Khoai Lang Thang bất lực trước việc tên tuổi, hình ảnh bị trục lợi trái phép

Vừa mới đây, trên trang cá nhân, Khoai Lang Thang đã đăng tải thông báo liên quan đến việc hình ảnh của mình bị giả mạo. Trong bài viết, anh thẳng thắn thừa nhận một tình trạng nghiêm trọng đang diễn ra xoay quanh tên tuổi cá nhân.

Cụ thể, Khoai chia sẻ: "Đây là hình ảnh AI giả mạo. Xin cả nhà mình cảnh giác. Rất nhiều trang giả dùng AI tạo các video quảng bá sai pháp luật. Nhưng thật sự Khoai bất lực vì họ như nấm mọc sau mưa, báo cáo được trang này thì nhiều trang khác lại hiện ra và thủ đoạn tinh vi hơn nữa. Nếu có ai gặp những trang này, xin hãy gửi link đến Khoai để Khoai báo cáo nha".

(Nguồn: Khoai Lang Thang)

Từ lời chia sẻ này có thể thấy, vấn đề không chỉ dừng ở việc sử dụng lại hình ảnh trái phép, mà đã bị đẩy lên mức độ nghiêm trọng hơn khi các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo dựng video giả mạo. Những nội dung này được dàn dựng với mục đích quảng bá cho các hoạt động bị cho là vi phạm pháp luật, khiến người xem dễ hiểu nhầm rằng chính Khoai là người đứng sau.

Nam travel blogger cũng bày tỏ sự bất lực khi số lượng các trang giả xuất hiện dày đặc. Theo anh, cứ mỗi lần một trang bị báo cáo và xử lý, ngay sau đó lại xuất hiện thêm nhiều trang mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Điều này khiến quá trình kiểm soát gần như rơi vào vòng luẩn quẩn.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Khoai Lang Thang rơi vào tình huống tương tự. Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, anh từng phải đăng tải bài viết cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm trực tiếp vào hình ảnh cá nhân.

Theo chia sẻ khi đó, hàng loạt trang giả mạo đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo video và giọng nói giống hệt anh, nhằm kêu gọi người xem nạp tiền hoặc tham gia các hình thức đầu tư tài chính. Điều đáng lo ngại là các video này không đơn thuần là cắt ghép thô sơ, mà được dựng bằng AI với độ chân thực cao. Từ biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ cho đến giọng nói đều giống thật đến mức rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Không chỉ vậy, những video giả mạo còn được chạy quảng cáo ẩn, tiếp cận tới hàng triệu lượt xem. Chính điều này khiến mức độ lan truyền tăng nhanh và nhiều người vì tin tưởng vào hình ảnh của Khoai đã làm theo lời kêu gọi trong clip.

(Nguồn: Khoai Lang Thang)

Khoai Lang Thang cho biết đã có hàng chục nạn nhân gửi email trực tiếp cho anh, chia sẻ việc bị lừa tiền sau khi xem các nội dung giả mạo. Suốt nhiều tháng, anh liên tục báo cáo các trang vi phạm, nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Việc các video được hỗ trợ quảng cáo khiến quá trình báo cáo thủ công càng trở nên khó khăn và tốn thời gian hơn.

Là một nhà sáng tạo nội dung du lịch được nhiều người yêu mến, Khoai Lang Thang vốn xây dựng hình ảnh gắn với sự chân thật và tích cực. Chính vì vậy, việc tên tuổi và hình ảnh bị lợi dụng cho những mục đích xấu không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, mà còn tiềm ẩn rủi ro cho cộng đồng theo dõi anh.

Qua những lần lên tiếng, Khoai không chỉ mong bảo vệ hình ảnh của mình mà còn muốn cảnh báo người hâm mộ cần tỉnh táo trước các nội dung lừa đảo xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng phát triển, việc phân biệt thật - giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đòi hỏi người dùng phải cẩn trọng trước mọi lời mời gọi, dù xuất phát từ những gương mặt quen thuộc.