Phát hiện hồ nước cách Hà Nội hơn 100km, cảnh xung quanh hoang sơ, du khách nhận xét: "Xanh như ngọc"

Giữa những cung đường quen thuộc hướng Đông Bắc, không ít du khách bất ngờ dừng lại trước một hồ nước phẳng lặng, trong xanh, nép mình giữa núi đá vôi và rừng cây – nơi được ví von là “xanh như ngọc” khi nắng lên. Hồ nước ấy nằm tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng cũ (Lạng Sơn), cách Hà Nội hơn 100km, và đang dần được cộng đồng mê xê dịch truyền tai nhau như một điểm dừng chân hoang sơ, yên tĩnh.

Hồ nước mà du khách nhắc tới thực chất là khu vực quanh Đập Bắc Mỏ – một công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Không được xây dựng với mục đích du lịch, cũng chưa có hạ tầng tham quan bài bản, nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút riêng cho nơi này.

Khu vực hồ nước qua ống kính du khách (Ảnh Phượt Luôn)

Vẻ đẹp mộc mạc của nước giữa núi rừng Hữu Liên

Mặt hồ ở khu vực đập Bắc Mỏ rộng, nước trong, phản chiếu màu xanh của rừng cây và những dãy núi đá vôi bao quanh. Vào những ngày nắng đẹp, màu nước chuyển sắc xanh ngọc nhạt, phẳng lặng đến mức có thể soi rõ bóng mây. Cảnh quan xung quanh vẫn giữ được nét nguyên sơ, không hàng quán, không tiếng ồn, chỉ có gió, nước và không gian núi rừng đặc trưng của vùng Hữu Liên.

Theo chia sẻ của nhiều du khách từng ghé qua, cảm giác khi đứng bên hồ là sự tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. “Không quá rộng lớn hay choáng ngợp, nhưng bù lại là sự yên tĩnh hiếm có. Nhìn hồ nước xanh, núi đá vôi bao quanh, cảm giác rất ‘đã mắt’,” một du khách nhận xét.

Tuy vậy, do đây là công trình thủy lợi, khu vực quanh hồ không được quy hoạch làm điểm vui chơi. Du khách chủ yếu dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh, đi bộ nhẹ quanh hồ hoặc kết hợp trong hành trình khám phá thiên nhiên Hữu Liên, thay vì ở lại lâu.

Toàn bộ khu vực đập nhìn từ trên cao (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Từ Hà Nội, quãng đường di chuyển tới Hữu Liên dao động khoảng 110–120km. Du khách có thể đi ô tô cá nhân hoặc xe máy theo hướng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, rẽ về huyện Hữu Lũng, sau đó tiếp tục di chuyển vào xã Hữu Liên. Thời gian đi khoảng 2,5–3 giờ, tùy tình trạng giao thông và điểm xuất phát.

Đường vào khu vực Đập Bắc Mỏ phần lớn là đường làng, có đoạn hẹp và dễ trơn trượt khi mưa. Vì vậy, du khách nên đi vào ban ngày, hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu. Việc tiếp cận hồ hiện nay chủ yếu là tự do, không bán vé, không có bãi gửi xe hay dịch vụ hỗ trợ, nên cần chủ động về phương tiện và thời gian.

Khi tham quan, du khách được khuyến cáo không leo trèo thân đập, không tắm hay bơi dưới hồ, tránh đứng sát mép nước. Đây là những lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn, đồng thời giữ gìn không gian sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Ảnh Bamboo Hill Resort

Điểm đến lân cận đập Bắc Mỏ cho du khách

Từ Đập Bắc Mỏ, du khách có thể kết hợp khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên – khu vực được đánh giá có hệ sinh thái rừng núi đá vôi đặc trưng của Lạng Sơn. Những thung lũng ngập nước theo mùa, cánh rừng tự nhiên và không gian nông thôn miền núi thấp tạo nên bức tranh thiên nhiên đa dạng, phù hợp cho các hoạt động trekking nhẹ, đi bộ khám phá và chụp ảnh phong cảnh.

Xa hơn một chút, hành trình có thể mở rộng tới Thung lũng Bắc Sơn – điểm đến nổi tiếng với những cánh đồng lúa trải dài giữa núi non hùng vĩ. Sự kết hợp giữa Hữu Liên và Bắc Sơn mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn: từ vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng của hồ nước và rừng núi, đến khung cảnh thung lũng rộng lớn, giàu bản sắc văn hóa.

Ảnh Cục Bảo tồn thiên nhiên

Với những du khách yêu thiên nhiên và tìm kiếm cảm giác “đi trốn” ngắn ngày, hồ nước quanh Đập Bắc Mỏ là một gợi ý đáng cân nhắc. Không ồn ào, không đông đúc, nơi đây phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc kết hợp trong hành trình khám phá Lạng Sơn. Điều quan trọng là giữ thái độ tôn trọng cảnh quan và cộng đồng địa phương, để sắc xanh “như ngọc” ấy vẫn được gìn giữ nguyên vẹn theo thời gian.