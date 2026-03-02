Giải mã 6 món ăn vỉa hè "must-try" ở vùng đất của những thương nhân giàu nhất Trung Quốc cổ đại

Nửa còn lại, giấu mình trong những con hẻm nhỏ ngập khói bếp, nơi có 6 món ăn đường phố mà người bản địa truyền tai nhau: "Đến mà chưa ăn thì coi như chưa từng đặt chân tới!"

Sơn Tây (đặc biệt là khu vực Tấn Trung) từng là trung tâm tài chính sầm uất bậc nhất của Trung Quốc thời Minh - Thanh, nơi sinh ra những thương gia giàu nứt đố đổ vách. Nhưng kỳ lạ thay, ẩm thực nơi đây lại không hề xa hoa, kiểu cách mà mộc mạc, đậm chất sương gió của những đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đi buôn xuyên quốc gia. Những món ăn vỉa hè tồn tại hàng trăm năm không cần bao bì hào nhoáng, chỉ dùng hương vị thô mộc từ bột mì, lúa mạch, dầu mè và dấm đen để níu chân thực khách. Hãy cùng lưu ngay danh sách 6 món ngon "ngách của ngách" mà chỉ dân thổ địa mới rành, đảm bảo cắn một miếng là thấy cả trăm năm lịch sử ùa về.

1. Bánh nướng Thái Cốc: Món bánh "không màng đến nước" khiến Từ Hy Thái Hậu cũng phải mê mẩn

Nếu phải chọn một "đỉnh lưu" trong giới quà vặt Sơn Tây, bánh Thái Cốc chắc chắn đứng ngôi vương. Tương truyền, năm xưa Từ Hy Thái Hậu trên đường chạy nạn sang phía Tây, cắn thử một miếng bánh này đã phải thốt lên khen ngợi là "đệ nhất điểm tâm", đến phu nhân Tống Mỹ Linh sau này cũng phải đem lòng nhung nhớ.

Bí quyết của chiếc bánh nhỏ bé này nằm ở chỗ thợ bánh tuyệt đối không dùng một giọt nước nào, chỉ dùng bột lúa mì vùng Bắc Sơn Tây nhào hoàn toàn bằng dầu mè hảo hạng và đường trắng. Qua bàn tay nhào nặn điêu luyện, bánh được nướng xém vàng trên chảo gang chậm lửa. Khi cắn vào, lớp vỏ ngoài giòn rụm vỡ ra, lộ lớp ruột xốp mềm, thơm lừng mùi lúa mì quyện với vừng rang. Dù ăn nóng lúc vừa ra lò hay để nguội nhâm nhi với trà, vị ngọt thanh không hề gắt cổ của bánh Thái Cốc vẫn dư sức làm xiêu lòng bất cứ ai.

2. Bánh "bát úp" Bình Dao (Wantuo): Bát "bánh đúc kiều mạch" chua cay bùng nổ vị giác

Dạo bước trên những phiến đá xanh mòn vẹt ở thành cổ Bình Dao, thứ níu chân du khách mạnh nhất chính là mùi thơm chua cay nồng nàn từ những xe đẩy bán "Oản thác" (Wantuo - bánh bát úp). Giống như món bánh đúc mộc mạc của Việt Nam, nhưng Wantuo được làm từ bột kiều mạch, khuấy đều rồi đổ vào những chiếc bát nhỏ đem hấp chín, để nguội cho đông lại thành khối thạch dẻo trong suốt.

Khi có khách, người bán mới dùng con dao nhỏ, thoăn thoắt khứa bánh thành những miếng hình thoi rỗng, rồi rưới lên đó một vá nước sốt "linh hồn" gồm: Giấm đen Lão Trần trứ danh, dầu ớt đỏ au, tỏi băm nhuyễn và một chút mù tạt. Cảm giác đưa miếng bánh trơn tuột, dẻo dai vào miệng, vị chua thanh của giấm kích thích tuyến nước bọt tột độ, theo sau là vị cay xé lưỡi và mùi thơm ngai ngái của kiều mạch, quả thực là món ăn giải ngấy thần sầu sau những ngày ngập ngụa thịt cá.

3. Bánh đúc Du Thứ: Tên là "khúc dồi" nhưng lại chiều lòng hội mê ăn vặt thanh đạm

Người Tấn Trung có câu ca dao truyền miệng: "Du Thứ có ba báu vật: Bánh trôi, Bánh đúc và Tào phớ". Món bánh đúc Du Thứ (nguyên bản gọi là Quán Tràng tức là khúc dồi) thường khiến du khách Việt bối rối vì gọi là dồi nhưng lại chẳng có tí thịt thà nào. Thực chất, đây lại là một phiên bản khác của bột kiều mạch được hấp chín trong đĩa nhỏ xíu.

