Giang) cũng đón hàng nghìn lượt khách. Không chỉ là điểm tham quan, nơi đây còn lưu giữ ký ức về trận chiến 128 ngày đêm khốc liệt, thu hút nhiều đoàn học sinh, sinh viên và gia đình đến tìm hiểu lịch sử.

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách tại các di tích trong dịp lễ không chỉ phản ánh sức hút bền vững của du lịch lịch sử, mà còn cho thấy xu hướng “du lịch về nguồn” đang ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong giới trẻ. Không dừng ở tham quan, du khách ngày nay tìm kiếm những trải nghiệm mang tính kết nối - nơi lịch sử không chỉ được nhìn thấy, mà còn được cảm nhận và thấu hiểu.

“Chạy trốn khỏi đám đông”: Đi xa khỏi những điểm đến quen thuộc

Trong mùa cao điểm du lịch, thay vì đổ về các địa danh nổi tiếng, ngày càng nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ lựa chọn những điểm đến ít người biết đến, hoặc đơn giản là một kỳ nghỉ staycation cùng bạn bè để “trốn” khỏi không khí đông đúc, náo nhiệt.

Không còn là Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Sa Pa hay Ninh Bình - những điểm đến đã quá quen thuộc, nhiều người trẻ đang tìm đến các tọa độ còn hoang sơ như Đảo Ngọc Vừng, Đảo Cái Chiên, đảo Thanh Lân, Bình Liêu (Quảng Ninh) hay Lâm Thượng (Yên Bái) Ở phía Nam, các điểm đến như Nam Du, Hòn Sơn (Kiên Giang) hay Tà Đùng (Lâm Đồng) cũng dần trở thành lựa chọn thay thế.

Tại khu vực miền núi phía Bắc, những cái tên như Núi Mắt Thần, Hồ Thang Hen (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay các cung trekking như Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn… cũng thu hút cộng đồng mê xê dịch. Trong khi đó, các bãi biển như Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Nhật Lệ hay Bảo Ninh (Quảng Bình) lại gây chú ý nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, chi phí hợp lý và không gian yên tĩnh.

Sức hút của những điểm đến “lạ” không chỉ nằm ở cảnh quan còn nguyên vẹn, mà còn ở trải nghiệm thư giãn đúng nghĩa. Trái ngược với cảnh chen chúc tại các điểm nóng như Đà Lạt, Sa Pa hay Phú Quốc trong dịp lễ - nơi du khách thường phải xếp hàng dài, đối mặt với giá vé máy bay, giá phòng tăng cao và nhiều khoản phụ thu, các điểm đến ít người biết mang lại cảm giác dễ chịu hơn về cả chi phí lẫn dịch vụ.

Không phải lo chen chúc, không áp lực lịch trình, nhiều người cho rằng việc “đi trốn” này giúp kỳ nghỉ trở nên trọn vẹn hơn. Đây cũng là lý do thời gian gần đây, trên các nền tảng như TikTok hay Facebook, các nội dung chia sẻ kinh nghiệm khám phá những địa điểm còn hoang sơ liên tục thu hút sự quan tâm lớn.

Xu hướng này cho thấy một thay đổi rõ rệt: du khách không còn tìm kiếm những nơi “phải đến”, mà ưu tiên những nơi đáng để ở lại, nơi họ có thể thực sự nghỉ ngơi, kết nối với thiên nhiên và tận hưởng hành trình theo cách riêng.

Glamping & trải nghiệm ngoài trời: Nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên lên ngôi

Song song với xu hướng du lịch chậm và “đi trốn” khỏi đám đông, các mô hình lưu trú gắn với thiên nhiên như glamping, bungalow giữa rừng hay homestay nhà sàn bản địa đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong dịp lễ năm nay. Thay vì khách sạn truyền thống, nhiều du khách, đặc biệt là người trẻ và các nhóm gia đình ưu tiên những không gian mở, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi.

Tại nhiều điểm đến như Ba Vì, Sóc Sơn, Đà Lạt hay Tà Đùng trong dịp lễ vừa qua, các khu glamping và bungalow giữa rừng liên tục trong tình trạng “cháy phòng” từ sớm. Không chỉ dừng lại ở việc lưu trú, những mô hình này còn tích hợp nhiều hoạt động ngoài trời như trekking, đạp xe, chèo SUP, đốt lửa trại hay workshop thủ công, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tính kết nối và “chữa lành”.

