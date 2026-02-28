Nữ khách Tây bối rối khi được ông chú miền Tây mời lên giường ngủ chung với vợ con

Du khách nước ngoài khi đặt chân đến Việt Nam thường bị chinh phục không chỉ bởi cảnh sắc hay món ăn mà còn bởi sự hào sảng, nhiệt tình và hiếu khách của người dân bản địa. Việc một gia đình người Việt sẵn lòng mời một vị khách xa lạ vào nhà dùng cơm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa quen thuộc. Thế nhưng, đoạn video mới đây của một nữ du khách quốc tế còn khiến nhiều người bất ngờ hơn khi cô được chủ nhà mời vào nằm nghỉ ngay trên chiếc giường của gia đình.

Trong đoạn video đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng, nữ du khách xuất hiện với gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa thích thú khi đang nằm nghỉ ngơi thoải mái bên cạnh một người mẹ và em nhỏ Việt Nam. Cô kể lại rằng sau khi ăn uống xong, ông Quang chủ nhà đã bảo cô hãy đi nằm nghỉ đi. Khi cô hỏi lại là nằm ở đâu thì bác đã chỉ ngay vào chiếc giường của gia đình. Dù ban đầu cô có chút lo lắng liệu điều này có gây ra sự bất tiện hay ngại ngùng hay không, nhưng ông Quang đã khẳng định đầy chắc chắn rằng họ không hề phiền lòng.

Nữ du khách sau khi ăn xong được gia đình người Việt mời ngủ trưa ngay trên giường của gia đình

Nữ du khách thậm chí còn hóm hỉnh ghi chú trên mạng xã hội rằng bản thân như vừa được xuyên không vào thế giới khác vậy, một trải nghiệm có một không hai mà cô cực kỳ khuyến khích mọi người nên thử một lần trong đời. Hình ảnh cô gái phương Tây nằm trên giường cùng hai mẹ con trong khi chủ nhà thì nằm nghỉ trên võng, tất cả cùng nhau xem TV một cách tự nhiên và ấm cúng đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

Sau khi video được đăng tải, nhiều du khách nước ngoài đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trước hành động này của người Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có không ít người từng đến dải đất hình chữ S đã chia sẻ những trải nghiệm tương tự đầy ấm lòng. Một du khách đến từ Philippines nhận xét rằng "Người Việt không hề ngại chia sẻ đồ ăn và với họ, Việt Nam mang lại cảm giác gần gũi như chính ngôi nhà của mình". Một vị khách khác thì hào hứng khẳng định "Văn hóa ngủ trưa tại Việt Nam là một điều vô cùng thực tế và đáng yêu, nơi người ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc võng được giăng bên bờ biển để nghỉ ngơi sau bữa trưa vào bất kỳ ngày nào trong tuần".

Nữ du khách bối rối không biết điều này có làm cho gia đình ngại ngùng hay không nhưng chủ gia đình bảo sẽ không đâu

Thực tế, văn hóa ngủ trưa đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của người Việt. Sau một buổi sáng làm việc vất vả và một bữa trưa no nê, một giấc ngủ ngắn chính là cách hiệu quả nhất để nạp lại năng lượng, giúp tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng cho công việc buổi chiều. Việc người Việt sẵn lòng chia sẻ cả không gian nghỉ ngơi riêng tư nhất như chiếc giường cho khách phương xa chính là minh chứng rõ nét nhất cho một tấm lòng nồng hậu, không chút tính toán.

Những khoảnh khắc giao thoa văn hóa đầy tính nhân văn như thế này không chỉ khiến hành trình của du khách trở nên vô giá mà còn góp phần vẽ nên một hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp, ấm áp và luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay chào đón bạn bè khắp thế giới.

Ảnh: @Lillyslifeofficial