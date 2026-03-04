Đầu năm ăn quá nhiều món này tưởng là tiết kiệm, hóa ra lại “hao” nhiều hơn

Sau Tết, trong tủ lạnh nhiều gia đình vẫn còn vài đòn giò lụa, giò bò, chả quế chưa dùng hết. Nghĩ rằng “đồ vẫn còn ngon, ăn dần cho đỡ phí”, không ít nhà biến giò chả thành món chính suốt cả tuần đầu năm. Nhưng ít ai ngờ, thói quen này có thể khiến bạn “hao” nhiều hơn là lợi.

Tiết kiệm tiền mua thức ăn, nhưng hao sức khỏe

Giò chả là thực phẩm chế biến sẵn, thường chứa:

Lượng muối khá cao

Phụ gia tạo dai, bảo quản

Chất béo từ thịt xay

Ăn một vài lát thì không sao, nhưng nếu dùng liên tục nhiều ngày — sáng bánh mì giò, trưa cơm giò, tối lại chả chiên — cơ thể sẽ phải tiếp nhận lượng natri lớn. Điều này dễ gây:

Giữ nước, đầy bụng

Tăng huyết áp (với người nhạy cảm)

Cảm giác khát nước, mệt mỏi

Tiết kiệm được vài bữa đi chợ, nhưng sức khỏe lại bị ảnh hưởng âm thầm.

Hao cả khẩu vị và năng lượng đầu năm

Sau Tết, cơ thể vốn đã “quá tải” vì thịt mỡ, bánh kẹo, rượu bia. Nếu tiếp tục duy trì thực phẩm giàu đạm chế biến sẵn như giò chả, hệ tiêu hóa khó được nghỉ ngơi.

Nhiều người cảm thấy:

Ăn không còn ngon miệng

Uể oải, thiếu năng lượng

Chậm quay lại nhịp sinh hoạt bình thường

Đầu năm đáng lẽ nên là giai đoạn “làm nhẹ” cơ thể bằng rau xanh, canh thanh, món luộc đơn giản — chứ không phải kéo dài thực đơn Tết.

Giò chả để lâu có thật sự an toàn?

Dù bảo quản trong tủ lạnh, giò chả vẫn có thời hạn sử dụng ngắn. Nếu để quá lâu, đặc biệt khi đã bóc ra, vi khuẩn có thể phát triển dù chưa có mùi rõ rệt.

Một số gia đình có thói quen:

Chiên lại nhiều lần

Cắt sẵn để ngoài không khí

Không kiểm tra kỹ hạn dùng

Những điều này làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong thời tiết nồm ẩm sau Tết.

Tiết kiệm thông minh là biết dừng đúng lúc

Không cần bỏ hết giò chả còn lại, nhưng nên:

Chia khẩu phần vừa phải

Kết hợp nhiều rau xanh, dưa góp để cân bằng

Không dùng quá 3–4 ngày sau khi mở

Tránh chiên đi chiên lại nhiều lần

Sau Tết, điều quan trọng không chỉ là tiết kiệm tiền, mà là “khởi động” lại cơ thể cho năm mới.

Nhiều người nghĩ ăn hết đồ Tết là cách không lãng phí. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng tình trạng đầy bụng, mệt mỏi hay thậm chí rối loạn tiêu hóa, thì cái “hao” ấy lại lớn hơn nhiều.

Năm mới không chỉ cần giữ tiền, mà còn cần giữ sức. Và đôi khi, thay đổi thực đơn đúng lúc mới là cách tiết kiệm khôn ngoan nhất.