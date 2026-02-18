Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn

Những ngày đầu năm, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Hoa cải vàng, hoa đào, hoa mận đan xen, trải dài khắp các sườn núi.

Xã Yên Minh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Trên các triền núi của xã những ngày này, sắc thắm hoa đào, màu vàng của hoa cải và trắng tinh khôi của hoa mận tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Hoa đào﻿ phai bung nở trước hiên nhà đồng bào Mông điểm tô gam màu hồng dịu dàng giữa nền đá xám đặc trưng của vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn﻿.

Đào nở bung nở trên mái nhà.

Những ngôi nhà nằm nép mình bên sườn núi được bao quanh bởi đào﻿, cải và sắc xuân vùng cao, tạo nên khung cảnh bình yên đặc trưng của vùng núi đá.

Trẻ em vùng cao trong trang phục truyền thống, lưng gùi hoa cải vàng chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống, những mái nhà dưới tán hoa lưu lại trong lòng du khách﻿ những ấn tượng khó phai.

