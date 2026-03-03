Chân dung người phụ nữ ở khách sạn suốt 34 năm dù nhà ở đối diện

Khách sạn Ritz Paris từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự xa hoa bậc nhất kinh đô ánh sáng, nơi hội tụ những tiêu chuẩn khắt khe về dịch vụ và sự riêng tư. Thế nhưng, đằng sau những cánh cửa dát vàng ấy là câu chuyện kỳ lạ về một vị khách đặc biệt, người đã biến nơi này thành ngôi nhà thực sự của mình trong hơn ba thập kỷ. Bà không chọn một biệt thự xa rời phố thị, mà chọn sống ngay giữa lòng Paris và người này chính là Coco Chanel - một biểu tượng thời trang của thế giới.

Coco Chanel đã ở Ritz Paris 34 năm. Ảnh: Roger Schall/Corbis

Tọa lạc tại quảng trường Place Vendôme, Ritz Paris không chỉ là một khách sạn, mà là một di sản kiến trúc. Kể từ khi mở cửa vào cuối thế kỷ 19, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thực thụ của nhiều nghệ sĩ, chính khách và giới thượng lưu toàn cầu. Với phong cách Art Decor tinh tế và sự kín đáo tuyệt đối, khách sạn này cung cấp một hệ sinh thái tiện ích từ nhà hàng gắn sao Michelin cho đến các dịch vụ cá nhân hóa đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Khách sạn Ritz Paris từng là nhà của Coco Chanel

Bắt đầu từ năm 1937, Coco Chanel đã chính thức coi Ritz Paris là nơi trú ngụ chính thức của mình. Lý do bà chọn ở đây suốt 34 năm không chỉ đơn thuần là vì sự sang trọng. Đối với một người phụ nữ quyền lực và luôn là tâm điểm của sự chú ý như Chanel, khách sạn mang lại cho bà cảm giác an toàn và sự nhàn nhã trong việc quản lý cuộc sống. Bà yêu thích nhịp sống chuẩn xác, sự phục vụ tận tâm và hơn hết là "sự thanh lịch của cuộc sống khách sạn", đây chính là nơi bà có thể rũ bỏ những áp lực sáng tạo sau một ngày dài làm việc tại nhà mốt.

Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên là dù sống tại Ritz Paris, Coco Chanel thực tế sở hữu một căn hộ lộng lẫy ngay tại số 31 phố Cambon, tức là chỉ cần băng qua đường là tới. Tuy nhiên, căn hộ trên phố Cambon của bà lại không có phòng ngủ. Bà dùng không gian đó để làm việc, tổ chức các buổi trình diễn thời trang và tiếp đón những vị khách quan trọng nhất. Mỗi buổi tối, sau khi kết thúc công việc, bà lại đi bộ qua đường để trở về căn phòng của mình tại Ritz.

Dù là phòng khách sạn, nhưng Coco Chanel đã biến không gian này thành một bản sao hoàn hảo cho gu thẩm mỹ của mình. Bà tự tay mang vào những món đồ nội thất riêng như: những tấm bình phong sơn mài Coromandel quý hiếm, những chiếc gương soi được thiết kế riêng giúp căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng, còn có những bộ sofa nhung và các tác phẩm nghệ thuật.

Nội thất bên trong phòng suite của Coco Chanel

Căn phòng ban đầu bà ở nằm tại tầng 3 (phòng 302). Sau này, để vinh danh bà, khách sạn đã thiết kế lại một căn hộ rộng hơn 180m2 ở tầng 2 với hai phòng ngủ, phòng khách nhìn thẳng ra quảng trường Place Vendôme. Mọi chi tiết từ tông màu đen, trắng, beige cho đến những biểu tượng như hình sư tử (cung hoàng đạo của bà) hay họa tiết bông lúa đều được giữ lại hoặc phục dựng một cách tỉ mỉ.

Phòng của bà sau khi trùng tu đang là một trong những phòng có giá cao ngất ngưởng

Năm 1971, Coco Chanel đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại căn phòng thân thuộc của mình ở Ritz Paris. Sau khi bà mất, khách sạn không xóa bỏ dấu vết của bà mà quyết định bảo tồn không gian này như một bảo tàng sống. Trong đợt đại tu lớn từ năm 2012 đến 2016, căn hộ mang tên bà đã được tân trang lại với sự tư vấn của Karl Lagerfeld để đảm bảo tinh thần của Chanel vẫn còn mãi nhưng vẫn đáp ứng được những tiện nghi công nghệ hiện đại nhất.

Hiện nay, Suite Coco Chanel là một trong những căn phòng đắt đỏ và khó đặt nhất thế giới. Theo các thông tin niêm yết, mức giá để trải nghiệm một đêm tại không gian của huyền thoại này dao động từ 32.000 Euro đến hơn 43.000 Euro (khoảng hơn 1 tỷ đồng Việt Nam). Đây không chỉ là chi phí cho một chỗ ngủ xa hoa, mà là cái giá để được chạm vào lịch sử và cảm nhận thế giới qua đôi mắt của người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo thời trang hiện đại.

Nguồn: Website chính thức của khách sạn Ritz Paris, The Guardian, Architectural Digest