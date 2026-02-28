Đổ xô check-in đường hoa phong linh rực rỡ nhất Thủ đô

Dương Triều, Theo Tiền phong 10:08 28/02/2026
Hàng phong linh rực vàng xen lẫn hoa gạo đỏ đang biến khu đô thị phía Tây Hà Nội thành "tâm điểm" thu hút người dân. Muốn ôm trọn biển hoa vàng vào khung hình, nhiều bạn trẻ đã mang cả thang gấp tới chụp ảnh.

VIDEO: Rực rỡ phong linh vàng, hoa gạo đỏ giữa lòng Hà Nội.
Những ngày cuối tháng 2, phong linh vào độ nở rộ. Cây gần như rụng hết lá, chỉ còn lại các chùm hoa vàng ken dày trên cành. Từ xa, cả đoạn đường nổi bật như được phủ một lớp ánh vàng dưới nắng.

Xen giữa các tán phong linh là hàng hoa gạo đang trổ bông đỏ thắm. Hai gam màu nóng đỏ - vàng khiến không gian trở nên rực rỡ, thu hút hàng trăm người đến chụp hình ảnh và thưởng ngoạn.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình có mặt để lưu lại khoảnh khắc mùa hoa, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Để có góc chụp khác biệt, một số người mang theo thang gấp cao khoảng 1-1,5 m. Họ dựng thang sát gốc cây, leo lên cao ngang tán hoa để lấy toàn cảnh hoặc chụp cận những chùm phong linh ở tầng trên – nơi hoa nở dày và đều nhất.

Theo một nhiếp ảnh gia tự do, việc thay đổi cao độ giúp bức ảnh có chiều sâu, hạn chế vướng người phía dưới và bắt được nền hoa trải dài phía sau.

Phong linh thường nở trong khoảng hai đến ba tuần, tùy thời tiết. Sự trùng thời điểm với mùa hoa gạo khiến tuyến đường trở thành điểm check-in được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội những ngày qua.

Mùa hoa ngắn nhưng đủ để tạo nên một “điểm hẹn” mới của người yêu nhiếp ảnh, với hình ảnh đặc trưng của con đường ngập sắc vàng và đỏ.

