Thứ quả quê chín rụng ít ai nhặt: Sang nước ngoài giá vài trăm nghìn/kg, được ví như 'vua trái cây'

Tại nhiều vùng quê ở Việt Nam, đặc biệt ở miền Tây Nam Bộ, quả roi (miền Nam thường gọi là quả mận) là loại trái cây quen thuộc, dễ trồng, sai quả và có giá khá bình dân. Vào mùa thu hoạch, không khó để bắt gặp những cây roi trĩu cành, quả chín đỏ hồng phủ kín tán, thậm chí nhiều trái rụng đầy gốc nhưng ít người nhặt vì nguồn cung dồi dào, giá bán không cao.

Trên thị trường nội địa, roi thường được bán với mức giá chỉ từ 20.000–50.000 đồng/kg, tùy giống và thời điểm. Một số giống chất lượng cao như roi An Phước, roi đỏ miền Tây, roi xanh không hạt có thể đạt giá cao hơn, dao động từ 60.000–120.000 đồng/kg vào đầu vụ.

Tại nhiều thị trường nước ngoài, mức giá cao hơn đáng kể. Ở Singapore, loại quả này thường dao động 75.000–150.000 đồng/kg, tại Hong Kong khoảng 80.000–190.000 đồng/kg. Còn ở một số thành phố phía Bắc Trung Quốc, giá có thời điểm lên tới 300.000–350.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với giá bán trong nước.

Một trong những nguyên nhân khiến roi trở nên đắt đỏ là loại quả này khá “khó chiều” trong khâu bảo quản. Vỏ mỏng, nhiều nước, dễ dập và nhanh xuống mã sau thu hoạch khiến việc vận chuyển đường dài đòi hỏi chuỗi lạnh và công nghệ bảo quản tốt, kéo theo chi phí tăng mạnh.

Bên cạnh đó, roi là cây ăn quả nhiệt đới, phát triển tốt ở điều kiện nóng ẩm nên khó trồng đại trà tại các khu vực ôn đới hoặc mùa đông kéo dài. Nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu với các loại trái cây nhiệt đới lạ miệng, giàu dinh dưỡng ngày càng tăng đã đẩy giá loại quả này lên cao ở nhiều thị trường.

Từ loại quả từng bị xem là bình dân, có nơi chín rụng đầy gốc, quả roi đang dần trở thành mặt hàng nông sản có giá trị cao nếu được đầu tư đúng hướng về giống, bảo quản sau thu hoạch và thị trường xuất khẩu. Với lợi thế khí hậu và vùng trồng rộng, đây có thể là một trong những loại trái cây Việt còn nhiều dư địa để nâng giá trị trong thời gian tới.

Hữu Bách