Bên cạnh đó, các homestay nhà sàn tại vùng núi như Lâm Thượng, Mai Châu hay Mù Cang Chải cũng ghi nhận lượng đặt phòng tăng đột biến. Du khách không chỉ tìm nơi nghỉ qua đêm, mà còn mong muốn trải nghiệm đời sống bản địa, từ sinh hoạt cùng người dân, thưởng thức ẩm thực truyền thống đến tham gia các hoạt động văn hóa đặc trưng.

Với lợi thế đa dạng về địa hình, từ rừng núi, ven suối, bãi biển đến cao nguyên, Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng cho glamping phát triển. Các mô hình này có thể triển khai linh hoạt tại nhiều không gian khác nhau, từ đó thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong khoảng ba năm trở lại đây.

Trong đó, Đà Lạt được xem là một trong những địa phương phát triển glamping sớm và sôi động nhất cả nước. Du khách có thể trải nghiệm cắm trại ngắm thung lũng đèn tại đồi Hòn Bồ, săn mây ở đồi Thiên Phúc Đức hay nghỉ dưỡng giữa không gian xanh tại Thung Lũng Vàng. Các mô hình như Twin Beans Farm hay Dalat Camp mang đến trải nghiệm “sống chậm” giữa thiên nhiên, kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và khám phá.

Ở khu vực duyên hải, Khánh Hòa gây ấn tượng với mô hình glamping kiểu du mục tại Tanyoli, nơi những lều Mông Cổ nằm giữa đồi cát và đồng cừu tạo nên không gian độc đáo. Trong khi đó, Phú Quốc cũng ghi nhận sự phát triển của các khu cắm trại cao cấp với nhiều gói dịch vụ linh hoạt, từ tự túc đến trọn gói BBQ, đáp ứng đa dạng nhu cầu du khách.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, glamping được “đô thị hóa” với các mô hình trên cao hoặc vùng ven, phục vụ nhu cầu nghỉ ngắn ngày. Một số điểm như Sixdoong Café and Camping hay các khu ven sông, ngoại thành đang trở thành lựa chọn quen thuộc của giới trẻ vào cuối tuần.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình tại các địa phương khác như Happy Ride, Lak Tented Camp hay Tropical cũng duy trì lượng khách ổn định, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch ngoài trời.

Thực tế cho thấy, trong mùa thấp điểm, glamping, bungalow là giải pháp linh hoạt giúp các điểm đến tối ưu công suất. Ngược lại, vào mùa cao điểm, mô hình này góp phần giảm áp lực “cháy phòng” nhờ khả năng mở rộng nhanh số lượng chỗ ở mà không cần đầu tư hạ tầng cố định quy mô lớn. Đồng thời, trải nghiệm mới mẻ mà glamping và bungalow mang lại cũng giúp giữ chân du khách và gia tăng khả năng quay lại.

Sự lên ngôi của glamping và các hình thức lưu trú ngoài trời cho thấy nhu cầu “đổi gu” du lịch đang ngày càng rõ rệt. Không còn là những chuyến đi đơn thuần để nghỉ ngơi hay check-in, du khách hiện đại tìm kiếm những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, có chiều sâu và mang lại cảm giác tái tạo năng lượng thực sự.

Từ những chuyến đi ngắn ngày giàu trải nghiệm, xu hướng “về nguồn”, đến lựa chọn “đi trốn” khỏi đám đông hay nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, có thể thấy du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ nét. Du khách không còn bị chi phối bởi những “điểm đến phải check-in”, mà ngày càng chủ động định nghĩa hành trình theo nhu cầu và cảm xúc cá nhân. Khi trải nghiệm, giá trị tinh thần và sự kết nối được đặt lên hàng đầu, thị trường du lịch cũng buộc phải thích nghi theo hướng linh hoạt, bền vững và cá nhân hóa hơn. Đây không chỉ là xu hướng nhất thời sau một mùa lễ, mà nhiều khả năng sẽ trở thành “bình thường mới” của du lịch Việt trong những năm tới.