Mổ vịt cúng Tết, người đàn ông sững sờ nhận được “lì xì” trời ban

Sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo thông tin đăng tải trên Yahoo News, ông Lưu – một người dân địa phương như thường lệ làm thịt vịt nhà nuôi để chuẩn bị bữa cơm đầu năm. Thế nhưng, trong lúc mổ bụng và rửa sạch nội tạng, ông bất ngờ nhận thấy bên trong dạ dày có vài vật thể cứng, sáng lấp lánh khác thường.

Mổ vịt bất ngờ được "lì xì" trời ban

Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là sỏi vốn là thứ gia cầm thường nuốt vào để hỗ trợ nghiền nát thức ăn. Tuy nhiên, khi làm sạch kỹ hơn, những hạt kim loại nhỏ dần hiện rõ màu vàng óng. Nghi ngờ có điều đặc biệt, ông đem thử bằng lửa ở nhiệt độ cao. Kết quả khiến cả gia đình sững sờ: các hạt kim loại không hề đổi màu hay biến dạng, đúng với đặc tính của vàng nguyên chất.

Mổ vịt cúng Tết, người đàn ông bất ngờ nhận thấy bên trong dạ dày có vài vật thể cứng, sáng lấp lánh khác thường. (Ảnh: Yahoo News)

Sau khi cân thử, tổng trọng lượng số vàng thu được khoảng 0,5 gram. Dù giá trị kinh tế không lớn, nhưng trong không khí đầu xuân, cả nhà xem đây như một "bao lì xì" bất ngờ mà đất trời ban tặng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng nghìn bình luận. Người thì trầm trồ vì sự trùng hợp hiếm có, người lại tò mò vì sao vàng có thể xuất hiện trong bụng vịt.

Vì sao vàng lại nằm trong bụng vịt?

Giải thích về điều này, ông Lưu cho biết quê ông ở Thiệu Dương – khu vực từng có hoạt động khai thác vàng sa khoáng trong quá khứ. Ở những bãi sông, trong lớp cát sỏi vẫn có thể tồn tại các hạt vàng li ti còn sót lại. Gia đình ông nuôi vịt theo hình thức thả tự nhiên; đàn vịt thường ra bờ sông kiếm ăn và nuốt bùn cát để hỗ trợ tiêu hóa. Theo thời gian, những hạt vàng cực nhỏ có thể vô tình bị nuốt vào và tích tụ lại trong dạ dày.

Về mặt sinh học, dạ dày cơ của gia cầm hoạt động như một "cối xay" tự nhiên, sử dụng sỏi để nghiền nát thức ăn. Những kim loại không thể tiêu hóa như vàng sẽ không bị phân hủy, mà tồn tại nguyên vẹn. Điều này lý giải vì sao các hạt vàng có thể lưu lại bên trong cơ thể con vật.

Trong lịch sử từng có ghi chép về việc người dân chăn thả vịt ở vùng có vàng sa khoáng rồi sàng lọc lại chất thải để thu nhặt vàng li ti. (Ảnh: Yahoo News)

Thực tế, trong lịch sử từng có ghi chép về việc người dân chăn thả vịt ở vùng có vàng sa khoáng rồi sàng lọc lại chất thải để thu nhặt vàng li ti. Phương pháp này không phổ biến và hiệu quả thấp, nhưng cho thấy mối liên hệ thú vị giữa tập tính sinh học của gia cầm và điều kiện địa chất tự nhiên.

Dẫu vậy, với gia đình ông Lưu, câu chuyện "mổ vịt trúng vàng" không chỉ dừng ở yếu tố khoa học. Trong quan niệm Á Đông, vàng tượng trưng cho tài lộc, phú quý. Việc phát hiện ánh kim lấp lánh ngay trong bữa cơm đầu năm càng khiến nhiều người tin rằng đó là tín hiệu may mắn.

Giữa những ngày xuân rộn ràng, khi người người cầu mong bình an và sung túc, câu chuyện mổ vịt được "lì xì" ở miền quê Hồ Nam bỗng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Không phải ai cũng có cơ hội "đào vàng" ngay trong căn bếp của mình, nhưng niềm vui bất ngờ ấy lại là minh chứng rằng đôi khi, lộc trời có thể đến từ những điều giản dị nhất trong đời sống thường ngày.