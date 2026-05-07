Mỹ đánh giá: Đây là kỳ quan thiên nhiên "đẹp nhất Việt Nam", được 'điêu khắc' hàng nghìn năm, không nằm ở Phú Quốc hay Đà Nẵng

TIN MỚI

Tạp chí du lịch Lonely Planet (Mỹ) vừa công bố danh sách 9 kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất Việt Nam, trong đó đồi cát tại Mũi Né (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) là một trong những điểm đến nổi bật.

Theo mô tả của Lonely Planet, Mũi Né từ lâu đã nổi tiếng với những triền cát đỏ và trắng rộng lớn, trải dài như những dải lụa giữa thiên nhiên miền duyên hải. Sự chuyển động không ngừng của gió khiến bề mặt cát luôn thay đổi hình dáng, tạo nên những đường nét uốn lượn sống động. Chính yếu tố “dịch chuyển” này mang lại cho cảnh quan nơi đây vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa khó lặp lại, khiến mỗi lần ghé thăm là một trải nghiệm khác biệt.

Ảnh: Báo Lâm Đồng

Giữa không gian xanh đặc trưng của vùng nhiệt đới phía Nam, những đồi cát trải rộng ở Mũi Né tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Khung cảnh này thường được ví như một “tiểu sa mạc” độc đáo giữa lòng Việt Nam, nơi sắc vàng của cát nổi bật giữa nền trời và thảm thực vật xung quanh.

Tạp chí cũng nhấn mạnh rằng chính gió biển đã đóng vai trò như một “nghệ nhân tự nhiên”, liên tục nhào nặn các dải cát thành nhiều hình khối kỳ thú. Nhờ đó, khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm ngoài trời trên những triền cát luôn biến đổi.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, Mũi Né còn sở hữu nét văn hóa làng chài đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm hành trình của du khách. Sự kết hợp giữa thiên nhiên độc đáo và đời sống bản địa đang giúp nơi đây dần khẳng định vị thế trong xu hướng du lịch khám phá và cá nhân hóa.

Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trong danh sách 9 kỳ quan thiên nhiên được Lonely Planet gợi ý, ngoài Mũi Né còn có nhiều địa danh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hang Sơn Đoòng, khu vực Tây Bắc, Phú Quốc, Thác Bản Giốc, Thủy Sơn và Vườn quốc gia Ba Bể.

Trong bài viết, Lonely Planet nhận định rằng vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam trải dài trên khắp lãnh thổ. Tạp chí gợi ý, nếu có cơ hội trải nghiệm hành trình trên tuyến tàu Tàu Thống Nhất nối Hà Nội và TP.HCM, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh liên tục biến đổi: từ những cánh đồng lúa xanh mướt, các dải cát ven biển đến những cao nguyên phủ đầy rừng rậm. Tất cả tạo nên một hành trình thị giác đầy ấn tượng.

Thời điểm lý tưởng để khám phá Đồi Cát Mũi Né

Đồi Cát Mũi Né là điểm đến có khí hậu khá đặc trưng: nắng nhiều, khô ráo và ít chịu tác động của gió mùa Đông Bắc. Nhờ vậy, nơi đây gần như không có mùa “đóng cửa” du lịch, du khách có thể ghé thăm quanh năm. Tuy nhiên, để chuyến đi trọn vẹn hơn, bạn nên cân nhắc một vài mốc thời gian đáng chú ý.

Khoảng tháng 4 đến tháng 5 là giai đoạn nắng nóng cao điểm. Ánh nắng mạnh khiến cát trở nên nóng hơn bình thường, vì vậy nếu đi vào thời gian này, việc chuẩn bị mũ, kính râm và kem chống nắng là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Ảnh: Báo Lâm Đồng

Từ tháng 4 đến tháng 8 được xem là “mùa đẹp” nhất của đồi cát. Trời trong, ít mây, gần như không mưa, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như chụp ảnh. Những dải cát dưới ánh nắng sẽ hiện lên rõ nét, tạo nên khung cảnh ấn tượng và giàu tính thị giác.

Trong khi đó, từ tháng 9 đến tháng 12, khu vực Mũi Né có thể xuất hiện mưa rải rác. Thời tiết này phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan, đặc biệt là các hoạt động vui chơi và check-in trên cát.

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ tại Đồi Cát Mũi Né

Một trong những hoạt động được yêu thích nhất tại đây là trượt cát. Du khách có thể dễ dàng thuê ván trượt với chi phí nhất định để thử sức trên những triền cát cao. Độ dốc càng lớn, cảm giác càng phấn khích, mang lại trải nghiệm vừa vui nhộn vừa mới mẻ.

Bên cạnh đó, chạy mô tô địa hình trên cát cũng là lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt với những ai yêu thích cảm giác mạnh. Khi điều khiển xe băng qua các đồi cát uốn lượn, du khách không chỉ được tận hưởng sự tự do mà còn có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh không gian rộng lớn đặc trưng của nơi này.

Ngoài ra, với đặc trưng “nắng + gió + cát” hòa quyện cùng sắc xanh của biển, Đồi Cát Mũi Né còn là địa điểm lý tưởng cho những bộ ảnh ấn tượng. Những đường vân cát liên tục thay đổi dưới tác động của gió tạo nên phông nền độc đáo, khó trùng lặp, giúp mỗi khung hình đều mang dấu ấn riêng.

(Tổng hợp)