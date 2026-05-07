Vượt Bali và Singapore, một đại diện Việt Nam bất ngờ lọt top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè

Đại diện của Việt Nam xếp trên Singapore và Bali

Đà Nẵng – đại diện của Việt Nam một lần nữa được gọi tên trên bản đồ du lịch quốc tế khi lọt vào danh sách điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố. Đáng chú ý, thành phố biển miền Trung của Việt Nam xếp thứ 2 trong bảng danh sách này, đứng sau Busan của Hàn Quốc và xếp trên nhiều điểm đến quen thuộc như Singapore, Shimla của Ấn Độ, Bali của Indonesia, Almaty của Kazakhstan, Sendai của Nhật Bản, Chengdu của Trung Quốc và dãy Altai của Mông Cổ.

Việc Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 2 gây chú ý bởi trong danh sách này có những cái tên vốn đã rất quen thuộc với du khách quốc tế. Singapore từ lâu được xem là điểm đến đô thị hiện đại, nổi tiếng với ẩm thực đa dạng và hạ tầng du lịch hoàn chỉnh. Bali của Indonesia lại là "thiên đường nghỉ dưỡng" nổi tiếng toàn cầu, gắn với biển, văn hóa bản địa và các khu resort cao cấp.

Đà Nẵng – đại diện của Việt Nam một lần nữa được gọi tên trên bản đồ du lịch quốc tế khi lọt vào danh sách điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố. (Ảnh: Traveloka)

Tuy nhiên, ở góc nhìn của Lonely Planet cho mùa hè châu Á, Đà Nẵng được đánh giá nổi bật nhờ khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Đây không chỉ là nơi có biển đẹp, mà còn là điểm đến phù hợp với du khách yêu hoạt động ngoài trời, muốn nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức nhịp sống đô thị biển trong khoảng thời gian ngắn. Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng dẫn đánh giá của Lonely Planet gọi thành phố là "thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời", với những bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước trải dài dưới nắng hè.

Đây cũng là lý do vị trí thứ 2 của Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa một thứ hạng. Nó cho thấy thành phố biển Việt Nam đang được nhìn nhận như một điểm đến có sức cạnh tranh thực sự trong khu vực, đặc biệt ở nhóm du khách quốc tế tìm kiếm kỳ nghỉ mùa hè vừa thư giãn vừa nhiều hoạt động.

Vì sao Đà Nẵng được chọn?

Nếu chỉ nhìn vào biển, Đà Nẵng đã có lợi thế rõ ràng. Mỹ Khê và Non Nước là hai cái tên thường xuất hiện trong các gợi ý du lịch của thành phố, phù hợp cho tắm biển, đi dạo, chơi thể thao nước hoặc đơn giản là tận hưởng một kỳ nghỉ bên bờ biển miền Trung. Với du khách yêu "beach hopping" là kiểu du lịch khám phá nhiều bãi biển trong một chuyến đi – Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Lonely Planet cũng xếp Đà Nẵng ở nhóm "best for beach hopping", tức phù hợp cho hành trình khám phá biển.

Mỹ Khê và Non Nước là hai cái tên thường xuất hiện trong các gợi ý du lịch của thành phố, phù hợp cho tắm biển, đi dạo, chơi thể thao nước hoặc đơn giản là tận hưởng một kỳ nghỉ bên bờ biển miền Trung. (Ảnh: Youtube)

Nhưng điểm khiến Đà Nẵng khác biệt là thành phố không chỉ có biển. Từ trung tâm, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới bán đảo Sơn Trà để ngắm cảnh, khám phá rừng nguyên sinh, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên và tận hưởng tầm nhìn bao quát thành phố. Ngũ Hành Sơn lại mang đến một lớp trải nghiệm khác, kết hợp cảnh quan núi đá, hang động, chùa chiền và không gian tâm linh. Với những người quan tâm tới văn hóa, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là điểm dừng đáng chú ý, nơi lưu giữ nhiều hiện vật gắn với văn hóa Chăm.

