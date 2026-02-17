Du khách ùn ùn ‘xông đất’ Đại nội Huế

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, do chính sách miễn phí chỉ áp dụng trong ngày mùng 1 nên lượng khách tập trung khá đông. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, biểu diễn võ thuật cổ truyền, nghệ thuật Cung đình sẽ được duy trì xuyên suốt 3 ngày Tết để phục vụ du khách.