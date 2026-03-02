Một khu vực TP HCM vẫn đang ăn Tết rất lớn

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán rộn ràng, dường như không khí lễ hội tại TP.HCM vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu bạn nghĩ rằng tháng Giêng đã bắt đầu quay lại nhịp sống thường nhật thì chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp khi ghé thăm khu vực Chợ Lớn. Nơi đây đang diễn ra chuỗi hoạt động ăn Tết Nguyên Tiêu vô cùng hoành tráng kéo dài từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Đối với cộng đồng người Hoa và người dân thành phố, rằm tháng Giêng chính là một trong những lễ hội lớn và nhộn nhịp nhất dịp đầu năm.

Tết Nguyên Tiêu tại khu vực Chợ Lớn

Ngay từ buổi sáng 13 tháng Giêng, tức ngày 1/3/2026, cả khu vực Chợ Lớn đã thực sự bùng nổ với lễ diễu hành Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du. Ghi nhận thực tế trên các tuyến phố cho thấy rất nhiều đoàn lân sư rồng danh tiếng đã đồng loạt đổ ra đường để tham gia biểu diễn. Tiếng trống chiêng rộn rã xen lẫn những màn múa lân và dòng người chen chân xem hội đã tạo nên một bức tranh văn hóa vô cùng sống động. Hàng nghìn người dân cùng du khách đã đứng chật kín hai bên đường, hào hứng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của đoàn diễu hành lên tới năm trăm người đi qua các hội quán cổ kính.

Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện mùa xuân này chắc chắn phải nhắc đến chương trình diễu hành đường phố mừng Tết Nguyên Tiêu quy mô lớn diễn ra vào buổi chiều rằm tháng Giêng, nhằm ngày 3/3. Đây sẽ là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn khi quy tụ khoảng một ngàn hai trăm diễn viên, nghệ nhân cùng các đoàn lân sư rồng đình đám nhất khu vực. Lộ trình diễu hành đi qua vô số con đường sầm uất mang đậm dấu ấn kiến trúc như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi và Trần Xuân Hòa trước khi kết thúc tại phường An Đông.

Đoàn diễu hành sẽ đi qua nhiều cung đường lớn

Cả khu phố trong những ngày này như được khoác lên một lớp áo mới đầy sắc đỏ, ngập tràn ánh đèn lồng lấp lánh và không khí hân hoan tột độ. Tại các ngã tư hay giao lộ lớn, các đoàn biểu diễn thường nán lại để phô diễn kỹ thuật đỉnh cao khiến người xem phải liên tục hò reo tán thưởng. Rõ ràng, truyền thống ăn Tết lớn của người dân vẫn đang được gìn giữ một cách vô cùng mạnh mẽ, biến nơi đây thành địa điểm vui chơi giải trí và khám phá văn hóa không thể bỏ lỡ của giới trẻ.

Có thể thấy sức nóng của lễ hội Nguyên Tiêu chưa bao giờ có dấu hiệu thuyên giảm. Sự kiện diễu hành rộn rã này không chỉ là hoạt động tín ngưỡng dân gian để cầu mong mưa thuận gió hòa mà còn là một nét đẹp văn hóa di sản vô giá được cộng đồng gìn giữ trọn vẹn qua biết bao thế hệ.