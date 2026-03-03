Từ nay, giấy phép lái xe không còn được sử dụng để làm thủ tục bay

Có rất nhiều loại giấy tờ mà chúng ta thường tin tưởng mang theo khi làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa. Trong đó, giấy phép lái xe (GPLX) vốn là vật "bất ly thân" được nhiều người lựa chọn vì tính tiện dụng, luôn có sẵn trong ví và thường được dùng làm giấy tờ để làm thủ tục bay. Tuy nhiên, một thay đổi quan trọng vừa chính thức có hiệu lực đã khiến loại giấy tờ này không được sử dụng tại các cửa an ninh hàng không.

Theo Thông tư 14/2026/TT-BCA do Bộ Công an ban hành về Chương trình An ninh hàng không và Kiểm soát chất lượng an ninh hàng không, danh mục giấy tờ tùy thân của hành khách đã có sự điều chỉnh nghiêm ngặt. Cụ thể, kể từ ngày 03/02/2026, giấy phép lái xe ô tô và xe máy sẽ không còn được chấp nhận để làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa. Đây là một bước chuyển mình trong việc quản lý định danh công dân, hướng tới sự đồng bộ và tính bảo mật cao hơn.

Giấy phép lái xe không còn được sử dụng để làm thủ tục bay. Ảnh: Vietnam Airline

Khi bằng lái xe không còn sử dụng để làm thủ tục bay, hành khách có thể chuyển sang sử dụng thẻ Căn cước công dân hay hộ chiếu cũng là một lựa chọn hợp lệ cho cả hành trình quốc nội. Với những hành khách đặc thù, các loại thẻ chuyên ngành như thẻ quân đội, công an, đại biểu Quốc hội hay thẻ nhà báo vẫn được chấp nhận nếu còn hiệu lực và có ảnh.

Hành khách có thể sử dụng những loại giấy tờ khác hoặc VNeid định danh mức độ 2 để làm thủ tục bay nội địa. Ảnh: Vietnam Airline

Trong tình huống mất giấy tờ gốc, giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an địa phương sẽ là phương án thay thế tạm thời. Đáng chú ý, ứng dụng VNeID mức độ 2 hiện đã có thể thay thế hoàn toàn thẻ cứng tại các sân bay có hỗ trợ hạ tầng xác thực. Riêng với các chuyến bay quốc tế, hộ chiếu còn hạn và các loại thị thực, thẻ cư trú vẫn là yêu cầu bắt buộc không thể thay đổi.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, nếu bạn vô tình quên mang theo bản cứng, giải pháp tối ưu nhất chính là ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, hành khách cần lưu ý tài khoản VNeID phải được định danh mức độ 2 mới có giá trị thay thế giấy tờ bản cứng tại sân bay.

Hành khách cần liên tục cập nhật những thông tin mới cũng như chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục bay. Ảnh: ACV

Chính vì thế, hành khách cần liên tục cập nhật các quy định mới và kiểm tra kỹ ví tiền, điện thoại trước khi khởi hành ra sân bay. Hãy đảm bảo rằng ít nhất bạn có CCCD bản cứng hoặc ứng dụng VNeID đã sẵn sàng để qua cửa an ninh một cách nhanh chóng nhất.