Không chỉ vậy, Đà Nẵng còn có lợi thế kết nối. Từ thành phố, du khách có thể đi Hội An trong một hành trình ngắn, kết hợp nghỉ biển ở Đà Nẵng với trải nghiệm phố cổ, ẩm thực và văn hóa miền Trung. Chính sự "gần nhau" giữa các lớp trải nghiệm này giúp Đà Nẵng phù hợp với cả khách đi nghỉ dưỡng gia đình, nhóm bạn trẻ, khách quốc tế lần đầu đến Việt Nam lẫn những người muốn có một kỳ nghỉ ngắn nhưng nhiều điểm chạm.

Mùa hè Đà Nẵng không chỉ có biển

Thời điểm Đà Nẵng được nhắc tới trong danh sách cũng rất đáng chú ý. Theo VOV, Lonely Planet đặt Đà Nẵng trong nhóm 9 điểm đến tốt nhất châu Á để ghé thăm vào các tháng 6, 7 và 8. Đây là giai đoạn nhu cầu du lịch hè tăng mạnh, đặc biệt với các hành trình biển, nghỉ dưỡng và khám phá ngoài trời.

Nhưng điểm khiến Đà Nẵng khác biệt là thành phố không chỉ có biển. (Ảnh: Traveloka)

Với Đà Nẵng, mùa hè còn là thời điểm thành phố thường sôi động hơn nhờ các hoạt động lễ hội, sự kiện và dịch vụ du lịch ven biển. Năm 2026, thành phố tiếp tục có Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, một sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với nhiều du khách trong và ngoài nước. Sự kiện này góp phần tạo thêm lý do để du khách chọn Đà Nẵng, thay vì chỉ xem thành phố là nơi tắm biển hay điểm trung chuyển đến Hội An.

Ở góc độ trải nghiệm, một lịch trình ngắn tại Đà Nẵng có thể bắt đầu bằng buổi sáng ở biển Mỹ Khê, buổi chiều khám phá Sơn Trà hoặc Ngũ Hành Sơn, tối dạo quanh sông Hàn, xem cầu Rồng, thưởng thức hải sản và các món đặc sản miền Trung. Với những ai có nhiều thời gian hơn, hành trình có thể mở rộng sang Hội An, Bà Nà Hills hoặc các điểm đến lân cận.

Tín hiệu tích cực cho du lịch Việt Nam

Việc Đà Nẵng được Lonely Planet xếp cao hơn Singapore và Bali trong danh sách mùa hè không nên hiểu là sự so sánh tuyệt đối giữa các điểm đến. Mỗi nơi có thế mạnh riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những điểm đến có thiên nhiên đẹp, văn hóa bản địa rõ nét, chi phí hợp lý và nhiều hoạt động trong cùng một hành trình, Đà Nẵng đang cho thấy sức hút rất riêng.

Với Đà Nẵng, mùa hè còn là thời điểm thành phố thường sôi động hơn nhờ các hoạt động lễ hội, sự kiện và dịch vụ du lịch ven biển. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng nhận định việc thành phố liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế là minh chứng cho hướng phát triển lấy trải nghiệm và cảm xúc làm trung tâm. Với vị trí thứ 2 trong danh sách của Lonely Planet, Đà Nẵng không chỉ có thêm một danh hiệu, mà còn có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách quốc tế yêu biển, yêu thiên nhiên và muốn khám phá văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi hơn.

Trong mùa hè này, giữa nhiều lựa chọn nổi tiếng của châu Á, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến "vừa đủ" của Việt Nam: đủ biển xanh để nghỉ dưỡng, đủ thiên nhiên để khám phá, đủ văn hóa để tìm hiểu và đủ sôi động để tạo nên một chuyến đi đáng nhớ.

Theo Lonely Planet, VOV, Lao động