Ẩm thực vỉa hè Việt Nam bị chê trên MXH Trung Quốc và màn đáp trả 10 điểm tinh tế của netizen Việt

Ẩm thực đường phố Việt Nam từ lâu đã là "thương hiệu" níu chân du khách quốc tế. Thế nhưng, đằng sau những bát phở nghi ngút khói hay bún chả thơm lừng lại là câu chuyện dở khóc dở cười về trải nghiệm văn hóa vỉa hè. Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) của Trung Quốc đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi. Vị khách này nức nở khen ngợi hương vị đồ ăn Hà Nội ngon đến mức "ăn cả ngày không hết 300 cành", nhưng lại ái ngại vô cùng trước không gian quán xá. Đáng chú ý nhất là phản ứng đa chiều của cộng đồng mạng hai nước ngay bên dưới bài đăng này.

"Cực hình" cho người kén cá chọn canh nhưng lại là "thiên đường" của chiếc bụng đói

Mở đầu bài chia sẻ của mình trên mạng xã hội Xiaohongshu, vị du khách Trung Quốc đã để lại một lời cảnh báo mang đậm tính dở khóc dở cười rằng, những ai có tính sạch sẽ thái quá thì ngàn vạn lần đừng nên đến Việt Nam. Đối với họ, trải nghiệm lê la hàng quán đôi khi giống như một "cực hình" bởi hầu hết các tiệm ăn nhỏ lẻ vỉa hè đều trông khá tuềnh toàng và có phần kém vệ sinh.

Người này thẳng thắn vạch ra ưu nhược điểm rất rõ ràng sau chuyến đi. Điểm cộng to đùng là đồ ăn Việt Nam vô cùng rẻ, hương vị thì ngon miễn bàn và tỷ lệ giá cả trên chất lượng là cực kỳ tuyệt vời. Nhưng bù lại, điểm trừ cũng khiến du khách này đau đầu không kém chính là môi trường xung quanh khá lộn xộn, không được sạch sẽ và giao thông thì có phần bất tiện.

Vị khách kể lại trải nghiệm lang thang khắp các ngóc ngách ở Hà Nội, tạt vào ăn thử rất nhiều quán nhỏ. Thế nhưng, phần lớn không gian đều chỉ ở mức trung bình, thậm chí có những chỗ trông lụp xụp đến mức khách đứng nhìn mà không dám kéo ghế ngồi xuống ăn. Thêm một cú sốc văn hóa nho nhỏ nữa là việc thanh toán. Hầu như tất cả các quán ăn, kể cả một số cửa hàng tiện lợi, đều yêu cầu tiền mặt. Số ít nơi chấp nhận quẹt thẻ visa, còn hình thức thanh toán qua điện thoại thông minh vốn cực kỳ phổ biến ở quê nhà họ thì tại đây gần như bằng không.

Dù chê bai khá nhiều về mặt hình thức, nhưng đến cuối cùng, vị khách này vẫn phải chốt lại một câu đầy cay đắng nhưng cũng rất thật lòng: "Nói gì thì nói, đồ ăn Hà Nội thực sự quá ngon. Cứ bước bừa vào một quán ven đường nào đó là có ngay bữa ăn vừa rẻ vừa xuất sắc. Ăn uống no nê cả ngày trời có khi chẳng tiêu đến 100 tệ (khoảng hơn 300 nghìn đồng). Chỉ tiếc là cái môi trường ngồi ăn nó lạ lẫm và hơi e ngại quá thôi!".

