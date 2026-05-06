Khách sạn quyền lực nhất Met Gala gây sốc khi đãi Jisoo và dàn sao hạng A bằng gà rán KFC

Met Gala - sự kiện gây quỹ thường niên của Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan từ lâu đã trở thành một trong những “điểm hẹn” danh giá nhất của làng thời trang toàn cầu. Trải qua nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ khi được định hình lại dưới thời Anna Wintour, Met Gala không chỉ là một buổi tiệc mà còn là sân khấu hội tụ của thời trang, nghệ thuật và văn hóa đại chúng.

Ít ai biết rằng, trước khi xuất hiện trên thảm đỏ, nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới thường lựa chọn lưu trú tại khách sạn The Mark - địa điểm được ví như “hậu trường” sôi động bậc nhất mỗi mùa Met Gala. Không chỉ gây ấn tượng bởi vị trí đắc địa, nơi đây còn nổi tiếng với dịch vụ phục vụ tinh tế, đặc biệt là thực đơn dành riêng cho các khách mời trong ngày diễn ra sự kiện.

Khách sạn The Mark là nơi lưu trú của nhiều sao hạng A trước Met Gala.

Dịch vụ phòng 24/7 tại khách sạn trở thành “trạm tiếp năng lượng” cho các ngôi sao trong lịch trình dày đặc. Cà phê là thức uống được yêu cầu nhiều nhất, với hàng trăm ly được phục vụ liên tục từ sáng sớm đến trưa. Đi kèm là các món ăn nhẹ cao cấp như khoai tây chiên ăn cùng trứng cá tầm (caviar) - lựa chọn vừa tiện lợi, vừa giữ được sự sang trọng đặc trưng của Met Gala.

Nguồn: First Class Jerk

Sau khi sự kiện chính khép lại, tại sảnh khách sạn, các món ăn nóng như xúc xích, khoai tây chiên tiếp tục được phục vụ cùng cocktail từ quầy The Mark Bar, mang đến không gian thư giãn cho các khách mời sau một đêm dài. Đáng chú ý, trong mùa Met Gala 2026, thực đơn còn gây bất ngờ khi xuất hiện gà rán KFC, khoai tây chiên và trứng cá tầm, một sự kết hợp giữa ẩm thực đại chúng và tinh thần xa xỉ.

Nguồn: First Class Jerk

Trên Instagram, tài khoản First Class Jerk chuyên chia sẻ trải nghiệm du lịch cao cấp đã đăng tải loạt hình ảnh về các món ăn này kèm nhận xét: “Met Gala vận hành bởi The Mark Hotel và Caviar Kaspia. Một màn kết hợp hoàn hảo, đúng thời điểm, đến từ khách sạn sang trọng duy nhất có cả quầy bán xúc xích. Mọi thứ đều ‘ăn khớp’. Và lần tới khi ghé thăm Heri, chắc chắn chúng tôi sẽ gọi thêm trứng cá tầm cho chiếc hot dog kiểu New York”.

Theo thực đơn được công bố, các món ăn bao gồm: gà rán KFC dạng miếng (chicken tenders), khoai tây KFC cắt múi (wedges); đi kèm là các loại xốt mới như jalapeño ranch và mật ong ớt giòn (honey chili crisp). Các phần ăn được đóng gói chỉn chu trong hộp riêng, kèm thìa, giấy ăn và xốt chấm, sau đó được trao tận tay khách mời ngay khi họ rời sự kiện.

Các món ăn bao gồm: gà rán KFC dạng miếng (chicken tenders), khoai tây KFC cắt múi (wedges); đi kèm là các loại xốt mới như jalapeño ranch và mật ong ớt giòn (honey chili crisp), trứng cá tầm. Nguồn: First Class Jerk

Một đoạn video lan truyền trên TikTok thu hút gần 700.000 lượt thích chỉ sau 24 giờ, ghi lại khoảnh khắc Jisoo, thành viên nhóm BLACKPINK nhận hộp gà rán từ nhân viên khách sạn. Nữ thần tượng không giấu được sự bất ngờ xen lẫn thích thú, nở nụ cười rạng rỡ và đưa hai tay khi đón nhận món ăn yêu thích của mình. Phản ứng thân thiện của cô cũng nhận lại nụ cười đầy thiện chí từ phía nhân viên phục vụ, góp phần tạo nên một khoảnh khắc hậu trường thú vị bên lề Met Gala.

Gà rán cũng là món ăn yêu thích của mỹ nhân sinh năm 1995.

Trên trang cá nhân, KFC cũng đăng tải lại hình ảnh ca sĩ Ciara hào hứng nhận phần ăn và thưởng thức một cách ngon lành. Chi tiết này cho thấy, dù là những ngôi sao nổi tiếng, họ vẫn dành sự yêu thích đặc biệt cho những món ăn bình dân, quen thuộc như bao người khác.

Giữa không khí hào nhoáng, đậm chất thời trang và nghệ thuật của Met Gala, những chi tiết đời thường như một hộp gà rán lại trở thành điểm nhấn thú vị, giúp các ngôi sao “hạ nhiệt” sau ánh đèn sân khấu. Khoảnh khắc những ngôi sao toàn cầu như Jisoo rạng rỡ nhận món ăn yêu thích hay Ciara tận hưởng từng miếng khoai tây chiên không chỉ mang lại sự gần gũi, mà còn cho thấy phía sau vẻ ngoài lộng lẫy, họ vẫn là những con người với niềm vui giản dị như bất kỳ ai.