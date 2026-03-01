Khách Tây há hốc khi chủ tiệm trà trái cây Việt Nam cho anh 1 đặc quyền: "Ở nước tôi là phải trả tiền"

Du lịch ẩm thực từ lâu đã trở thành "đặc sản" của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ bởi món ăn ngon, giá cả phải chăng, mà còn bởi cách người Việt làm dịch vụ đầy cởi mở và thân thiện. Với nhiều du khách, cảm giác được chào đón, được trò chuyện, thậm chí được xem tận mắt cách chế biến món ăn còn đáng nhớ không kém hương vị của chính món đó.

Mới đây, một tình huống thú vị được chia sẻ bởi anh chàng du khách người nước ngoài tên Derick đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đoạn video của mình, Derick hào hứng kể lại trải nghiệm tại một tiệm trà trái cây ở Việt Nam.

"Việt Nam thật thoải mái, chủ tiệm cho tôi ra hẳn sau quầy đứng xem", anh nói với vẻ mặt đầy phấn khích.

(Nguồn: @vietkieutinhcam)

Theo lời Derick, anh đã ngỏ lời xin với chủ quán cho mình vào sau quầy xem pha chế. Không ngờ, chủ quán lập tức vui vẻ mời anh bước vào phía sau quầy để nhìn rõ hơn toàn bộ quy trình. Từ các nguyên liệu cho đến từng bước làm 1 món nước đều được thực hiện công khai trước mắt vị khách ngoại quốc.

Điều khiến Derick bất ngờ hơn cả là sự thoải mái của chủ tiệm. Anh chia sẻ rằng họ hoàn toàn không tỏ ra e dè, không lo ngại bị "học mót" công thức hay tiết lộ bí quyết kinh doanh. Ngược lại, anh chủ quán vô cùng thoải mái khi có khách đứng xem, như thể điều đó đã quá quen thuộc.

Với Derick, đây là điều rất khác so với trải nghiệm ở quê nhà. Anh cho biết ở nhiều nơi, khu vực phía sau quầy thường là không gian "cấm địa" đối với khách. Việc được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình pha chế như vậy thường chỉ xuất hiện trong các lớp học trải nghiệm có thu phí.

(Nguồn: @vietkieutinhcam)

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi hào hứng từ cư dân mạng Việt Nam. Không ít người cho rằng điều này ở Việt Nam vốn dĩ rất bình thường. Thậm chí, ở nhiều hàng quán bình dân, khách còn được tham gia trực tiếp vào quá trình chế biến.

Một số người kể về quán bánh tráng trộn ở TP.HCM, nơi khách có thể tự tay lấy nguyên liệu và trộn theo khẩu vị riêng. Hay tại một số quầy cá viên chiên, khách thậm chí có thể vào phụ chủ chiên đồ, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả như người quen lâu năm.

Khi đọc những chia sẻ đó, Derick càng thêm sửng sốt. Anh hài hước đáp lại: "Ở bên nước tôi mà làm vậy chắc thành workshop phải trả tiền rồi".

Chính sự cởi mở và gần gũi ấy đã tạo nên một nét rất riêng trong trải nghiệm du lịch Việt Nam. Ở đây, ranh giới giữa người bán và người mua đôi khi không quá cứng nhắc. Một nụ cười, vài câu trò chuyện hay một lời mời đứng xem phía sau quầy cũng đủ khiến du khách cảm thấy mình được chào đón thực sự.

Với nhiều người nước ngoài, Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi phở, bánh mì hay trà trái cây mát lạnh giữa trưa hè, mà còn bởi cảm giác thân thiện khó diễn tả thành lời. Những điều tưởng chừng nhỏ bé, quen thuộc với người bản địa lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với du khách.