Trận chiến "chiếc đũa gỗ" và màn "quay xe" bênh vực cực gắt từ chính netizen Trung

Ngay khi bài viết được đăng tải, hàng loạt cư dân mạng đã tràn vào bình luận sôi nổi, tạo nên một bức tranh đa chiều về trải nghiệm du lịch bụi. Nhiều người tỏ ra đồng tình và bắt đầu chia sẻ những ám ảnh cá nhân của mình. Một du khách từng đến Việt Nam liền vào cảnh báo người đến sau rằng đừng bao giờ dại dột mà ngửi những đôi đũa gỗ để trên bàn, bởi chúng thường có mùi ẩm mốc rất đặc trưng. Người này kể rành rọt rằng từng đọc được bài đánh giá nói đũa ở các quán vỉa hè Hà Nội đôi khi chỉ được lau qua rồi phơi ngay ngoài đường bụi bặm, thế nên cẩn thận nhất là tự xách theo đũa cá nhân từ nhà đi cho yên tâm.

Tuy nhiên, câu chuyện bỗng rẽ sang một hướng khác khi có không ít cư dân mạng nước này lại thấy hình ảnh hàng quán vỉa hè ở Việt Nam chẳng có gì là quá đáng sợ. Có người bình luận tỉnh bơ: "Thấy bình thường mà, nhìn không khí y chang mấy khu chợ bán đồ tươi sống ở Quảng Đông thôi có gì đâu mà làm quá". Đặc biệt nhất là màn "phản dame" cực gắt của một netizen khác khi thẳng thừng chỉ ra thói quen chê bai của đồng hương mình. Người này bình luận sắc lẹm rằng các quán ăn nhỏ lẻ ở ngay tại Trung Quốc nhiều chỗ còn bẩn hơn gấp vạn lần, bàn ghế bóng nhẫy và sàn nhà thì vương vãi đủ thứ rác, hành động chê bai nước bạn chẳng khác nào "kẻ cắp lại la làng" . Những bình luận qua lại này khiến người đọc nhận ra rằng, ẩm thực đường phố ở bất kỳ quốc gia châu Á nào cũng mang một hơi thở bình dân, xô bồ như vậy, và đó đôi khi chính là nét đặc trưng mộc mạc nhất chứ không hẳn là một "tội lỗi" .

Lời đáp trả 10 điểm tinh tế của netizen Việt: Khi lòng hiếu khách lên tiếng

Giữa những ý kiến trái chiều tranh luận nảy lửa, một bình luận từ cư dân mạng Việt Nam bất ngờ xuất hiện và nhận về vô số thiện cảm bởi sự chân thành, lịch sự và vô cùng văn minh. Không xù lông bảo vệ hay phản pháo gay gắt, người bạn Việt Nam này nhẹ nhàng mở lời chào và bày tỏ sự tiếc nuối khi đọc được trải nghiệm chưa trọn vẹn của du khách về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Lời giải thích được đưa ra vô cùng thấu tình đạt lý: Đó có thể chỉ là một vài trường hợp cá biệt mà du khách vô tình gặp phải chứ không thể đại diện cho toàn bộ bức tranh ẩm thực Việt.

Ở đâu cũng có người kinh doanh có tâm và những nơi chưa chú trọng hình thức, chuyện này không phải là đặc sản của riêng nước nào: "Chào bạn, tôi là người Việt Nam. Tôi rất buồn khi đọc bài viết của bạn về vấn đề thức ăn đường phố và vệ sinh ở Việt Nam. Đó có thể chỉ là một trường hợp cá biệt và không phản ánh toàn cảnh. Không phải nơi nào cũng như vậy; giống như bất kỳ quốc gia nào cũng có những ngành kinh doanh tốt và xấu, điều đó không chỉ riêng ở Việt Nam. Tôi chân thành hy vọng bạn có một chuyến đi vui vẻ và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời, và hy vọng bạn có thể hiểu biết tích cực và toàn diện hơn về đất nước tôi. Nếu bạn muốn, tôi rất vui lòng giới thiệu một số địa điểm ăn uống yêu thích của người địa phương - những nơi thực sự ngon, sạch sẽ và chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Cảm ơn bạn".

Chính sự cầu thị và cách cư xử nhã nhặn của netizen Việt này đã làm dịu đi