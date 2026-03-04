Ruốc dạt bờ đầu năm, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày

Ruốc tấp vào khu vực cách bờ thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, thuận lợi cho các thuyền nhỏ khai thác.





Từ tờ mờ sáng, tại bãi biển thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, hàng chục tàu, thuyền công suất nhỏ đã nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi. Không cần đi xa, chỉ ở độ sâu khoảng 10-15 m, ngư dân đã có thể thả lưới khai thác. Theo kinh nghiệm của bà con, chỉ cần quan sát màu nước và hướng triều là có thể đoán biết thời điểm ruốc xuất hiện nhiều nhất. Khi mặt biển ánh lên màu hồng nhạt đặc trưng, đó cũng là lúc những mẻ lưới đầy ắp chuẩn bị được kéo lên.

Anh Ngô Văn Hiệp, ngư dân thôn Tân Hải, cho biết năm nay ruốc về sớm và dày. Gia đình anh tranh thủ ra khơi từ sáng tinh mơ, có ngày thu gần 4 tạ ruốc. "Mùa ruốc năm nay vừa được sản lượng cao, vừa có nắng đẹp nên thuận tiện cho việc phơi khô, giảm hao hụt", anh Hiệp chia sẻ.

Ngư dân vùng bãi ngang xã Ninh Châu thu hoạch ruốc biển.

Bình quân mỗi thuyền có 2 lao động, chỉ sau vài giờ đã có thể thu từ 3-5 tạ ruốc. Những ngày cao điểm, một số thuyền đi 2-3 chuyến để tận dụng thời điểm ruốc còn vào dày.

Ông Hoàng Văn Tản, một ngư dân nhiều năm bám biển cho hay, ruốc chỉ xuất hiện rộ trong vài ngày nên ai cũng tranh thủ. "Mỗi đợt ruốc vào là bà con làm xuyên trưa, kéo lưới liên tục. Chậm vài hôm là sản lượng giảm ngay. Mỗi chuyến đi về, mỗi người cũng có vài triệu đồng".

Với mức thu nhập này, nhiều gia đình có thể trang trải chi phí đầu năm và tái đầu tư ngư cụ cho những chuyến biển tiếp theo.

Trên bãi cát Tân Hải, không khí càng thêm nhộn nhịp khi thuyền cập bờ. Ruốc sau khi kéo lưới được phân loại ngay tại chỗ. Một phần bán tươi cho thương lái, phần còn lại được trải đều trên bạt để phơi dưới nắng. Từng lớp ruốc đỏ hồng phủ kín bãi biển, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa ruốc. Chỉ sau một ngày nắng đẹp, ruốc đạt độ khô tiêu chuẩn, có thể đóng bao xuất bán.

Hiện ruốc tươi được thu mua với giá 10.000-12.000 đồng/kg. Nếu phơi khô đạt chất lượng, giá có thể lên tới khoảng 160.000 đồng/kg. Nhờ giá cả ổn định và nguồn ruốc dồi dào, nhiều hộ dân thu tiền triệu mỗi ngày. Với gia đình có 2-3 thuyền tham gia khai thác, thu nhập bình quân gần chục triệu đồng/ngày trong những ngày cao điểm.

Những mẻ ruốc tươi rói được người dân đưa lên bờ.

Theo ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng Kinh tế xã Ninh Châu, ngay từ mùng 1 và mùng 2 Tết đã có khoảng 50 thuyền xuất hành khai thác hải sản. Chỉ trong hai ngày đầu năm, tổng sản lượng đạt hơn 10 tấn, trong đó riêng mực nang và mực ống khoảng 1 tấn. Thống kê 13 ngày đầu năm cho thấy sản lượng duy trì ở mức cao, trung bình mỗi ngày đạt khoảng 1 tấn mực, riêng cá và ruốc đạt khoảng 20 tấn.

Không chỉ riêng Ninh Châu, nhiều địa phương ven biển của tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận tình trạng ruốc dạt bờ sau Tết. Khi ruốc xuất hiện, các loài hải sản như cá trích, cá sòng, cá nục, mực cũng theo vào kiếm ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác tổng hợp. Chỉ cần đưa thuyền ra khu vực cách bờ vài trăm mét, nhiều ngư dân đã có thể thu về cả yến mực, yến cá trong mỗi chuyến biển ngắn.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, việc ruốc xuất hiện nhiều và ổn định đầu năm là tín hiệu tích cực cho nguồn lợi hải sản năm 2026. Tuy nhiên, cùng với niềm vui trúng đậm, địa phương cũng khuyến cáo ngư dân khai thác đúng ngư trường, bảo đảm an toàn khi ra khơi và tuân thủ các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc khai thác hợp lý, tránh tận diệt sẽ giúp duy trì nguồn lợi lâu dài, bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân.

Mùa ruốc thường đến nhanh và cũng qua nhanh. Những ngày biển hào phóng đầu năm vì thế càng trở nên quý giá. Trên bãi cát Ninh Châu, những mẻ ruốc đỏ hồng đang khô dần trong nắng sớm, mang theo hy vọng về một năm Bính Ngọ thuận buồm xuôi gió. Với ngư dân nơi đây, lộc biển không chỉ là nguồn thu nhập trước mắt mà còn là động lực để họ tiếp tục vững tin bám biển, giữ nghề và góp phần phát triển kinh tế biển của quê hương.