Vào thời kỳ thương nghiệp phát triển, vì cần một món ăn nhanh gọn, no lâu cho những người đi buôn, món bánh này đã ra đời. Nếu thích thanh mát, bạn có thể gọi "thủy quán tràng" - bánh thái sợi trộn dưa chuột bằm, tỏi giấm ăn mát rượi. Nhưng nếu thích đồ nướng chảo, hãy gọi một phần áp chảo cháy xém hai mặt, xào xèo xèo cùng giá đỗ và hẹ. Lớp vỏ giòn rụm bên ngoài tương phản với độ dẻo mềm bên trong, thơm nức nở cả một góc phố.

4. Bánh bao Cá - Cừu: Màn "hôn phối" ẩm thực kỳ lạ sinh ra chữ "Tiên" (Tươi ngon)

Chỉ nghe tên thôi đã thấy đầy sự tò mò. Cá (Ngư) và Cừu (Dương) - hai nguyên liệu tưởng chừng như đánh nhau chan chát, một bên tanh, một bên hoi, lại được một đầu bếp thời Thanh nảy ra ý tưởng nhồi chung vào một chiếc bánh bao nhỏ xíu. Trong tiếng Trung, chữ Ngư (鱼) đặt cạnh chữ Dương (羊) chính là chữ Tiên (鲜 - Tươi ngon), và hương vị của chiếc bánh này phản ánh chính xác điều đó.

Thịt cá trắm cỏ lóc xương băm nhuyễn mịn trộn cùng thịt cừu non xắt hạt lựu theo tỷ lệ vàng 3:2, gia giảm thêm nước hoa tiêu và hành gừng để khử mùi rồi bọc trong lớp vỏ bánh cán mỏng tang. Khi nắp xửng hấp mở ra, cắn nhẹ một góc vỏ, nước súp ngập tràn khoang miệng. Vị thanh ngọt của cá đã làm dịu đi cái nồng của cừu, tạo nên một sự bùng nổ vị giác đậm đà mà không hề ngấy, khiến người ta ăn một cái lại thòm thèm cái thứ hai.

5. Bánh trà Thọ Dương: Miếng bánh mang dáng dấp của sự nhàn nhã

Nếu người Anh có văn hóa trà chiều thanh lịch thì người Sơn Tây có món bánh trà Thọ Dương gắn liền với những buổi xế tà thư thả. Vốn có xuất xứ từ chốn cung đình xa hoa được các quan lại đem về quê nhà cải biên, bánh trà Thọ Dương không bóng bẩy nhưng lại có chiều sâu.

Bột mì quyện đẫm dầu mè, bọc lấy lớp nhân đường đỏ xên keo lại cùng vừng rang thơm nức, đôi khi điểm xuyết chút mứt hoa hồng hay hoa mộc tê. Từng chiếc bánh được tạo hình tròn trịa, ép hoa văn tinh tế rồi nướng giòn. Cắn một miếng, vỏ bánh vỡ vụn tan trong miệng, lớp đường đỏ dẻo quánh tứa ra ngọt lịm tim, nhấp thêm một ngụm trà mạn chát nhẹ để cân bằng, bạn sẽ hiểu vì sao món ăn này lại mang biểu tượng của sự may mắn, trường thọ và bình yên của người dân nơi đây.

6. Thịt hun khói Giả Lệnh: Nồi nước dùng trăm năm và mùi khói bách hương huyễn hoặc

Trùm cuối của danh sách ẩm thực đường phố Tấn Trung chắc chắn phải gọi tên thịt hun khói Giả Lệnh ở huyện Kỳ Hiện - món ăn có độ nổi tiếng sánh ngang với dinh thự Kiều Gia Đại Viện lừng lẫy trong phim Trương Nghệ Mưu. Những miếng thịt lợn ta béo mầm được ướp hàng chục loại thảo mộc, sau đó ném vào nồi nước dùng "bách niên" (loại nước cốt luộc thịt được giữ cẩn thận châm thêm từ năm này qua năm khác) hầm nhỏ lửa suốt 3 tiếng đồng hồ.

Nhưng điểm ăn tiền nhất là công đoạn vớt ra để hun khói bằng nhánh cây bách, đường trắng và lá trà khô. Ám khói xong, miếng thịt tứa mỡ bóng bẩy, ngả màu đỏ mận tuyệt đẹp. Thái một lát mỏng tang, phần mỡ trong veo giòn sần sật không hề ngấy, phần nạc mềm tơi ngậm đầy nước dùng, thoang thoảng mùi khói gỗ thanh tao. Chỉ cần kẹp miếng thịt ấy vào chiếc bánh nướng nóng hổi, bạn sẽ hiểu vì sao những thương nhân Sơn Tây năm xưa dẫu đi xa ngàn dặm vẫn luôn cất món thịt này trong hành trang để vơi đi nỗi nhớ nhà.