90% gia đình Việt đang kiêng sai món này: Ăn đầu năm có thật sự “hao tài”?

Đầu tháng, đặc biệt là tháng Giêng, nhiều gia đình Việt truyền tai nhau đủ thứ kiêng kỵ ăn uống. Trong đó, có một món gần như "bị cấm cửa" vì bị cho là mang ý nghĩa xui xẻo, hao tài. Đó là… thịt vịt.

Không ít người tin rằng ăn vịt đầu tháng sẽ khiến công việc "lận đận", tiền bạc trôi tuột. Nhưng liệu quan niệm này có thực sự đúng, hay chúng ta đã kiêng sai suốt nhiều năm?

Vì sao thịt vịt bị gắn với "xui xẻo"?

Trong dân gian, thịt vịt thường được liên tưởng đến sự "tan đàn", "chia cắt" do đặc tính loài vịt hay bơi tản ra. Một số vùng còn quan niệm rằng vịt là món ăn nên dùng vào cuối tháng để "xả xui", chứ không nên ăn đầu tháng.

Ảnh minh họa

Thêm vào đó, màu thịt vịt sẫm, không "đỏ tươi" như thịt gà trong tâm lý dân gian, màu đỏ thường gắn với may mắn, còn màu sẫm dễ bị gán cho điều không thuận.

Từ những suy diễn biểu tượng ấy, thịt vịt dần bị đưa vào danh sách "món kiêng đầu tháng".

Nhưng người xưa có thực sự kiêng?

Nếu nhìn lại ẩm thực truyền thống, thịt vịt vốn là thực phẩm phổ biến, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Các món như vịt luộc, vịt om sấu, cháo vịt… đều xuất hiện quanh năm, không có tài liệu cổ nào ghi chép cụ thể việc cấm ăn vịt đầu tháng.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng việc kiêng này chủ yếu là truyền miệng theo vùng miền, không phải quy tắc chung của cả nước.

Thậm chí, trong Đông y, thịt vịt được xem là thực phẩm mát, giúp cân bằng cơ thể đặc biệt sau Tết khi nhiều người ăn quá nhiều thịt đỏ và đồ chiên rán.

Kiêng vì tâm lý, không phải vì phong thủy

Thực tế, "xui" hay "hên" phần lớn đến từ tâm lý. Nếu ai đó tin rằng ăn vịt đầu tháng sẽ gặp điều không may, họ có xu hướng quy kết mọi trục trặc sau đó cho bữa ăn ấy.

Ngược lại, rất nhiều người vẫn ăn vịt đầu tháng mà công việc, tài chính không hề bị ảnh hưởng.

Trong phong thủy chính thống, không có nguyên tắc nào khẳng định thịt vịt làm hao tài. Phong thủy chú trọng đến không gian sống, hướng nhà, sự gọn gàng và năng lượng tích cực chứ không xoay quanh việc một món ăn cụ thể có "đen" hay không.

Nếu việc kiêng giúp bạn an tâm hơn, không có gì sai khi giữ thói quen đó. Nhưng nếu bạn đang tránh ăn một món yêu thích chỉ vì lời đồn không rõ nguồn gốc, có lẽ đã đến lúc nhìn lại.

Ẩm thực trước hết là để nuôi dưỡng cơ thể và kết nối gia đình. Một bữa cơm đầu tháng vui vẻ, ấm cúng có ý nghĩa hơn nhiều so với việc lo lắng từng món ăn.

Ảnh minh họa

Điều đáng kiêng thật sự

Thay vì kiêng thịt vịt, điều nên tránh đầu tháng và cả quanh năm là:

Ăn thực phẩm kém chất lượng

Để bếp núc bừa bộn

Lãng phí đồ ăn

Giữ tâm lý tiêu cực

Bởi chính những điều này mới ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của gia đình.

Kiêng kỵ ăn uống là một phần văn hóa dân gian, nhưng không phải điều gì truyền miệng cũng cần tuân theo tuyệt đối.

Có thể, suốt nhiều năm qua, chúng ta đã "kiêng sai" một món ăn vốn chẳng hề mang ý nghĩa xấu. Và đôi khi, phá bỏ một nỗi sợ vô hình lại là cách nhẹ nhàng nhất để mở đầu một tháng mới thoải mái hơn.